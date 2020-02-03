ضبط طن منتجات ألبان فاسدة في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٨ م

القبض على متهم - صورة أرشيفية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التموين في المحافظة، من ضبط مالك أحد المحال التجارية في مجال الأغذية ليحازتع وعرضه طن جبن تركي وأبيض فاسد، وذلك لعرضها على زبائنه وعملائه بنية البيع، والعمل على تخفيض نسبي في الأسعار لإقناع المواطنين بضرورة الشراء، وذلك بنطاق دائرة قسم شرطة المنتزه ثان بشرق محافظة الإسكندرية، وبفحص المحل التى وجدت به الجبنة الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتبين أن المحل التجاري ليس له رخصة عمل بالمخالفة للقانون.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية بحيازة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، منتجات ألبان فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.بتقنين الإجراءات داهمت قوة من ضباط إدارة التموين والتجارة الداخلية المحل،