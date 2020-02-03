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مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٢ م
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة في الصباح في الوجه البحري.. وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى، والرياح معتدلة. وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يكون الطقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا مع وجود شبورة في الصباح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة. أما جنوب سيناء والغردقة فيكون الطقس مائلًا للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.
وفيما يخص الطقس بشمال الصعيد فيكون الطقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة في الصباح، وغائم أحيانا والرياح معتدلة.. أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين فيكون الطقس دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه 8.1:1 والرياح السطحية شمالية
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لماذا لم ترتدي وزيرة الصحة الكمامة بشكل صحيح؟

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برودة وغيوم وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا على الوجه البحري والقاهرة، معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب البلاد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء. وحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.4 متر إلى 1.9 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة لمضطربة وارتفاع الموج من 1.8 متر إلى 2.3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
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شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء والغردقة، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، وتتكون الشبورة المائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتكون غائمة أحيانا.
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انخفاض سانت كاترين للصفر.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة.
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الأرصاد: طقس شديد البرودة غدا.. والقاهرة 17 درجة

.يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة وغائمة أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح تكون معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على جنوب سيناء والغردقة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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