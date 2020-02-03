لماذا يرفض الشارع العراقي رئاسة علاوي للحكومة؟

أمهل المتظاهرون علاوي ثلاثة أيام للاستقالة والاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة،
وتعالت أصوات ساحة التحرير رافضة لعلاوي، ولكيفية تكليفه، معتبرة أنه وجه من وجوه السلطة.
"علاوي هو مرشح الميليشيات الإيرانية وليس الشعب"، بهذه الكلمات أعرب الشارع العراقي عن رفضه تكليف محمد توفيق علاوي رسمياً برئاسة مجلس الوزراء.
جاء الإعلان بعد أن فشلت الكتل السياسية العراقية في التوافق على شخصية لتكليفها بمهمة تشكيل حكومة عراقية، وكان الرئيس برهم صالح قد أمهل يوم الخميس الماضي الكتل السياسية، حتى نهار السبت الأول من فبراير لاختيار رئيس حكومة جديد، يكون مقبولاً من الشارع، أو سيقوم بتسمية رئيس حكومة مؤقتاً، حسبما ينص عليه الدستور وهو ما قام به فعلاً وهو تكليف علاوي.
ومن ثم يأتي تكليف علاوي في الوقت "بدل الضائع" للمهلة التي حددها برهم صالح للكتل السياسية لتسمية شخصية ترأس الحكومة بدلا من المستقيل عادل عبد المهدي، قبل أن يتخذ الرئيس نفسه قرارا أحادي الجانب.
بين الاستقالة وفترة السماح
وخرج الآلاف أمس إلى العاصمة العراقية احتجاجاً على تكليف علاوي، وشهدت عدة مدن عراقية
ومن ثم يأتي تكليف علاوي في الوقت "بدل الضائع" للمهلة التي حددها برهم صالح للكتل السياسية لتسمية شخصية ترأس الحكومة بدلا من المستقيل عادل عبد المهدي، قبل أن يتخذ الرئيس نفسه قرارا أحادي الجانب.
بين الاستقالة وفترة السماح
وخرج الآلاف أمس إلى العاصمة العراقية احتجاجاً على تكليف علاوي، وشهدت عدة مدن عراقية مسيرات رافضة لتأليف الحكومة الجديدة من قبل علاوي، ورفع عشرات المتظاهرين شعارات تعتبر أن "علاوي هو مرشح الميليشيات الإيرانية وليس الشعب"، كما قطع عدد من المحتجين بعض الطرق، مؤكدين عزمهم تنفيذ خطوات احتجاجية تصعيدية.
وشهدت ساحة التحرير في العاصمة العراقية أمس الأحد مسيرات رافضة لرئيس الوزراء المكلف، أمهلت مجموعات من المحتجين علاوي أياماً معدودة للاستقالة.
في حين بدا الناشط العراقي الشهير في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار (جنوب البلاد)، علاء الركابي، كمن يغرد خارج سرب التظاهرات بالدعوة إلى فترة "سماح" من أجل اختبار مدى التزام الرئيس الجديد بتطبيق شروط ومطالب الحراك، وفي مقدمتها محاسبة قتلة المحتجين والإعداد لانتخابات نيابية مبكرة.
فقد قدم الركابي اقتراحين إما رفض علاوي مباشرة، ما سيعيد المسألة إلى نقطة الصفر والخلاف مجدداً على اختيار مرشح، بحسب ما قال في فيديو بث مساء الأحد على مواقع التواصل، أو وضع الرئيس الجديد أمام اختبار تنفيذ مطالب الحراك التي تبنى الجزء الأكبر منها متعهدا بتنفيذها في الرسالة التي ألقاها عشية تكليفه رسميا.
في المقابل، أمهل المتظاهرون في مدينة الرفاعي في ذي قار أيضاً، مساء الأحد علاوي ثلاثة أيام للاستقالة والاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة.
وتعالت أصوات ساحة التحرير رافضة لعلاوي، ولكيفية تكليفه، معتبرة أنه وجه من وجوه السلطة، لا سيما أنه تبوأ مراكز رسمية سابقاً.
ووسط هذا الرفض تعهد علاوي بحماية التظاهرات السلمية في البلاد وبمعاقبة المسؤولين عن قتل المحتجين، مضيفاً: "حريصون على متابعة التحقيقات المتعلقة بالاعتداء على المتظاهرين"، كما تعهد بإطلاق سراح "المعتقلين الأبرياء"، الذين سجنوا خلال الاحتجاجات.
وأكد علاوي أنه سيحارب الفساد المتفشي بالعراق بشكل جدّي، وسيعمل على حصر السلاح في يد الدولة، متعهداً بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة. وأضاف أنه سيستقيل إذا حاولت الكتل السياسية فرض مرشحين للمناصب الوزارية.
وتعهد علاوي "ببناء دولة المواطنة والمؤسسات دولة العدل والحرية"، كما وعد بالعمل من أجل تلبية مطالب المحتجين فيما يتعلق بالوظائف والخدمات.
وأضاف أنه سيجري انتخابات نيابية مبكرة في العراق بإشراف دولي، قائلاً: "أتعهد بالعمل الحثيث من أجل التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة حسب الآليات الدستورية".
خيانة الصدر
وتزامناً مع خروج المئات من المتظاهرين العراقيين الأحد، في مدن عدة تعبيراً عن رفضهم تكليف محمد توفيق علاوي لتأليف الحكومة الجديدة، حيث قاموا بقطع عدد من الطرق في الناصرية، طالب زعيم التيار الصدري القوات الأمنية بمنع كل من يحاول قطع الطرقات في العراق، ودعا أيضاً وزارة التربية لمعاقبة من يعرقل الدوام المدرسي.
إلا أن المتظاهرين عادوا ورددوا هتافات مناوئة للصدر بعد موقفه الأخير الذي قال فيه إن رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي متوافق عليه من الشعب، وأشار المتظاهرون إلى أن الصدر ينوي اختلاق المشاكل لأن الشعب العراقي لم يختر علاوي رئيساً للحكومة، بحسب تعبيرهم.
واعتبر المحتجون رسالة الصدر ودعمه لعلاوي "خيانة"، وهتفوا في ساحة الطيران وسط بغداد "مرفوض بأمر الشعب لا تغرد إنت بكيفك"، وأخرى "ثورة شبابية ما حد قادها".
وفي النجف أيضاً، اندس أنصار الصدر بين المحتجين وهددوهم بالسلاح، حيث تم إطلاق رصاص حي في المنطقة، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين.
أما في مدينة الحلة مركز محافظة بابل، فقد طرد المتظاهرون أنصار الصدر (أصحاب القبعات الزرقاء) واستعادوا السيطرة على ساحة الاعتصام.
وقال محتجون إن شخصين على الأقل تعرضوا لرصاص حي بعد اشتباكات مع عناصر القبعات الزرقاء، وأرسلت قيادة شرطة بابل قوة إضافية لساحة التظاهر بعد طرد "القبعات الزرقاء".
كما طرد متظاهرو ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية جنوب البلاد أنصار الصدر بعد تمزيقهم لافتة تحتج على تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة.
ونشر ناشطون مقاطع فيديو توضح مشادات كادت تتحول إلى اشتباك بين المتظاهرين و"أصحاب القبعات الزرقاء" في الناصرية، وأكد المحتجون استمرار اعتصاماتهم ورفضهم محاولات إجبارهم على العودة إلى الدوام.
يذكر أن أفراد القبعات الزرقاء هم أنصار للتيار الصدري يتبعون لـ"سرايا السلام"، وهي الجناح العسكري التابع لزعيم التيار مقتدى الصدر الذي رحب بتكليف علاوي واعتبره "خطوة جيدة"، مما أثار ضده موجة سخط واسعة.
من هو علاوي؟
ومحمد توفيق علاوي من مواليد منطقة الكرادة ببغداد سنة 1954 وكان من أتباع محمد باقر الصدر.
فر من العراق إلى لبنان سنة 1977 وكان لا يزال طالبا في كلية الهندسة بسبب تزايد حملة القمع التي شنتها أجهزة الأمن ضد قوى المعارضة.
وتخرج في قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة في الجامعة الأمريكية ببيروت، وعاش ما بين بريطانيا ولبنان.
وكان عضواً في حزب الدعوة الإسلامية، كما عمل مستشاراً للشؤون الإنسانية في منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
في عام 2005 شارك في تشكيل "القائمة العراقية" الليبرالية مع رئيس وزراء العراقى السابق إياد علاوي.
فاز علاوي بعضوية مجلس النواب العراقي في انتخابات 2006. وتولى منصب وزير النقل والاتصالات في حكومة نوري المالكي الأولى في الفترة ما بين 2006-2007.
وتولى وزارة الاتصالات في حكومة المالكي الثانية سنة 2010 وبعدها بعامين استقال منها بسبب خلافه مع المالكي.
ويشهد العراق منذ أربعة أشهر مظاهرات غير مسبوقة ضد الحكومة أسفر رد السلطات عليها عن سقوط نحو 480 قتيلا معظمهم من المتظاهرين نتيجة أعمال عنف في العاصمة بغداد ومناطق الجنوب الشيعية.