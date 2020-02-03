هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 695 جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٢ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1579 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 695 جنيهًا.عيار 24: 794 جنيهًا.عيار 18: 595 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5560 جنيهًا.وكان الطلب قد تراجع على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب.وارتفع رصيد الذهب