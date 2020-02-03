نائب رئيس جامعة الأزهر: تجديد الفكر ضرورة كونية ورحمة

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠١ م

جامعة الأزهر

قال نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب الدكتور يوسف عامر، أن تجديد الفكر الديني مظهر من مظاهرِ الرحمة، وسنة كونية متناغمةً مع طبائع المُكونات، وضرورة حتمية بدت جليةً واضحةً في التراث الإسلامي. وأضاف خلال مؤتمر "دور الأزهر في الإصلاح والتجديد ومواجهة الفكر المنحرف"، الذي عقد اليوم الاثنين، بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بطنطا، إن الفكر المنحرف نابع من سوء فهم للشريعة الإسلامية، والاستغراق في فهم الفروع على حساب الأصول، وفهم قاصر وخاطئ لعلوم الشريعة واللغة.

وأوضح أن التجديد المنشود هو القائم على استيعاب التراث والاستفادة من مناهجِه والوقوف على نماذجه المعرفية، وهو الذي يراعي فقه النص وإدراكه إدراكا صحيحا ، مؤكدا أهمية صناعة عقلية ناقدة رشيدة تجعل الطالب يميز الصحيح، ويقف بما تعلمه من المناهج العلمية الرصينة في وجه دعوات التغريب والتطرف والانحلال.وقال إن