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الحفاظ على التراث وأرصدة الصناديق.. السيسي يصدق على 5 قوانين

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٢ م
السيسي
السيسي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، بعد أن قرره مجلس النواب. كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 4 لسنة 2020 ، بتعديل بعض أحكام قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، بعد أن قرره مجلس النواب. وصدق السيسي على القانون رقم 5 لسنة 2020 ، بأيلوية نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، بعد أن قرره مجلس النواب.
كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 6 لسنة 2020 ، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بعد أن قرره مجلس النواب، وينص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي : كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع
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هالة- زايد

لماذا لم ترتدي وزيرة الصحة الكمامة بشكل صحيح؟

علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، على الصور المتداولة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى ترتدى كمامة بشكل خاطئ، قائلا: إن صور الوزيرة خلال تفقد المهبط والإجراءات الوقائية قبل وصول طائرة العائدين من الصين، مؤكدا أنه تم اتباع الإجراءات الوقائية بحسم فور وصول الطائرة.
السيسي (3)

السيسي يوجه بحل المشكلات أمام الكيانات الاقتصادية المتعثرة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة في الصباح في الوجه البحري.. وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى، والرياح معتدلة. وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يكون الطقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا مع وجود شبورة في الصباح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة. أما جنوب سيناء والغردقة فيكون الطقس مائلًا للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزيرة الصحة للوافدين من الصين: الدولة قادرة على حماية أبنائها

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، للمصريين الوافدين من الصين بمطار العلمين، أن الدولة قادرة على حماية أبنائها وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع دخول أي أمراض وبائية أو معدية للبلاد. جاء ذلك خلال متابعتها وصول المصريين الوافدين من الصين للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حسب اللوائح الصحية الدولية وإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس "كورونا" المستجد بها.
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مجلس-النواب

مكافآت «هيئة تدريس جامعة الأزهر» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدمت منى منير عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مخالفة وزارة المالية للقانون وعدم صرف مكافآت أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إذ إنّ وزارة المالية تصرف مكافآت أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر كفئات مالية مقطوعة، فى حين أنّ المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 205 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، نصت على احتسابها نسبة من الأجر الأساسي.
المؤتمر الصحفى للنائب صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى لمجلس النواب (5)

نائب: لا يوجد تضييق على المعارضة داخل أو خارج البرلمان

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤسس لنظام سياسي جديد، وهو يتيح للسياسيين والمعارضين والأحزاب السياسية الحركة مع أو ضد النظام. وأضاف «حسب الله»، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأحد، أنه لا يوجد تضييق على المعارضة الوطنية داخل أو خارج البرلمان، مؤكدا أن هناك مساحة كبيرة لحركة أي حزب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة يوم 22 ديسمبر 2019 مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى لجنة "الخطة والموازنة"، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
مجلس-النواب (1)

«عربية النواب»: العلاقات المصرية الإماراتية تعتبر نموذجًا يحتذى به

عقدت لجنة الشئون العربية اجتماعًا برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، وبحضور مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وذلك لمناقشة العلاقات المصرية الإماراتية وقد دارت المناقشات وتناولت العديد من جوانب تلك العلاقات بين البلدين.
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