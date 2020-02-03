رئيس الأركان يشهد مشروعا تكتيكيا للجيش الثاني الميداني
٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٨ م
رئيس الأركان يشهد مشروعا تكتيكيا للجيش الثاني الميداني
شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ذو جانبين والذى نفذته إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السنوية للتدريب القتالى للتشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة، وتضمنت المرحلة الابتدائية للمشروع عرض لملخص الفكرة التكتيكية للمشروع وإجراءات تنظيم التعاون ورفع درجات الإستعداد القتالى والتحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة. واستخدمت العناصر المشاركة في المشروع نظم مقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة.
ونقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال الجيش الثانى الميداني، مشيدا بالجهد الذي يبذلونه في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره بالتعاون مع كافة أفرع وتشكيلات القوات المسلحة.وأكد
ونقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال الجيش الثانى الميداني، مشيدا بالجهد الذي يبذلونه في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره بالتعاون مع كافة أفرع وتشكيلات القوات المسلحة.
وأكد على أهمية الإهتمام بالمستوى الفكرى والتكتيكى للفرد المقاتل وتنمية مهاراته الذهنية والبدنية، وابتكار الأساليب والوسائل غير التقليدية لتطوير التدريب، وفي نهاية المشروع طالبهم بالحفاظ على الاستعداد القتالي والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات والروح المعنوية العالية. كما ناقش رئيس الأركان القادة المشاركين فى المشروع على كافة المستويات في القرارات المتخذة، واستمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتى أجاب عليه مخططو ومنفذو المشروع.
حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية.