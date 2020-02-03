مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٢ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة في الصباح في الوجه البحري.. وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى، والرياح معتدلة. وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يكون الطقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا مع وجود شبورة في الصباح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة. أما جنوب سيناء والغردقة فيكون الطقس مائلًا للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.

وفيما يخص الطقس بشمال الصعيد فيكون الطقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة في الصباح، وغائم أحيانا والرياح معتدلة.. أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين فيكون الطقس دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه 8.1:1 والرياح السطحية شمالية