مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٥ م

الشرطة الأمريكية

أعلن مسئولون أمريكيون مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، اليوم الاثنين، إثر إطلاق نار على حافلة شركة "جراي هاوند لاينز" بالقرب من منطقة (ليبيك) جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقال براين بينينجس المتحدث باسم حرس طريق كاليفورنيا السريع، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن سائق الحافلة وقف بجانب الطريق وطلب من شخص مشتبه في حمله سلاح النزول من الحافلة، موضحًا أنه بعدما نزل أطلق النيران على الركاب.

وأضاف أن الدافع وراء الحادث غير معروف حتى الآن، متابعًا: "إن حوادث إطلاق النار على حافلات "جراي هاوند لاينز" نادرة الحدوث".وأفاد مسئولون بأنه تم حبس المتشبه به في ارتكاب الواقعة دون ذكر مزيد من التفاصيل.كما أوضح مسئولون أن العشرات كانوا على متن الحافلة المتجهة من مدينة لوس أنجلوس إلى مدينة سان فرانسيسكو،

وأضاف أن الدافع وراء الحادث غير معروف حتى الآن، متابعًا: "إن حوادث إطلاق النار على حافلات "جراي هاوند لاينز" نادرة الحدوث".



وأفاد مسئولون بأنه تم حبس المتشبه به في ارتكاب الواقعة دون ذكر مزيد من التفاصيل.



كما أوضح مسئولون أن العشرات كانوا على متن الحافلة المتجهة من مدينة لوس أنجلوس إلى مدينة سان فرانسيسكو، وأنه تم نقل خمسة ناجين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



