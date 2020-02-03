سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 695 جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٢ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1579 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 695 جنيهًا.عيار 24: 794 جنيهًا.عيار 18: 595 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5560 جنيهًا.وكان الطلب قد تراجع على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب.وارتفع رصيد الذهب
اقرأ المزيد
البورصه

2.2 مليار جنيها خسائر للبورصة بختام تعاملات الإثنين

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تراجع جماعي ، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.08 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13878.33 نقطة،وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.3 % ليصل إلى مستوى 1265.49 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1383.2757 نقطة.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

مصلحة الضرائب توضح كيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية

نظمت مصلحة الضرائب المصرية ندوة بالتعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة بعنوان (كيفية تقديم الإقرارت الضريبية إلكترونيا) وذلك بمقر الغرفة، وحضر الندوة وائل السيد مدير إدارة بالمكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، والمهندس سامح زكى نائب ثان رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، وسيد النواوى أمين صندوق ثان للغرفة، وأحمد الوسيمى عضو مجلس إدارة الغرفة، وصلاح العبد أمين صندوق الغرفة، وعدد من أعضاء الغرفة. وأكد رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، أن الهدف من الندوة زيادة الوعى الضريبي للمتعاملين هدف تقديم إقرار ضريبيي خالي من المخاطر.
تعاملات-بنكية

في نقاط.. تعرف على أهم مزايا وثيقة «معاش بكرة»

أطلق البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة وثيقة "معاش بكره"، وهي عبارة عن منتج تأمين بنكي جديد للعملاء عند سن التقاعد، تتيح لهم العديد من برامج التأمين على الحياة، وذلك في إطار استراتيجية البنك الساعية لتلبية كافة احتياجات عملائه بمختلف فئاتهم ومتطلباتهم. وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن خدمة التأمين البنكي الجديدة تعد إحدى أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع التأمين البنكي الذي أصبح واحدًا من أهم الاستراتيجيات؛ لتحقيق طفرة كبيرة في منتجات التأمين والتأمينات على الحياة.
قناة-السويس-تشهد-عبور-أحدث-وأكبر-سفينة-ركاب-في-العالم

قناة السويس تسجل عبور 1645 سفينة خلال شهر يناير

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2020 قد سجلت عبور 1645 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1516 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي، بفارق 129 سفينة بنسبة زيادة 8.5%، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 105.7 مليون طن مقابل 96.3 مليون طن خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 9.4 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 9.8%.
اقرأ المزيد من الأخبار
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 698 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 693 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1579 دولارًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
الذهب (2)

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 689 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وسجل سعر الأوقية نحو 1573 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 683 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر لجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1555 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]