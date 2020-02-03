«اتحاد المستثمرين» يطالب بتوحيد سعر الغاز للمصانع
تحرير:أمل نبيل
٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٠ م
طارق عامر محافظ البنك المركزي
قال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن السياسات الجديدة لطارق عامر محافظ البنك المركزى فى ملف الصناعة ستحقق طفرة غير مسبوقة فى الإنتاج المحلى خلال السنواتة المقبلة.
وأوضح سعد على هامش مشاركته فى اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين مع محافظ البنك المركزى طارق عامر ، لمتابعة تنفيذ مبادرة الحكومة لدعم الصناعة بأن أغلب التحديات التى كانت تواجه الصنّاع فى مصر فى ملف السياسات النقدية أصبحت عبارة عن تسهيلات وحوافز ائتمانية تتمتع بها كافة القطاعات الصناعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين لتسهيل عملية الإنتاج .
وتابع، على رأس تلك التسهيلات توقف عمليات اللجوء إلى القضاء إلا للضرورة وعمليات التلاعب فقط، ومد مهلة للمصانع المتعثرة حتى يمكنهم سداد 50% من المديونية، و تكليف مديرى البنوك بسداد رسوم الدراسات التى تطلبها البنوك عند الائتمان وعدم تحميلها على المستثمرين، بالإضافة إلى منح تسهيلات للمستثمرين لسداد مديونياتهم
وتابع، على رأس تلك التسهيلات توقف عمليات اللجوء إلى القضاء إلا للضرورة وعمليات التلاعب فقط، ومد مهلة للمصانع المتعثرة حتى يمكنهم سداد 50% من المديونية، و تكليف مديرى البنوك بسداد رسوم الدراسات التى تطلبها البنوك عند الائتمان وعدم تحميلها على المستثمرين، بالإضافة إلى منح تسهيلات للمستثمرين لسداد مديونياتهم للكهرباء والمياة والغاز لتخفيف الأعباء.
وشدد سعد الدين على تأكيد طارق عامر على السعى نحو حل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين وأن تنفيذ مبادرة الـ 100 مليار جنيه الأخيرة تسير بخطى ثابتة لدعم الصناعة، بالإضافة إلى استمرار مباردة الـ 5% للصناعات الصغيرة والمتوسطة وقابلة للتجديد.
وطالب سعد الدين بضرورة توحيد الدولة لسعر الغاز لكافة المصانع والشركات وتوجيه الدعم على الإنتاج والتصدير فقط منعا لوجود أى تلاعب وخلق أسواق موازية.