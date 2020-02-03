توسيع استثمارات جهاز الخدمة الوطنية بالتعاون مع صندوق مصر السيادي

اتفاقية التعاون تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوافق الطرفين على دعم الصندوق للجهاز في تعظيم قيمة بعض أصوله وزيادة مساهمة القطاع الخاص

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٧ م

وزيرة التخطيط

أعلن اليوم صندوق مصر السيادي عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للاستعانة بخبرات كوادر الصندوق فى تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها تماشيا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وقد وقع الاتفاق كل من أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، واللواء نادر ذكي مدير الادارة المالية والتجارية برئاسة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بحضور معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشئون المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، واللواء مصطفى أمين على مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ويرتكز الاتفاق على قيام الجهاز وصندوق مصر السيادي بانتقاء بعض الشركات والاصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتى سيتم وضعها في محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار ليقوم الصندوق بالإشراف على عمل دراسات استثمارية لها والعمل على تهيئتها لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص

ويرتكز الاتفاق على قيام الجهاز وصندوق مصر السيادي بانتقاء بعض الشركات والاصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتى سيتم وضعها في محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار ليقوم الصندوق بالإشراف على عمل دراسات استثمارية لها والعمل على تهيئتها لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها لتعظيم قيمتها والعائد منها لأجهزة الدولة.



وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إن هذه الاتفاقية تأتى ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة التي تنفذها الدولة المصرية لتعظيم عوائد الاقتصاد المصري، وأضافت أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بدور داعم للاقتصاد في أوقات استثنائية، وأن الوقت الحالي مناسب لفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره الأصيل في زيادة النمو وخلق مزيد من فرص العمل اللائق.



وأشارت د. هالة السعيد أن الصندوق السيادي يسير بخطى ثابتة في اتجاه جذب الاستثمارات بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية 2030.



وأكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن هذه الاتفاقية تعكس الدور الرئيسي لصندوق مصر السيادي لإطلاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ودوره في جذب رؤوس الاموال الخاصة للقطاعات الواعدة وخلق وإتاحة فرصا استثمارية فريد ومتميزة في مجالات جديدة لم تكن متوفرة للقطاع الخاص من قبل.



وأضاف سليمان أن الصندوق سيشرف على إعداد الدراسات الاستثمارية بالتعاون مع مستشاريين لتحديد الية الاستغلال الاستثماري الأمثل للأصول المتفق عليها مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي قد يصل الاستثمار بها من مستثمرين من القطاع الخاص الى 100%، مع إمكانية قيام الصندوق بالاستثمار في هذه الأصول مع مستثمرين محتملين أو العمل على دعم الجهاز في خلق شراكات في تلك الاصول بشكل مباشر من شأنه ان يعلى من قيمة هذه الأصول.



