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تناول أطعمة نباتية تجنبك التهاب المسالك البولية

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
النظام النباتي
النظام النباتي
من أكثر العادات الصحية اتباع نظام نباتي صحي غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، كما يساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، والحفاظ على الجسم من الأمراض، وخاصة مرض السمنة والسكري، لذا ينصح بتناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، إضافة إلى البقوليات والحبوب الكاملة والبذور والمكسرات والتوابل والأعشاب كالريحان والفلفل الأسود والروزماري، وأخر ما جاءت به الدراسات أن النظام الغذائي النباتي يحمي من عدوى الجهاز البولي على المدى البعيد، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
بالنسبة لمحبي الحمية النباتية، تقول آخر الدراسات أن هذا النظام الغذائي يساعد بشكل كبير في الوقاية من الإصابة بالتهاب المسالك البولية، تحدث مثل هذه العدوى نتيجة الباكتيريا، مما يؤدي إلى التهاب مؤلم يصعب تحمله، وإذا لم يتم علاجه بشكل سريع، ينتج عنها مضاعفات طبية، فكشفت الدراسة أن الاعتماد على المصادر
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الصحة العالمية: السرطان سيزداد بنسبة 81% في 2040

توقعت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، أصدرته اليوم الثلاثاء، ازدياد حالات السرطان بنسبة 81% بحلول العام 2040 وذلك في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، بسبب عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية، محذرة من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن العالم سيشهد زيادة عالمية بنسبة 60% في حالات السرطان على مدى العقدين المقبلين. ووفق موقع "سكاي نيوز" في العام 2018، سجلت منظمة الصحة العالمية 18.1 مليون حالة سرطان جديدة في جميع أنحاء العالم.
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متى يجب الذهاب للعمل بعد تعرضك لنزلة برد؟

نزلات البرد والأنفلونزا أكثر انتشارًا في ليال الشتاء الباردة، لذا تَناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي من الأشياء الهامة، لأن كل منهما غني بفيتامين C، الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة، مع أخذ قسط من الراحة، لعدم حدوث مضاعفات طبية، تصل إلى الالتهاب الرئوي أو النزلة الشعبية، كما يجب عدم الذهاب للعمل، تقول الدراسات أنه يجب الابتعاد عن بيئة العمل، للتعافي تمامًا من نزلات البرد، وحتى لا تتسبب في عدوى للزملاء، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
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لماذا يتعرض البعض للإغماء عند رؤية الدم؟

الخوف أو الشعور بالقلق يعتبر شعور طبيعي، أي جزء من الإنسانية، ولكن عندما يتواجد الخوف مع الأشياء العادية فهناك مشكلة، على سبيل المثال بعض الأشخاص لا يستطيعون النظر إلى ألوان محددة، نتيجة الاستجابة العصبية، والبعض الآخر لا يحب رؤية الحشرات، كما توجد مجموعة من الأشخاص الذين يشعرون بالاختناق في الأماكن الضيقة، كل هذه الأشياء لها مبررات علمية، وُضحت من قبل العديد من الأبحاث والدراسات، ولكن لماذا يحدث إغماء عند رؤية الدم؟، ذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
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دراسة: زيت فول الصويا يؤدي إلى تغيرات جينية في المخ

ما زالت الزيوت الحيوية تحتل مكانة كبيرة من حيث الفوائد الصحية والعلاجية وعالم التجميل، فزيت جوز الهند يساعد في الحفاظ على بشرة نضرة خالية من الحبوب، كما أن زيت اللوز يتميز بمكانة كبيرة في التخلص من الهالات السوداء، وبالنسبة للطهي فزيت الزيتون يحتل مكانة كبيرة، لأنه خالي من الدهون الثلاثية، ويحافظ على صحة الجسم، وليس ذلك فقط بل زيت الصويا أيضًا يعمل على خفض مستويات الكوليسترول، وتحسين مقاومة الأنسولين، ولكن قد يسبب لك تغيير بجينات المخ!، نقلًا عن "timesofindia".
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دراسة: المشروم سناك صحي لمرضى السكري

يحتاج مرضى السكري إلى نظام غذائي يحتوي على بعض من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، مع تجنب الأطعمة الغنية بمعدلات عالية من السكريات المضافة، حتى لا تحدث مضاعفات، ولكن هل يعتبر المشروم صحي لمرضى السكري؟ يعتبر من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكن ادراجها في الروتين الغذائي، لأنه غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على معدل منخفض من السكر، بجانب ذلك غني بالسكريات الصحية، ومنخفض من حيث الكربوهيدرات، نقلًا عن موقع "boldsky".
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يتحول هوس بعض الأطعمة إلى رغبة ملحة لابد من تلبيتها، للشعور بالسعادة والوصول إلى معدلات عالية من الشبع، ولكن هل تعرف أن الجسم يطلب أنواعًا محددة من الأطعمة والمشروبات، تقول بعض الدراسات والأبحاث إن عصير البرتقال من المشروبات المهمة التي تجد نفسك دائمًا ترغب في تناولها، وذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها أنه يحتوي على معدلات منخفضة من الجلوكوز، أو ربما زيادة التوتر والضغط، مما يؤدي إلى الحاجة للشعور بالاسترخاء من خلال تناول عصائر طازجة، نقلا عن "boldsky".
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