وزارة التعليم: لا صحة لتأجيل الدراسة

تحرير:أمينة محمود ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٦ م

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020 - 2019، وأنه لا نية لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وأن الدراسة في موعدها الذي تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019 - 2020 يوم السبت المقبل، موضحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب. وتهيب الوزارة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات.

من ناحية أخرى، ذكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن التظلمات في نظام الثانوية الجديدة، يكون بالامتحانات الورقية فقط وليس الإلكترونية. وأوضح شوقي، في تصريحات له، اليوم، ردا على استفسار أولياء الأمور عن إمكانية عمل تظلم لأولادهم من النتائج بعد إعلانها، أن اقتصار التظلم على الامتحانات الورقية