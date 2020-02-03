هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 695 جنيه
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٢ م
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1579 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 695 جنيهًا.عيار 24: 794 جنيهًا.عيار 18: 595 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5560 جنيهًا.وكان الطلب قد تراجع على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب.وارتفع رصيد الذهب
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 695 جنيهًا.
عيار 24: 794 جنيهًا.
عيار 18: 595 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5560 جنيهًا.
وكان الطلب قد تراجع على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 3.3 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، في مقابل نحو 3.15 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 153 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.