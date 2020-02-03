2.2 مليار جنيها خسائر للبورصة بختام تعاملات الإثنين

تحرير:أمل نبيل ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٧ م

أرشيفية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تراجع جماعي ، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.08 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13878.33 نقطة،وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.3 % ليصل إلى مستوى 1265.49 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1383.2757 نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الاسهم 1.10مليار جنيه بعد التداول على 95.48ألف سهم. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 29.14مليون جنيه و 40.36مليون جنيه على التوالي، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي بيعي 65.90مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

وبلغ إجمالي التداولات على الاسهم 1.10مليار جنيه بعد التداول على 95.48ألف سهم.

ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 29.14مليون جنيه و 40.36مليون جنيه على التوالي، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي بيعي 65.90مليون جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

تصدر سهم الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) قائمة الأسهم المرتفعة، تلاه سهم البنك المصري الخليجي

ثم سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

الأسهم الأكثر تراجعًا

جاء سهم دلتا للانشاء والتعمير على قائمة الأسهم المتراجعة، تلاه سهم العربية للخزف - سيراميكا ريماس ثم سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية







