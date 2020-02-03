مسؤول: نتنياهو والبرهان يتفقان على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٩ م

البرهان

قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الإثنين، إن إسرائيل والسودان اتفقا على بدء تطبيع العلاقات وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني خلال زيارتهما لأوغندا.

وتابع المسؤول: "يعتقد نتنياهو أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي.. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يرغب في مساعدة بلده على المضي قدما في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم".

