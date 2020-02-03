كندا تعزل العائدين من الصين لأسبوعين في قاعدة عسكرية

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٥ م

كورونا

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، أنه سيتم عزل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى قاعدة عسكرية بمقاطعة أونتاريو. لكن لم تقدم أوتاوا جدولا زمنيا عند وصولهم من مدينة ووهان، قائلة إنها لا تزال تنتظر الموافقة النهائية من السلطات الصينية. وسوف تهبط طائرتهم في قاعدة القوات الكندية "ترينتون".

وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية الكندية "لحماية صحة وسلامة الكنديين - سواء أولئك الذين يأتون إلى كندا أو الموجودين بالفعل في كندا - سيخضع الأفراد العائدون لفحص صحي شامل قبل الصعود وأثناء الرحلة وعند وصولهم إلى ترينتون، بأونتاريو، ومن المقرر أن يبقى جميع الكنديين العائدين الآخرين، بما في ذلك طاقم عمل