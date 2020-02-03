وصول 300 مواطن مصري من الصين.. ووزيرة الصحة تستقبلهم

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٦ م

كورونا - صورة أرشيفية

وصلت الطائرة المصرية العائدة من مدينة ووهان الصينية إلى مطار العلمين الدولي غرب مصر، وعلى متنها أكثر من 300 مواطن مصري العائدين بعد انتشار فيروس "كورونا" القاتل. وأقلعت الطائرة من مطار ووهان، مساء أمس الأحد، وعلى متنها أكثر من 300 مصري من الباحثين بالجامعات الصينية وأسرهم، وسط إجراءات وقائية مشددة خوفا من العدوى بفيروس "كورونا"، وقام المسؤولون في مصر وعلى رأسهم وزيرة الصحة، بالاستعدادات الكاملة لاستقبال المواطنين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي انتشر فيها فيروس "كورونا" القاتل.

وارتدى المسؤولون الزي الواقي بانتظار وصول المصريين العائدين على متن طائرة الإغاثة في مطار العلمين غربي مصر.وكانت وزيرة الصحة المصرية تفقدت، أمس، الاستعدادات النهائية للمستشفى المجهز للإخلاء في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ncov للمصريين القادمين من الصين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات