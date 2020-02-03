«التعليم العالي» تكشف موعد بدء الدراسة بالجامعات

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٨ م

عبد الغفار

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الشائعات والأخبار الكاذبة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020/2019، مؤكدة أنه لا نية لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وأن الدراسة ستبدأ يوم السبت المقبل في موعدها الذي تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية لترصّد الوبائيات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأكد من تفعيل خطة المجلس في الترصّد الوبائي، ومتابعة جميع المترددين على المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق