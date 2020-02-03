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مسؤول: نتنياهو والبرهان يتفقان على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٩ م
البرهان
البرهان
قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الإثنين، إن إسرائيل والسودان اتفقا على بدء تطبيع العلاقات وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني خلال زيارتهما لأوغندا.
وتابع المسؤول: "يعتقد نتنياهو أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي.. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يرغب في مساعدة بلده على المضي قدما في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم".
انهيار-فصل-في-كينيا

مقتل وإصابة 53 طفلًا دهسًا بالأقدام في مدرسة كينية

أعلنت الشرطة المحلية بمدينة كاكاميجا غربي كينيا، أن 13 طفلاً لقوا حتفهم في حادث تدافع، وأصيب أكثر من 40 آخرين لأسباب غير معروفة في مدرسة ابتدائية بالمدينة. وقال ديفيد كابينا قائد شرطة المدينة من موقع الحادث - وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين: "لقد فقدنا 13 طفلاً في هذا التدافع، وآخرون في المستشفى بسبب الإصابات". وتابع: "فتحنا تحقيقًا لتحديد ما حدث بالضبط"، وقع الحادث عندما غادر الطلاب المدرسة، ثم حدثت حالة من الذعر لأسباب غير معروفة حاليا".
اردوغان (4)

وزير خارجية النمسا: أردوغان يستغل قضية اللاجئين لابتزاز أوروبا

أكد وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، أن بلاده لن تقبل بأي ابتزاز من جانب تركيا بشأن ملف اللاجئين. ورفض شالينبرج في تصريحات اليوم الإثنين، التهديدات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يمكن أن يرسل ملايين اللاجئين في اتجاه أوروبا إذا استمرت بلاده في التعامل مع أزمة اللاجئين بمفردها، على حد زعمه . واعتبر وزير الخارجية النمسا، مزاعم تركيا بأن الاتحاد الأوروبي لا يقدم أي دعم في مشكلة اللاجئين بأنها اتهامات جوفاء الغرض منها ابتزاز أوروبا ماليا.
كورونا 2

كندا تعزل العائدين من الصين لأسبوعين في قاعدة عسكرية

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، أنه سيتم عزل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى قاعدة عسكرية بمقاطعة أونتاريو. لكن لم تقدم أوتاوا جدولا زمنيا عند وصولهم من مدينة ووهان، قائلة إنها لا تزال تنتظر الموافقة النهائية من السلطات الصينية. وسوف تهبط طائرتهم في قاعدة القوات الكندية "ترينتون".
فيروس-كورونا (3)

هونج كونج تغلق 10 معابر مع الصين للحد من «كورونا»

أعلنت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم ال‘ثنين، عن إغلاق 10 معابر حدودية من أصل 13 مع البر الرئيسي للصين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، قائلة إنها أمرت بوقف سير العبارات عبر الحدود وخدمات السكك الحديدية عالية السرعة إلى البر الرئيسي، إذ أن إغلاق الحدود بأكملها سيكون غير مناسب وغير عملي وكذلك عنصري" وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وأضرب المئات من العاملين في المجال الطبي في هونج كونج، اليوم، لمطالبة الحكومة بإغلاق الحدود مع الصين القارية لمنع انتشار فيروس كورونا وتخفيف الضغط على قطاع الصحة الممتد.
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إطلاق-صواريخ-تجاه-تل-أبيب

بعد صفقة القرن.. إطلاق أول صواريخ من غزة على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عن أول إطلاق صواريخ من قطاع غزة، بعد الإعلان عن مشروع أمريكي للشرق الأوسط يعارضه الفلسطينيون ويرحب به الإسرائيليون، إذ قال الجيش في بيان له: «قبل دقائق أطلق صاروخ منذ قطاع غزة على إسرائيل»، وذلك بعيد إعلانه تعزيز وجوده في الضفة الغربية المحتلة وقرب قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته العربية. ? كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد كشف، أمس الثلاثاء، عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل «بدولتين».
ترامب

ترامب: كل التقارير عن تفاصيل «صفقة القرن» مجرد تكهنات

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحة ما تداولته التقارير الإعلامية من تفاصيل عن "صفقة القرن" بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن كل ما تم نشره مجرد "تكهنات"، وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"": "تتطلع الولايات المتحدة إلى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أبيض-أزرق، بيني جانتس، في البيت الأبيض الأسبوع المقبل"، مشددا على أن "التقارير حول تفاصيل خطتنا للسلام، التي نبقيها طي الكتمان، وتوقيت الإعلان عنها ليست إلا مجرد تكهنات".
نتنياهو

«نتنياهو» يُجري تعديلات في الحكومة الإسرائيلية

أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، اليوم الإثنين، إجراء تعديلات وزارية في الحكومة الإسرائيلية، وذلك بعدما استقال من مناصبه في الحكومة، على إثر توجيه تهم فساد إليه، إذ قدم نتنياهو استقالته من المناصب الوزارية في يناير الماضي، وتعهد أمام المحكمة العليا في إسرائيل بأن يستقيل من كافة المناصب الوزارية، لكنه احتفظ برئاسة الحكومة، حيث تم تعيين الوزير تساحي هانيجبي، وزيرا للزراعة والتنمية الريفية، بالإضافة إلى منصبه وزيرا للتعاون الإقليمي.
الحرم الإبراهيمي

الأزهر: أعداد مقتحمي الحرم الإبراهيمي في 2019 الأكبر منذ احتلال القدس

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تقريره السنوي حول أعداد مقتحمي ساحات الحرم الإبراهيمي خلال عام 2019، وقال المرصد إن هذا العام شهد أرقامًا قياسية غير مسبوقة في تدنيس الحرم الشريف الواقع في البلدة القديمة بمدينة «الخليل» المحتلة؛ حيث بلغ عدد المقتحمين 711,428 صهيونيًّا. وأضاف المرصد في تقريره، أن أعداد المقتحمين خلال 2019 هي الأكبر منذ الاحتلال الصهيوني لمدينة «القدس» المحتلة عام 1967م، وذلك بارتفاع بلغ 77% مقارنة بأعداد المقتحمين خلال عام 2018؛ حيث كان عدد المقتحمين 401,022 مستوطنًا متطرفًا.
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