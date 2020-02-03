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ميناء الإسكندرية يشهد أكبر حركة شحن وتفريغ

تحرير:محمد مجلي ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٢ م
ميناء الإسكندرية - صورة أرشيفية
ميناء الإسكندرية - صورة أرشيفية
قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في تصريح له، اليوم الإثنين، إن الميناء شهد نشاطا ملحوظا في حركة العمل، إذ شهد اليوم أكبر حركة شحن وتفريغ تجازوت مليون طن، مشيرا إلى أنه تواجد بالميناء 69 سفينة وأن عدد السفن العاملة على الأرصفة بلغ 27 سفينة وانه جاري تفريغهم، وأن منهم 4 سفن حاويات و4 سفن بترول و19 سفينة بضائع عامة و8 سفن بالمخطاف الداخلي، بجانب تواجد بالمخطاف الخارجي 38 سفينة، بالإضافة إلى أنه تم دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكر الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، أن إدارة حركة البضائع سجلت معدلات أعلى في حركة الشحن والتفريغ، حيث يجري تفريغ شحنة قمح تزن 166 ألف طن قمح علي متن السفن "إدفو" التي تحمل 63 ألف طن قمح قادمة من فرنسا، والسفينة "كابتن هادووك" التي تحمل 63 ألف طن قادمة من فرنسا، والسفينة "تاتيانا بي"
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مصر وإثيوبيا والسودان يتفقون على جدول ملء سد النهضة

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