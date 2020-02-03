تحركات حزبية لإعداد تشريعات لمجلسي الشيوخ والنواب

الوفد: استعراض مشروعي قانونين مع الأحزاب.. مستقبل وطن: مشاوراتنا مستمرة ونسعى لرؤية موحدة.. حماة الوطن: نؤيد إجراء انتخابات «الشيوخ» بـ5 أو 6 قوائم مغلقة

تحرير:محمد محمود ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٤ م

قال ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، إن اللجنة القانونية بإشراف المستشار بهاء أبو شقة وعدد من أساتذة القانون الدستوري بالحزب تعكف على عمل قانوني مجلس الشيوخ ومجلس النواب، مضيفا أنه سيتم الانتهاء منهم يوم السبت المقبل، وسيتم عرض هذه الرؤية خلال جلسات الحوار الوطني التي يعقدها حزب مستقبل وطن مع الأحزاب الأخري الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضة على البرلمان معبرا عن رؤية الأحزاب ككل بعد الاتفاق عليه، مضيفا أن ملامح مشروع قانون الشيوخ تتضمن أن يكون عدد المقاعد 300 مقعد.

وتابع الهضيبي، لـ"التحرير"، أن الانتخابات ستجرى على 200 مقعدا بنظام القائمة المغلقة و100 مقعدا يعينهم رئيس الجمهورية طبقا للدستور ، على أن تكون الدوائر دائرة لكل محافظة بمجمل 27 دائرة، وكل محافظة ستستحق عدد مقاعد وفقا لقاعدة الكتلة السكنية مع عدد الناخبين، مشيرا إلي أن الدولة المصرية الآن تعتبر دولة

وتابع الهضيبي، لـ"التحرير"، أن الانتخابات ستجرى على 200 مقعدا بنظام القائمة المغلقة و100 مقعدا يعينهم رئيس الجمهورية طبقا للدستور ، على أن تكون الدوائر دائرة لكل محافظة بمجمل 27 دائرة، وكل محافظة ستستحق عدد مقاعد وفقا لقاعدة الكتلة السكنية مع عدد الناخبين، مشيرا إلي أن الدولة المصرية الآن تعتبر دولة تنموية وهي في حالة تنمية شاملة في جميع المجالات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية والزراعية وبالتالي تحتاج الدولة لتكاتف من جميع القطاعات خلفها ونظام القائمة المغلقة يحقق ذلك.

وذكر أن النظام الفردي في الانتخابات يؤدي إلي صراعات وتناحر وتدخل رأس المال وكذلك ربما دخول وتسلل أهل الشر إلي البرلمان، بجانب أن مصر لن يصلح فيها خوض الانتخابات بنظام القائمة النسبية نظرا لعدم وجود توعية قوية للناخبين وهذا ما يحتاجه النظام النسبي ويؤدي إلي بطلان الآلاف من الأصوات.

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أما عن مشروع قانون مجلس النواب، فحزب الوفد سيعد قانون يتضمن خوض الانتخابات بنظام 75% قائمة مغلقة و25 % بالنظام الفردي، على أن تقسم مصر إلى 4 قطاعات مثل الانتخابات البرلمانية الماضية علي أن تكون عدد المقاعد لا تتجاوز 500 مقعدا. وأكد نائب رئيس الحزب، أن الوفد لا يمانع الدخول في انتخابات الشيوخ والنواب مع الأحزاب الأخري في تحالف انتخابي يكون داعم للدولة المصرية.



ومن جانبه، قال الدكتور محمد شوقي أمين الشئون التشريعية بحزب مستقبل وطن، إن المشاورات بين أحزاب الحوار الوطني والتي يستضيفها الحزب مازالت مستمرة ، حول قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، موضحا أنه تم عقد جلستين فقط من لجنة الخبراء التي تم تشكيلها من الأحزاب الـ10 المشاركة في الحوار للاتفاق علي رؤية موحدة حول القوانين ، مشيرا إلي أننا سوف نستكمل اللقاءات للوصول إلي رؤية نهائية.

وذكر شوقي، لـ"التحرير" أن قانون مجلس الشيوخ الذي تقدم به ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية النيابية قبل نهاية دور الانعقاد الرابع ، موجود داخل البرلمان، أما سنعتمدة أو سندخل عليه تعديلات حسب ما تتفق عليه الأحزاب.

وفي سياق متصل قال اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب سيطرح رؤيته أثناء مناقشة قانون الشيوخ داخل البرلمان سواء كان مقترحا من الحكومة من أحد الأحزاب ، مضيفا أن رؤيتنا تتضمن أن يكون عدد المقاعد 270 مقعدًا في مجلس الشيوخ، متابعا أن يتم تعيين 90 مقعدا من قبل رئيس الجمهورية حسب الدستور، و180 مقعدا الآخرين يتم توزيعهم على 5 أو 6 قوائم مغلقة دون وجود مقاعد فردية تقسم على مستوى الجمهورية، تشمل قائمتين جنوب وشمال الصعيد، وشرق وغرب الدلتا، والوسطى، والقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن كل قائمة ستكون علي حسب التعداد السكاني لها.

وأكد الغباشي، لـ"التحرير: على ضرورة أن يوضع شرط أثناء قبول أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ أن يكون المتقدم حاصل على الدرجة العلمية ماجستير أودكتوراه، لأنه يجب أن يكون من أصحاب الخبرات حتى يستطيع أن يفيد في عمل مجلس الشيوخ.