لماذا يرفض الشارع العراقي رئاسة علاوي للحكومة؟

أمهل المتظاهرون علاوي ثلاثة أيام للاستقالة والاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة، وتعالت أصوات ساحة التحرير رافضة لعلاوي، ولكيفية تكليفه، معتبرة أنه وجه من وجوه السلطة.

تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٥ م

صالح يكلف علاوي برئاسة الحكومة

"علاوي هو مرشح الميليشيات الإيرانية وليس الشعب"، بهذه الكلمات أعرب الشارع العراقي عن رفضه تكليف محمد توفيق علاوي رسمياً برئاسة مجلس الوزراء. جاء الإعلان بعد أن فشلت الكتل السياسية العراقية في التوافق على شخصية لتكليفها بمهمة تشكيل حكومة عراقية، وكان الرئيس برهم صالح قد أمهل يوم الخميس الماضي الكتل السياسية، حتى نهار السبت الأول من فبراير لاختيار رئيس حكومة جديد، يكون مقبولاً من الشارع، أو سيقوم بتسمية رئيس حكومة مؤقتاً، حسبما ينص عليه الدستور وهو ما قام به فعلاً وهو تكليف علاوي.

ومن ثم يأتي تكليف علاوي في الوقت "بدل الضائع" للمهلة التي حددها برهم صالح للكتل السياسية لتسمية شخصية ترأس الحكومة بدلا من المستقيل عادل عبد المهدي، قبل أن يتخذ الرئيس نفسه قرارا أحادي الجانب. بين الاستقالة وفترة السماح وخرج الآلاف أمس إلى العاصمة العراقية احتجاجاً على تكليف علاوي، وشهدت عدة مدن عراقية