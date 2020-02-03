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الصين ترفض عودة مصريين اثنين لارتفاع حرارتهما

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٦ م
الطيران المصري - صورة أرشيفية
الطيران المصري - صورة أرشيفية
قال محمد منار وزير الطيران المدني، إنه قبل إقلاع الطائرة العائدة إلى مصر كان هناك راكبان مصريان حرارتهما مرتفعة، ما أدى لرفض السلطات الصينية سفرهما، رغم عدم التأكد من طبيعة المرض، موضحا "قبل إقلاع الطائرة العائدة لمصر، أمس الأحد، كان هناك اثنين من الركاب حرارتهم مرتفعة، ما أدى لرفض السلطات الصينية سفرهم، رغم عدم التأكد من طبيعة المرض فمن الممكن أن يكون أنفلونزا عادية ولكنها رفضت لمزيد من الاحتياط، والمطارات في انتظار الركاب ليتم نقلهم للمكان المخصص لهم، ولا داعي للقلق بشأن عزلهم فالمكان المخصص للعزل مجهز من كل شيء حتى الوسائل الترفيهية".
وأضاف منار، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين: "تم تدريب طاقم العمل داخل الطائرة على كيفية التعامل مع الركاب كما يرتدون ملابس مناسبة لهذه المهمة، كما أنه يوجد 6 أطباء على متن الطائرة يستطيعون التعامل مع الركاب في حال وجود أي اشتباه في الإصابة بالكورونا"، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا
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مجلس-النواب (1)

تحركات حزبية لإعداد تشريعات لمجلسي الشيوخ والنواب

قال ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، إن اللجنة القانونية بإشراف المستشار بهاء أبو شقة وعدد من أساتذة القانون الدستوري بالحزب تعكف على عمل قانوني مجلس الشيوخ ومجلس النواب، مضيفا أنه سيتم الانتهاء منهم يوم السبت المقبل، وسيتم عرض هذه الرؤية خلال جلسات الحوار الوطني التي يعقدها حزب مستقبل وطن مع الأحزاب الأخري الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضة على البرلمان معبرا عن رؤية الأحزاب ككل بعد الاتفاق عليه، مضيفا أن ملامح مشروع قانون الشيوخ تتضمن أن يكون عدد المقاعد 300 مقعد.
مجلس-النواب (2)

نائبة: ما خطة «التعليم» لوقاية الطلاب من الأمراض المعدية؟

توجهت النائبة إيفلين متى تواضروس، اليوم الإثنين، بسؤال برلماني إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن خطة الوزارة لوقاية طلاب المدارس من الأمراض الُمعدية، حفاظًا على سلامتهم تزامنًا مع بداية العام الدراسي الثاني. وقالت النائبة، في سؤالها، إن سلامة الطلبة والطالبات أهم من تعليمهم، وهو ما يجب أن يكون على رأس أولويات الوزارة في ظل مخاوف الأسر المصرية على صحة ابنائها من مخاطر الأمراض المعدية والتي تُكثر في فصل الشتاء، لافتة إلى ضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع هذه الأمراض بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.
ميناء-الاسكندرية-ارشيفية

ميناء الإسكندرية يشهد أكبر حركة شحن وتفريغ

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في تصريح له، اليوم الإثنين، إن الميناء شهد نشاطا ملحوظا في حركة العمل، إذ شهد اليوم أكبر حركة شحن وتفريغ تجازوت مليون طن، مشيرا إلى أنه تواجد بالميناء 69 سفينة وأن عدد السفن العاملة على الأرصفة بلغ 27 سفينة وانه جاري تفريغهم، وأن منهم 4 سفن حاويات و4 سفن بترول و19 سفينة بضائع عامة و8 سفن بالمخطاف الداخلي، بجانب تواجد بالمخطاف الخارجي 38 سفينة، بالإضافة إلى أنه تم دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
المرحلة -الرئيسية -لمشروع -تكتيكى -بجنود -لإحدى -وحدات الج (3)

رئيس الأركان يشهد مشروعا تكتيكيا للجيش الثاني الميداني

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ذو جانبين والذى نفذته إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السنوية للتدريب القتالى للتشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة، وتضمنت المرحلة الابتدائية للمشروع عرض لملخص الفكرة التكتيكية للمشروع وإجراءات تنظيم التعاون ورفع درجات الإستعداد القتالى والتحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة. واستخدمت العناصر المشاركة في المشروع نظم مقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة.
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كورونا 5

مصر توجه طائرة خاصة لإعادة المصريين من ووهان

استجابة لرغبة المصريين الموجودين في ووهان الصينية العودة إلى مصر، تحركت وزارة الطيران المدني بسرعة بتخصيص طائرة إيرباص وتوجيهها لإعادتهم، حيث قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع صباح اليوم بتفقد الطائرة الخاصة من طراز إيرباص A330/200 التابعة لشركة سياف، إحدى شركات وزارة الطيران المدني، والتي تتسع لـ297 راكبًا، وأقلعت صباح اليوم من مطار القاهرة الدولي متوجهة مباشرة إلى مطار ووهان بالصين لنقل المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.
كورونا

الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا «كورونا» إلى 213 وفاة و9692 إصابة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 213 وفاة و9692 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد حتى نهاية أمس. وذكرت اللجنة في بيان اليوم، أن الصين واثقة وقادرة على احتواء وباء فيروس كورونا الجديد بشكل فعال وهزيمته في نهاية المطاف. من جهته، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني "مجلس الوزراء": "لي كه تشيانغ" ضرورة الإسراع في تطوير لقاحات وأدوية مضادة للالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.
كورونا

الصين: لدينا كامل الثقة والقدرة على مكافحة «كورونا»

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، اليوم الجمعة، إن الصين لديها كامل الثقة والقدرة على الفوز بالحرب ضد الوباء الناجم عن فيروس كورونا الجديد. وأضافت يينغ في تصريح اليوم تعليقا على إعلان منظمة الصحة العالمية، أن انتشار فيروس كورونا الجديد أصبح حالة طواريء للصحة العامة تثير قلقا دوليا- "منذ تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، اتخذت الحكومة الصينية أكثر تدابير الوقاية والسيطرة شمولا وصرامة بإحساس كبير بالمسؤولية عن صحة الناس، وأن العديد من هذه التدابير تتجاوز بكثير متطلبات اللوائح الصحية الدولية".
النائب-رضا -البلتاجى

بعد انتشار فيروس كورونا.. نائب يتقدم بطلب إحاطة لمنع «البوس»

قال النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، إن الإسلام لم يوصي بالمصافحة بين المسلمين من خلال التقبيل، قائلًا: «مينفعش كل ما أقابل واحد أبوسه، معرفش مين اللي بدأ العادة دي». وأضاف البلتاجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء الخميس، أنه تقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب لمنع تبادل القُبلات، قائلًا: «كنت أرغب في تقديم هذا الطلب قبل انتشار فيروس كورونا، عادة التقبيل بين المصريين سو قبيحة ولا تعجبني»
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