داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم في جنوب لندن

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٣ م

داعش - صورة أرشيفية

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الإثنين، مسؤوليته عن هجوم وقع في جنوب لندن، أمس الأحد، وفق ما نقلت "رويترز" نقلا عن وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابي. وأعلنت الشرطة البريطانية، أمس، إصابة شخصين باعتداء "إرهابي" بسكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية جنوب لندن، مؤكدة مقتل المهاجم، قائلة إنها على ثقة في أن المشتبه به بتنفيذ هجوم جنوب لندن هو "سوديش أمان" الذي أطلق سراحه من السجن في الآونة الأخيرة، بعدما قضى فترة سجن بسبب جرائم إرهابية. وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات إرهابية، آخرها في 29 نوفمبر الماضي، حين قتل عثمان خان.

وعثمان خان، مدان بالإرهاب وأفرج عنه في ديسمبر 2018، شخصين طعنا هجوم إرهابي على جسر لندن بريدج.من ناحية أخرى، أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، السبت الماضي، بيانا، يحلل كلمة المتحدث باسم تنظيم داعش أبي حمزة القرشي، التي نشرها التنظيم عبر منصاته على شبكات التواصل