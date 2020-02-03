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كندا تعزل العائدين من الصين لأسبوعين في قاعدة عسكرية

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٥ م
كورونا
كورونا
أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، أنه سيتم عزل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى قاعدة عسكرية بمقاطعة أونتاريو. لكن لم تقدم أوتاوا جدولا زمنيا عند وصولهم من مدينة ووهان، قائلة إنها لا تزال تنتظر الموافقة النهائية من السلطات الصينية. وسوف تهبط طائرتهم في قاعدة القوات الكندية "ترينتون".
وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية الكندية "لحماية صحة وسلامة الكنديين - سواء أولئك الذين يأتون إلى كندا أو الموجودين بالفعل في كندا - سيخضع الأفراد العائدون لفحص صحي شامل قبل الصعود وأثناء الرحلة وعند وصولهم إلى ترينتون، بأونتاريو، ومن المقرر أن يبقى جميع الكنديين العائدين الآخرين، بما في ذلك طاقم عمل
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انهيار-فصل-في-كينيا

مقتل وإصابة 53 طفلًا دهسًا بالأقدام في مدرسة كينية

أعلنت الشرطة المحلية بمدينة كاكاميجا غربي كينيا، أن 13 طفلاً لقوا حتفهم في حادث تدافع، وأصيب أكثر من 40 آخرين لأسباب غير معروفة في مدرسة ابتدائية بالمدينة. وقال ديفيد كابينا قائد شرطة المدينة من موقع الحادث - وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين: "لقد فقدنا 13 طفلاً في هذا التدافع، وآخرون في المستشفى بسبب الإصابات". وتابع: "فتحنا تحقيقًا لتحديد ما حدث بالضبط"، وقع الحادث عندما غادر الطلاب المدرسة، ثم حدثت حالة من الذعر لأسباب غير معروفة حاليا".
اردوغان (4)

وزير خارجية النمسا: أردوغان يستغل قضية اللاجئين لابتزاز أوروبا

أكد وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، أن بلاده لن تقبل بأي ابتزاز من جانب تركيا بشأن ملف اللاجئين. ورفض شالينبرج في تصريحات اليوم الإثنين، التهديدات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يمكن أن يرسل ملايين اللاجئين في اتجاه أوروبا إذا استمرت بلاده في التعامل مع أزمة اللاجئين بمفردها، على حد زعمه . واعتبر وزير الخارجية النمسا، مزاعم تركيا بأن الاتحاد الأوروبي لا يقدم أي دعم في مشكلة اللاجئين بأنها اتهامات جوفاء الغرض منها ابتزاز أوروبا ماليا.
عبدالفتاح-البرهان

مسؤول: نتنياهو والبرهان يتفقان على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الإثنين، إن إسرائيل والسودان اتفقا على بدء تطبيع العلاقات وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني خلال زيارتهما لأوغندا.
فيروس-كورونا (3)

هونج كونج تغلق 10 معابر مع الصين للحد من «كورونا»

أعلنت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم ال‘ثنين، عن إغلاق 10 معابر حدودية من أصل 13 مع البر الرئيسي للصين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، قائلة إنها أمرت بوقف سير العبارات عبر الحدود وخدمات السكك الحديدية عالية السرعة إلى البر الرئيسي، إذ أن إغلاق الحدود بأكملها سيكون غير مناسب وغير عملي وكذلك عنصري" وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وأضرب المئات من العاملين في المجال الطبي في هونج كونج، اليوم، لمطالبة الحكومة بإغلاق الحدود مع الصين القارية لمنع انتشار فيروس كورونا وتخفيف الضغط على قطاع الصحة الممتد.
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فيروس-كورونا (3)

هونج كونج تغلق 10 معابر مع الصين للحد من «كورونا»

أعلنت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم ال‘ثنين، عن إغلاق 10 معابر حدودية من أصل 13 مع البر الرئيسي للصين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، قائلة إنها أمرت بوقف سير العبارات عبر الحدود وخدمات السكك الحديدية عالية السرعة إلى البر الرئيسي، إذ أن إغلاق الحدود بأكملها سيكون غير مناسب وغير عملي وكذلك عنصري" وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وأضرب المئات من العاملين في المجال الطبي في هونج كونج، اليوم، لمطالبة الحكومة بإغلاق الحدود مع الصين القارية لمنع انتشار فيروس كورونا وتخفيف الضغط على قطاع الصحة الممتد.
كورونا 5

شفاء مصاب ثان بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية

تدرس حكومة كوريا الجنوبية إخراج مصاب ثان بفيروس "كورونا" الجديد من المستشفى بعد أن تماثل للشفاء التام من الفيروس الذي أودى بحياة 361 شخصا في الصين حتى الآن. وقال مسؤول في السلطات الصحية، اليوم الإثنين، إن علامات شفاء تام من الالتهاب الرئوي ظهرت على المصاب الثاني بالمرض، وجاءت نتائج اختبارات الفيروس سلبية. ويمكن رفع إجراءات الحجر الصحي عن المريض في حال جاءت نتائج اختبارات الفيروس له سلبية مرتين خلال فحوص تجرى خلال 24 ساعة، غير أنه لا يتم إخراجه من المستشفى على الفور، ويقرر الفريق الطبي ذلك نظرا لأوضاع مختلفة مثل الحالة الصحية وغيرها.
بوتين (3)

روسيا: ترحيل الأجانب المصابين بفيروس كورونا

قال رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، في اجتماع تنفيذي، اليوم الإثنين، إن التدابير المتخذة من قبل حكومة روسيا الاتحادية للتصدي لفيروس كورونا تسمح بترحيل المواطنين الأجانب المصابين به، مضيفا: "لقد تم الآن إضافة (إصابة جديدة) إلى قائمة الأمراض الخطيرة، وهذا يسمح بترحيل المواطنين الأجانب إذا كان لديهم مثل هذه الأمراض، وستطبق تدابير خاصة في البداية، بما في ذلك العزلة والحجر الصحي". وكانت روسيا قد قررت تعليق حركة قطارات الركاب مع الصين بدءا من اليوم، بسبب مخاوف على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية.
كورونا

الصين: نحتاج أقنعة واقية عاجلا بسبب تفشي كورونا

قالت الصين، اليوم الإثنين، إنها بحاجة ملحة لأقنعة طبية واقية، وذلك بعد وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 362، وارتفاع إجمالي عدد المصابين به في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17 ألفا و238 مصابا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيانج، في إيجاز صحفي: "ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات ونظارات وقاية"، وذلك حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". وانتقدت بكين، في وقت سابق اليوم، واشنطن لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا، واتهمت الولايات المتحدة بـ"إثارة الذعر ونشره".
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