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تحركات حزبية لإعداد تشريعات لمجلسي الشيوخ والنواب

الوفد: استعراض مشروعي قانونين مع الأحزاب.. مستقبل وطن: مشاوراتنا مستمرة ونسعى لرؤية موحدة.. حماة الوطن: نؤيد إجراء انتخابات «الشيوخ» بـ5 أو 6 قوائم مغلقة
تحرير:محمد محمود ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٤ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، إن اللجنة القانونية بإشراف المستشار بهاء أبو شقة وعدد من أساتذة القانون الدستوري بالحزب تعكف على عمل قانوني مجلس الشيوخ ومجلس النواب، مضيفا أنه سيتم الانتهاء منهم يوم السبت المقبل، وسيتم عرض هذه الرؤية خلال جلسات الحوار الوطني التي يعقدها حزب مستقبل وطن مع الأحزاب الأخري الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضة على البرلمان معبرا عن رؤية الأحزاب ككل بعد الاتفاق عليه، مضيفا أن ملامح مشروع قانون الشيوخ تتضمن أن يكون عدد المقاعد 300 مقعد.
وتابع الهضيبي، لـ"التحرير"، أن الانتخابات ستجرى على 200 مقعدا بنظام القائمة المغلقة و100 مقعدا يعينهم رئيس الجمهورية طبقا للدستور ، على أن تكون الدوائر دائرة لكل محافظة بمجمل 27 دائرة، وكل محافظة ستستحق عدد مقاعد وفقا لقاعدة الكتلة السكنية مع عدد الناخبين، مشيرا إلي أن الدولة المصرية الآن تعتبر دولة
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مجلس-النواب (2)

نائبة: ما خطة «التعليم» لوقاية الطلاب من الأمراض المعدية؟

توجهت النائبة إيفلين متى تواضروس، اليوم الإثنين، بسؤال برلماني إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن خطة الوزارة لوقاية طلاب المدارس من الأمراض الُمعدية، حفاظًا على سلامتهم تزامنًا مع بداية العام الدراسي الثاني. وقالت النائبة، في سؤالها، إن سلامة الطلبة والطالبات أهم من تعليمهم، وهو ما يجب أن يكون على رأس أولويات الوزارة في ظل مخاوف الأسر المصرية على صحة ابنائها من مخاطر الأمراض المعدية والتي تُكثر في فصل الشتاء، لافتة إلى ضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع هذه الأمراض بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.
طائرة- مصر -للطيران (2)

الصين ترفض عودة مصريين اثنين لارتفاع حرارتهما

قال محمد منار وزير الطيران المدني، إنه قبل إقلاع الطائرة العائدة إلى مصر كان هناك راكبان مصريان حرارتهما مرتفعة، ما أدى لرفض السلطات الصينية سفرهما، رغم عدم التأكد من طبيعة المرض، موضحا "قبل إقلاع الطائرة العائدة لمصر، أمس الأحد، كان هناك اثنين من الركاب حرارتهم مرتفعة، ما أدى لرفض السلطات الصينية سفرهم، رغم عدم التأكد من طبيعة المرض فمن الممكن أن يكون أنفلونزا عادية ولكنها رفضت لمزيد من الاحتياط، والمطارات في انتظار الركاب ليتم نقلهم للمكان المخصص لهم، ولا داعي للقلق بشأن عزلهم فالمكان المخصص للعزل مجهز من كل شيء حتى الوسائل الترفيهية".
ميناء-الاسكندرية-ارشيفية

ميناء الإسكندرية يشهد أكبر حركة شحن وتفريغ

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في تصريح له، اليوم الإثنين، إن الميناء شهد نشاطا ملحوظا في حركة العمل، إذ شهد اليوم أكبر حركة شحن وتفريغ تجازوت مليون طن، مشيرا إلى أنه تواجد بالميناء 69 سفينة وأن عدد السفن العاملة على الأرصفة بلغ 27 سفينة وانه جاري تفريغهم، وأن منهم 4 سفن حاويات و4 سفن بترول و19 سفينة بضائع عامة و8 سفن بالمخطاف الداخلي، بجانب تواجد بالمخطاف الخارجي 38 سفينة، بالإضافة إلى أنه تم دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
المرحلة -الرئيسية -لمشروع -تكتيكى -بجنود -لإحدى -وحدات الج (3)

رئيس الأركان يشهد مشروعا تكتيكيا للجيش الثاني الميداني

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ذو جانبين والذى نفذته إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السنوية للتدريب القتالى للتشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة، وتضمنت المرحلة الابتدائية للمشروع عرض لملخص الفكرة التكتيكية للمشروع وإجراءات تنظيم التعاون ورفع درجات الإستعداد القتالى والتحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة. واستخدمت العناصر المشاركة في المشروع نظم مقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة.
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مجلس-النواب (2)

نائبة: ما خطة «التعليم» لوقاية الطلاب من الأمراض المعدية؟

توجهت النائبة إيفلين متى تواضروس، اليوم الإثنين، بسؤال برلماني إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن خطة الوزارة لوقاية طلاب المدارس من الأمراض الُمعدية، حفاظًا على سلامتهم تزامنًا مع بداية العام الدراسي الثاني. وقالت النائبة، في سؤالها، إن سلامة الطلبة والطالبات أهم من تعليمهم، وهو ما يجب أن يكون على رأس أولويات الوزارة في ظل مخاوف الأسر المصرية على صحة ابنائها من مخاطر الأمراض المعدية والتي تُكثر في فصل الشتاء، لافتة إلى ضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع هذه الأمراض بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.
مجلس-النواب (1)

مقترح برلماني بترميم الآثار في ميادين المحافظات

تقدمت النائبة آمال رزق الله، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الآثار والتنمية المحلية، بشأن وضع خطة عاملة لتطوير وترميم الآثار في ميادين المحافظات بأنحاء الجمهورية، قائلة إنه في الآونة الأخيرة، شهدت التماثيل غير الأصلية المنتشرة في المحافظات والميادين حالة من الإهمال وتساقط أجزاء منها وانتشار الكتابات المسيئة عليها، بما يتطلب خطة لمواجهة ذلك، إما باستبدالها بتماثيل جديدة ذات دلالة تاريخية أو ترميمها، موضحة أنه رغم أن الأمر سهل وضروري في ذات الوقت إلا أنه لا توجد خطط ذات رؤية عامة لتطبيق ذلك في جميع المحافظات.
محمد-فؤاد-عضو-مجلس-النواب

نائب: يجب تشديد الرقابة على شركات العمالة بالخارج

تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن شكاوى مواطنين من ممارسات شركات إلحاق العمالة بالخارج، وذلك بعد تلقي عديد من الشكاوى من المواطنين بشأن هذا الأمر، وأن الشركات تستغل الرغبة فى العمل بالخارج لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتقوم ببمارسات خاطئة حيالهم، موضحا أن هذه الشركات تنشر إعلانات مبهمة عن الفرص المتاحة، ولا تحتوى على اى تفاصيل عن العمل، وحتى بعد تقديم الأوراق المطلوبة لا تفصح الشركة عن ذلك، وتكتفي بتلقي الطلبات ووعودهم بمعاودة الاتصال بهم ثم تنقطع الصلة بينهم دون بيان مصير بياناتهم الشخصية التي تقدموا بها.
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نائب: الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن الإرهاب

تقدم النائب ماجد طوبيا، اليوم السبت، بطلب مناقشة عامة، حول نتائج تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030"، التي وضعها المجلس القومي للسكان لمواجهة قضية الزيادة السكانية وحلها، على أرض الواقع، خاصة أنه خلال الساعات القليلة الماضية وصل عدد المواليد وفقا للساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نحو 99 مليونا و944 ألفا ومن المتوقع أن يصل تعداد السكان خلال ساعات إلى 100 مليون نسمة، موضحا أن الاستراتيجية من المفترض أنها قائمة على 5 محاور، هي: تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التعليم، دعم الشباب، تمكين المرأة، الإعلام.
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