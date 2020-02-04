تناول أطعمة نباتية تجنبك التهاب المسالك البولية

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

النظام النباتي

من أكثر العادات الصحية اتباع نظام نباتي صحي غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، كما يساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، والحفاظ على الجسم من الأمراض، وخاصة مرض السمنة والسكري، لذا ينصح بتناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، إضافة إلى البقوليات والحبوب الكاملة والبذور والمكسرات والتوابل والأعشاب كالريحان والفلفل الأسود والروزماري، وأخر ما جاءت به الدراسات أن النظام الغذائي النباتي يحمي من عدوى الجهاز البولي على المدى البعيد، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".

بالنسبة لمحبي الحمية النباتية، تقول آخر الدراسات أن هذا النظام الغذائي يساعد بشكل كبير في الوقاية من الإصابة بالتهاب المسالك البولية، تحدث مثل هذه العدوى نتيجة الباكتيريا، مما يؤدي إلى التهاب مؤلم يصعب تحمله، وإذا لم يتم علاجه بشكل سريع، ينتج عنها مضاعفات طبية، فكشفت الدراسة أن الاعتماد على المصادر