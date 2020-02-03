سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

2.2 مليار جنيها خسائر للبورصة بختام تعاملات الإثنين

تحرير:أمل نبيل ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٧ م
أرشيفية
أرشيفية
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تراجع جماعي ، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.08 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13878.33 نقطة،وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.3 % ليصل إلى مستوى 1265.49 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1383.2757 نقطة.
وبلغ إجمالي التداولات على الاسهم 1.10مليار جنيه بعد التداول على 95.48ألف سهم. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 29.14مليون جنيه و 40.36مليون جنيه على التوالي، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي بيعي 65.90مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية
اقرأ المزيد
اسعار-الذهب-دهب (6)

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 695 جنيه

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1579 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

مصلحة الضرائب توضح كيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية

نظمت مصلحة الضرائب المصرية ندوة بالتعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة بعنوان (كيفية تقديم الإقرارت الضريبية إلكترونيا) وذلك بمقر الغرفة، وحضر الندوة وائل السيد مدير إدارة بالمكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، والمهندس سامح زكى نائب ثان رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، وسيد النواوى أمين صندوق ثان للغرفة، وأحمد الوسيمى عضو مجلس إدارة الغرفة، وصلاح العبد أمين صندوق الغرفة، وعدد من أعضاء الغرفة. وأكد رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، أن الهدف من الندوة زيادة الوعى الضريبي للمتعاملين هدف تقديم إقرار ضريبيي خالي من المخاطر.
تعاملات-بنكية

في نقاط.. تعرف على أهم مزايا وثيقة «معاش بكرة»

أطلق البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة وثيقة "معاش بكره"، وهي عبارة عن منتج تأمين بنكي جديد للعملاء عند سن التقاعد، تتيح لهم العديد من برامج التأمين على الحياة، وذلك في إطار استراتيجية البنك الساعية لتلبية كافة احتياجات عملائه بمختلف فئاتهم ومتطلباتهم. وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن خدمة التأمين البنكي الجديدة تعد إحدى أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع التأمين البنكي الذي أصبح واحدًا من أهم الاستراتيجيات؛ لتحقيق طفرة كبيرة في منتجات التأمين والتأمينات على الحياة.
قناة-السويس-تشهد-عبور-أحدث-وأكبر-سفينة-ركاب-في-العالم

قناة السويس تسجل عبور 1645 سفينة خلال شهر يناير

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2020 قد سجلت عبور 1645 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1516 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي، بفارق 129 سفينة بنسبة زيادة 8.5%، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 105.7 مليون طن مقابل 96.3 مليون طن خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 9.4 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 9.8%.
اقرأ المزيد من الأخبار
بورصة

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأربعاء

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 610 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 695.76 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 13752.11 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.78 % ليصل إلى مستوى 531.81 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1379.71 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه بمبيعات الأجانب

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.13 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 13698.64 نقطة،بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.07 % ليصل إلى مستوى 526.57 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1369.27 نقطة. 239.93 مليون سهم عبر تنفيذ 23.4 ألف عملية.
بورصة (2)

البورصة تربح 10.7 مليار جنيه بمشتريات عربية وأجنبية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.07 مليار جنيه بدعم من مشتريات عربية وأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 13542.48 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.3 % ليصل إلى مستوى 509.7 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1335.93 نقطة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]