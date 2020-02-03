«اتحاد المستثمرين» يطالب بتوحيد سعر الغاز للمصانع

تحرير:أمل نبيل ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٠ م

طارق عامر محافظ البنك المركزي

قال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن السياسات الجديدة لطارق عامر محافظ البنك المركزى فى ملف الصناعة ستحقق طفرة غير مسبوقة فى الإنتاج المحلى خلال السنواتة المقبلة. وأوضح سعد على هامش مشاركته فى اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين مع محافظ البنك المركزى طارق عامر ، لمتابعة تنفيذ مبادرة الحكومة لدعم الصناعة بأن أغلب التحديات التى كانت تواجه الصنّاع فى مصر فى ملف السياسات النقدية أصبحت عبارة عن تسهيلات وحوافز ائتمانية تتمتع بها كافة القطاعات الصناعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين لتسهيل عملية الإنتاج .

وتابع، على رأس تلك التسهيلات توقف عمليات اللجوء إلى القضاء إلا للضرورة وعمليات التلاعب فقط، ومد مهلة للمصانع المتعثرة حتى يمكنهم سداد 50% من المديونية، و تكليف مديرى البنوك بسداد رسوم الدراسات التى تطلبها البنوك عند الائتمان وعدم تحميلها على المستثمرين، بالإضافة إلى منح تسهيلات للمستثمرين لسداد مديونياتهم