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لماذا يرفض الشارع العراقي رئاسة علاوي للحكومة؟

أمهل المتظاهرون علاوي ثلاثة أيام للاستقالة والاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة، وتعالت أصوات ساحة التحرير رافضة لعلاوي، ولكيفية تكليفه، معتبرة أنه وجه من وجوه السلطة.
تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٥ م
صالح يكلف علاوي برئاسة الحكومة
صالح يكلف علاوي برئاسة الحكومة
"علاوي هو مرشح الميليشيات الإيرانية وليس الشعب"، بهذه الكلمات أعرب الشارع العراقي عن رفضه تكليف محمد توفيق علاوي رسمياً برئاسة مجلس الوزراء. جاء الإعلان بعد أن فشلت الكتل السياسية العراقية في التوافق على شخصية لتكليفها بمهمة تشكيل حكومة عراقية، وكان الرئيس برهم صالح قد أمهل يوم الخميس الماضي الكتل السياسية، حتى نهار السبت الأول من فبراير لاختيار رئيس حكومة جديد، يكون مقبولاً من الشارع، أو سيقوم بتسمية رئيس حكومة مؤقتاً، حسبما ينص عليه الدستور وهو ما قام به فعلاً وهو تكليف علاوي.
ومن ثم يأتي تكليف علاوي في الوقت "بدل الضائع" للمهلة التي حددها برهم صالح للكتل السياسية لتسمية شخصية ترأس الحكومة بدلا من المستقيل عادل عبد المهدي، قبل أن يتخذ الرئيس نفسه قرارا أحادي الجانب. بين الاستقالة وفترة السماح وخرج الآلاف أمس إلى العاصمة العراقية احتجاجاً على تكليف علاوي، وشهدت عدة مدن عراقية
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البرهان ونتنياهو

لقاء تاريخي بين نتنياهو والبرهان والعقوبات كلمة السر

أثار اللقاء المفاجئ الذي جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمس الإثنين في أوغندا، الكثير من الجدل داخل السودان وخارجها. كشف عن هذا اللقاء مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين، وأعلن المكتب أن نتنياهو ناقش "تطبيع" العلاقات خلال لقائه سياسيين سودانيين كباراً في أوغندا، وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء الاحتلال، التقى نتنياهو رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الذي وافق على بدء التعاون لتطبيع العلاقات بين البلدين.
مجلس السيادة بالسودان

اجتماع طارئ لحكومة السودان ردا على لقاء نتنياهو

تعقد الحكومة السودانية، اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، وذلك حسبما أفادت الوكالات الإخبارية في نبأ عاجل لها. والتقى البرهان ونتنياهو، أمس الإثنين، لمدة ساعتين، في العاصمة الأوغندية كمبالا، برعاية الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والذي اللقاء قبل عقده بأسبوع. وكان نتنياهو قد قال قبل توجهه للقاء البرهان في أوغندا، إن إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإن القارة تعود إلى أحضان إسرائيل.
المسماري

المسماري: تركيا أنشأت شركة أمنية تحولت لذراع الإخوان

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الالتزام بوقف اطلاق النار لإعطاء فرصة للحل السلمي، مشيرا إلى أن الالتزام بوقف إطلاق النار فضح أردوغان أمام المجتمع الدولي في دعمه للإرهاب، مشددا على أن الجيش الليبي سيرد بقوة على أى خرق أمني.
فيروس-كورونا (3)

السودان بصدد إجلاء رعاياه من الصين بسبب «كورونا»

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن الدولة بصدد إجلاء رعاياها من الصين. وقالت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، إن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين ، التقى مع سفير الصين لدى الخرطوم، ما شين مين، وأبلغه أنه بتكليف من الحكومة، بصدد تجهيز طائرة لإجلاء المواطنين السودانيين من جمهورية الصين، معربا عن أمله في أن تجد هذه الخطوة التعاون من الجانب الصيني لتسهيل العملية.
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برهم صالح

مخاوف بالعراق بعد تهديد حزب الله لصالح من مقابلة ترامب

لم يبال الرئيس العراقي برهم صالح لتهديد ميليشيات مسلحة له بشأن لقائه الرئيس الأمريكي، حيث هددت كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران، الرئيس بمنعه من دخول العاصمة بغداد، في حال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذبك على وقع التوترات بين واشنطن وطهران. الرئيس العراقي تجاهل كل تلك التهديدات والتقى أمس ترامب على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي، فقد أجرى ترامب محادثات مع صالح، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، على هامش قمة دافوس بسويسرا أمس، وهيمن على المحادثات موضوع الوجود الأمريكي في العراق، وشكل العلاقة المستقبلية بين البلدين.
العراق2

انتهاء مهلة «مطالب الحراك» تشعل العراق مجددًا

اشتعل العراق مجددًا على وقع تصاعد الاحتجاجات منذ الأحد، ولا تزال مستمرة في العاصمة بغداد ومدن وبلدات جنوب العراق، هذا التصعيد يأتي بعد انتهاء المهلة التي حددوها للسياسيين والمسؤولين في البلاد من أجل تلبية مطالب الحراك، وعلى رأسها تشكيل حكومة مستقلة. وردا على هذا التصعيد خول مجلس الأمن الوطني، القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر الحكومية، في الوقت الذي أكدت قيادة عمليات بغداد التزامها الكامل بتوجيهات رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين ساحة التظاهر الرئيسة في بغداد والمناطق المحيطة بها.
ترامب (1)

ترامب: فرض عقوبات اقتصادية إضافية على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين في العراق تضمان قوات أمريكية، وذلك خلال كلمة وجهها للأمريكيين مساء اليوم، إذ قال ترامب: «ستفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني»، مشيرًا إلى أن إدارته ستواصل دراسة الخيارات الأخرى للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، مضيفًا: «هذه العقوبات القوية ستبقى حتى تغير إيران سلوكها»، متابعًا: «خلال الأشهر الأخيرة وحدها، احتجزت إيران سفنا في المياه الدولية، وشنت هجوما غير مبرر على السعودية وأسقطت طائرتين مسيرتين».
وزير- الخارجية- العراقي- محمد- علي -الحكيم (2)

العراق تقرر استدعاء سفير إيران: لن نسمح بأن تكون أرضنا ساحة صراعات

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، أكدت فيه رفضها للهجوم الإيراني على معسكرات للجيش العراقي والقوات الأمريكية، والتي جاءت انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وذكر البيان: "تعرضت الأراضي، والقواعد العراقية منتصف ليلة الأربعاء، لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية".
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