ضبط طن منتجات ألبان فاسدة في الإسكندرية
تحرير:محمد مجلي
٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٨ م
القبض على متهم - صورة أرشيفية
تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التموين في المحافظة، من ضبط مالك أحد المحال التجارية في مجال الأغذية ليحازتع وعرضه طن جبن تركي وأبيض فاسد، وذلك لعرضها على زبائنه وعملائه بنية البيع، والعمل على تخفيض نسبي في الأسعار لإقناع المواطنين بضرورة الشراء، وذلك بنطاق دائرة قسم شرطة المنتزه ثان بشرق محافظة الإسكندرية، وبفحص المحل التى وجدت به الجبنة الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتبين أن المحل التجاري ليس له رخصة عمل بالمخالفة للقانون.
بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية بحيازة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، منتجات ألبان فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.بتقنين الإجراءات داهمت قوة من ضباط إدارة التموين والتجارة الداخلية المحل،
بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية بحيازة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، منتجات ألبان فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
بتقنين الإجراءات داهمت قوة من ضباط إدارة التموين والتجارة الداخلية المحل، وتم إلقاء القبض على مالكه وبتفتيش المحل تم العثور على نحو طن و100 كيلو جرام من السلع الغذائية عبارة "الجبن الرومي والجبن الأبيض" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة "عفن ظاهري"، طبقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.