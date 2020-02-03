نائب رئيس جامعة الأزهر: تجديد الفكر ضرورة كونية ورحمة
٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠١ م
جامعة الأزهر
قال نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب الدكتور يوسف عامر، أن تجديد الفكر الديني مظهر من مظاهرِ الرحمة، وسنة كونية متناغمةً مع طبائع المُكونات، وضرورة حتمية بدت جليةً واضحةً في التراث الإسلامي.
وأضاف خلال مؤتمر "دور الأزهر في الإصلاح والتجديد ومواجهة الفكر المنحرف"، الذي عقد اليوم الاثنين، بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بطنطا، إن الفكر المنحرف نابع من سوء فهم للشريعة الإسلامية، والاستغراق في فهم الفروع على حساب الأصول، وفهم قاصر وخاطئ لعلوم الشريعة واللغة.
وأوضح أن التجديد المنشود هو القائم على استيعاب التراث والاستفادة من مناهجِه والوقوف على نماذجه المعرفية، وهو الذي يراعي فقه النص وإدراكه إدراكا صحيحا ، مؤكدا أهمية صناعة عقلية ناقدة رشيدة تجعل الطالب يميز الصحيح، ويقف بما تعلمه من المناهج العلمية الرصينة في وجه دعوات التغريب والتطرف والانحلال.وقال إن
وأوضح أن التجديد المنشود هو القائم على استيعاب التراث والاستفادة من مناهجِه والوقوف على نماذجه المعرفية، وهو الذي يراعي فقه النص وإدراكه إدراكا صحيحا ، مؤكدا أهمية صناعة عقلية ناقدة رشيدة تجعل الطالب يميز الصحيح، ويقف بما تعلمه من المناهج العلمية الرصينة في وجه دعوات التغريب والتطرف والانحلال.
وقال إن وفاء الشريعة بمصالح العباد يجعلها مرنة تستوعب المتغيرات الزمانية والمكانية مما يستلزم منهجا رشيدة، لافتاً إلى أن ذلك تمثل في المنهج الأزهرِي، الذي هو نتاج عقول مستقرة مستوعبة ناضجة قدمت -ولا تزال- نتاجاً ضخماً ثرِياً في مختلفِ جوانبِ العلوم الإسلامية على مدار تاريخ الأزهر المجيد ومسيرته المتميزة، التي يسعى من خلالها إلى تحقيقِ مقاصِد الشريعة، وعلى رأسها تحقيق مصالح العباد وما ينفعُهم، لافتاً إلى أن هذا المنهجُ قائمٌ في أساسه على الإنصاف.
وختم بالقول إن مؤتمر اليوم جاء تلبيةً لنداءِ الوقت، متمنياً أن يحقق المؤتمر مقاصده وغاياته، فهذه اللقاءات تُعقد عليها الآمال للنهوض نحو المستقبل باستراتيجيات فعالة قابلة للتطبيق.