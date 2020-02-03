السيسي يوجه بحل المشكلات أمام الكيانات الاقتصادية المتعثرة

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٦ م

السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء المجموعة الاقتصادية.وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الاجتماع تناول عرض أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني