80 جنيها غرامة إطعام الدجاج في بريطانيا

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤١ م

دواجن

هددت السلطات المحلية في مدينة "ديس" بمقاطعة نورفولك البريطانية، بفرض غرامة مالية تبلغ 80 جنيهاً استرلينياً على كل من يطعم مجموعات من الدجاج تعيش طليقة فى شوارع المدينة. ووفقا لموقع صحيفة الرؤية الإماراتى، انقسم سكان المدينة التى تشهد انتشار أكثر من 200 دجاجة فى شوارعها، بعدما تركها أصحابها دون رعاية، حول قرار المجلس المحلى الذى برر الخطوة بشكوى بعض السكان من الإزعاج والأوساخ التى يسببها الدجاج. ويرى عشاق الحيوانات أنهم لا يرتكبون أي خطأ حينما يطعمون الدجاج، رافضين ترك الطيور الطليقة تعاني من الجوع، وهو ما دفع بعضهم لتمزيق اللافتات التي تحمل التحذير بفرض غرامة مالية على من ينشر حبوب الطعام للدجاج.

بينما يؤيد آخرون اتخاذ تدابير، تضمن إيقاف تكاثر الدجاج في شوارع المدينة، ويطالبون من يرفض قرار مجلس المدينة بنقل الدجاج من الشوارع ورعايته داخل المنازل.فى سياق متصل،كان مسؤولون صينيون، قالوا إن سلالة "شديدة" من فيروس "إتش 5 إن 1" المسبب لإنفلونزا الطيور أُبلِغ عنها فى مقاطعة هونان الصينية، ووفق ما ذكر