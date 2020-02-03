الصين ترفض عودة مصريين اثنين لارتفاع حرارتهما

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٦ م

الطيران المصري - صورة أرشيفية

قال محمد منار وزير الطيران المدني، إنه قبل إقلاع الطائرة العائدة إلى مصر كان هناك راكبان مصريان حرارتهما مرتفعة، ما أدى لرفض السلطات الصينية سفرهما، رغم عدم التأكد من طبيعة المرض، موضحا "قبل إقلاع الطائرة العائدة لمصر، أمس الأحد، كان هناك اثنين من الركاب حرارتهم مرتفعة، ما أدى لرفض السلطات الصينية سفرهم، رغم عدم التأكد من طبيعة المرض فمن الممكن أن يكون أنفلونزا عادية ولكنها رفضت لمزيد من الاحتياط، والمطارات في انتظار الركاب ليتم نقلهم للمكان المخصص لهم، ولا داعي للقلق بشأن عزلهم فالمكان المخصص للعزل مجهز من كل شيء حتى الوسائل الترفيهية".

وأضاف منار، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين: "تم تدريب طاقم العمل داخل الطائرة على كيفية التعامل مع الركاب كما يرتدون ملابس مناسبة لهذه المهمة، كما أنه يوجد 6 أطباء على متن الطائرة يستطيعون التعامل مع الركاب في حال وجود أي اشتباه في الإصابة بالكورونا"، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا