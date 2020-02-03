إحباط تهريب هواتف وساعات بـ600 ألف جنيه في مطار القاهرة

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٢ م

مطار القاهرة

أحبطت جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وساعات اليد. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الإثنين، إنه تم الاشتباه براكب مصري قادم من السعودية، وبتفتيش حقائبه تبيَّن وجود 15 هاتفا محمولا "آيفون 11" و6 هواتف "سامسونج نوت 10" و140 ساعة يد، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 600 ألف جنيه.

وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.