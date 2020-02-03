رياضة

الأهلي يوضح سبب عدم شكوى الهلال السوداني للكاف

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٢ م
مجلس الأهلى
مجلس الأهلى
كشف مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن أسباب عدم تقديم شكوى إلى «كاف» بخصوص الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها بعثة فريق الكرة في السودان، إبان مباراة الهلال في ختام دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقية. وجاءت الأسباب في بيان رسمي من القلعة الحمراء ونصه الآتي: يأسف مجلس إدارة النادي الأهلي لما تعرضت له بعثة الفريق الأول لكرة القدم في مبارة الهلال السوداني الشقيق في دوري أبطال إفريقيا، التي جرت مساء السبت الماضي بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان.
فقد تجاوزت مجموعات عديدة من جماهير الهلال السوداني كثيرًا بحق الأهلي ولاعبيه، بدأت بتهديدات مسبقة قبل المباراة، ثم هتافات مسيئة في المدرجات، وإلقاء الكراسي المحطمة على اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني والإداري وقذفهم بزجاجات المياه أثناء المباراة.ثم قيام بعض الجماهير باقتحام الملعب ومحاولة الاعتداء على
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سحابة صيف.. السفير السوداني يشيد ببيان الأهلي

هنأ خالد الشيخ القائم بأعمال السفير السوداني بالقاهرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تأهله إلى دور ربع نهائي دوري الأبطال معربًا عن أمله في تتويج الأهلي باللقب. وأكد السفير أن بيان النادي الأهلي الصادر اليوم لا يصدر إلا من نادي كبير وعظيم بحجم الأهلي نادي القرن في إفريقيا وكبير الأندية العربية، مشددا أن البيان يعبر عن المحبة الكبيرة التي يكنها الشعب المصري للشعب السوداني خصوصا أنه صادر من النادي الأهلي الذي يعد خير سفير للرياضة المصرية والذي وضع في الاعتبار أن تصبح الرياضة رسالة محبة في المقام الأول.
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الهلال يخاطب كاف لتوضيح موقفه في مباراة الأهلي

أعلن نادي الهلال السوداني مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، لتوضيح موقف النادي بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. وأوضح الهلال السوداني عبر خطابه للاتحاد الإفريقي أنه غير مسئول عما بدر من بعض الجماهير خلال اللقاء، علمًا بأن المباراة إنتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في ختام دور المجموعات ليفشل الأزرق في التأهل لربع النهائي بمباراة شهدت أحداث شغب تسببت في إيقاف اللقاء 10 دقائق كاملة.
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مدرب صن داونز: جاهزون لمواجهة أي خصم

شدد بيتسو موسيماني مدرب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، على جاهزية فريقه لمواجهة أي ناد في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى أنه يرى أنه من الصعب على أي فريق اللعب في بريتوريا، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات نقلتها صحيفة kick off. وقال مدرب صن داونز: "من الجيد أننا تصدرنا جدول المجموعة الثالثة، وهو ما أردنا تحقيقه، نحن نتطور شيئًا فشيئًا، أصبحت لدينا بعض الخبرات في البطولة، وجاهزون لمواجهة أي خصم، سنلعب أمام الزمالك، الأهلي أو الرجاء، الأهم ألا نخسر عندما نلعب خارج ديارنا، وعلى ملعبنا يمكننا التحكم في الوضع".
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جاريدو يقترب من الرحيل عن النجم الساحلي

كشفت تقايرير صحفية تونسية أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي قريب من الرحيل عن الفريق التونسي. وتأهل النجم الساحلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر مجموعته التي ضمت إلى جانبه الأهلي، إلا أن الصحافة التونسية أشارت إلى اقتراب المدرب الإسباني من ترك النجم الساحلي. وأكدت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية على اقتراب جاريدو من الرحيل بسبب دخوله في صدام مع إدارة نادي النجم، وأشارت إلى أن جماهير النجم الساحلي غاضبة أيضا من جاريدو بعد تصريحات المدرب الإسباني ضدهم.
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مروان وأجايي يقودان تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مدربه السويسري ريني فايلر، على تشكيل فريقه المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الهلال السوداني، في التاسعة مساء اليوم السبت، في ختام مباريات الجولة السادسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقود المباراة الحكم المغربي رضوان جيد. الأهلي سيدخل المباراة وهو متصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن كلا من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، وتعد فرص الثلاثة فرق مستمرة حتى آخر دقيقة في مباريات اليوم.
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تعرف على حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أبلغ ناديه بحكم مباراته أمام نظيره الهلال السوداني، المقرر إقامتها في الأول من شهر فبراير، في السودان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة ناديه، قائلا: "كاف أبلغنا في خطاب رسمي بإسناد اللقاء للحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري مساء الأحد في إياب دور الثمانية للبطولة العربية".
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الأهلي يفوز على النجم الساحلي في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا، على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وجاء هدف الأول الوحيد عن طريق جونيور أجايي. الفوز رفع رصيد الأهلي، إلى عشر نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق نقطة عن النجم الساحلي، والهلال التونسي، وفريق بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير، بنقطة واحدة. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الهلال في مباراة الجولة الأخيرة بالسودان، بينما يستقبل النجم الساحلي مع بلاتينيوم في تونس.
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