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أمريكا تدرج 260 شخصًا على قائمة المشتبه في إصابتهم بكورونا

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٧ م
كورونا
كورونا
أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إدراجها 260 مريضًا تحت الفحص، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (المعروف أيضًا باسم فيروس ووهان)، وذلك في 36 ولاية بدءًا من اليوم الاثنين. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن هذا يمثل زيادة في أعداد المصابين بالفيروس قدرها 19 شخصًا.
وأضافت الشبكة أن 11 شخصًا من إجمالي العدد ثبت إصابتهم، في حين 167 أعطوا نتائج سلبية، ولا يزال 82 آخرون ينتظرون نتائج الفحص الطبي.وكانت السلطات الصحية الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 11 حالة، وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات إضافية في ولاية
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الشرطة-الأمريكية

مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أعلن مسئولون أمريكيون مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، اليوم الاثنين، إثر إطلاق نار على حافلة شركة "جراي هاوند لاينز" بالقرب من منطقة (ليبيك) جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقال براين بينينجس المتحدث باسم حرس طريق كاليفورنيا السريع، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن سائق الحافلة وقف بجانب الطريق وطلب من شخص مشتبه في حمله سلاح النزول من الحافلة، موضحًا أنه بعدما نزل أطلق النيران على الركاب.
ترامب

ترامب يتعهد بالفوز على الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يحقق النصر على الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل. وندد الرئيس الأمريكي وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، بما وصفه "جنون اليسار الراديكالي"، قائلا ، أمام حشد في ولاية أيوا "سننتصر في ولاية أيوا العظيمة، وإذا لم نفز، فسيكون ذلك كابوسا لمزارعكم". وباشر ترامب حملة إعادة انتخابه منذ أشهر، مركزا بصورة أساسية على حيوية الاقتصاد الأمريكي والاتفاقات التجارية التي أبرمها ويشيد بمنافعها للأمريكيين، مؤكدا أنه أنجز أكثر بكثير من أي رئيس خلال السنوات الثلاث الأولى من حكمه.
البنتاجون

البنتاجون: تحطم طائرة «E11-A» في أفغانستان وطالبان لم تسقطها

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الإثنين، أن الطائرة التي تحطمت في إقليم غزني الأفغاني هي طائرة عسكرية من طراز "E11-A"، نافية أن تكون حركة طالبان قد أسقطتها. وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي الكولونيل سوني ليجيت في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن الطائرة من طراز "E11-A" وتحطمت في إقليم غزنة في أفغانستان، ولا توجد مؤشرات على أن التحطم كان سببه نيران مُعادية، وسنوفر معلومات إضافية عندما تكون متاحة، مؤكدًا أن مزاعم طالبان بشأن إسقاط طائرة أخرى "كاذبة".
ترامب

ترامب: إعلان تفاصيل «صفقة القرن» غدا الساعة السابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم كشف النقاب عن تفاصيل خطة السلام في الشرق الأوسط غدا في الساعة 12:00 مساء بتوقيت واشنطن (السابعة بتوقيت مصر). وقال ترامب في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أوردتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية، إنه سيناقش مع نتنياهو اليوم خطة السلام في الشرق الأوسط التي وصفها "بالمهمة"، مضيفا أنه يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام قبل أن يكون هناك سلام فعلي في الشرق الأوسط.
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كورونا 2

كندا تعزل العائدين من الصين لأسبوعين في قاعدة عسكرية

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، أنه سيتم عزل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى قاعدة عسكرية بمقاطعة أونتاريو. لكن لم تقدم أوتاوا جدولا زمنيا عند وصولهم من مدينة ووهان، قائلة إنها لا تزال تنتظر الموافقة النهائية من السلطات الصينية. وسوف تهبط طائرتهم في قاعدة القوات الكندية "ترينتون".
فيروس-كورونا (3)

هونج كونج تغلق 10 معابر مع الصين للحد من «كورونا»

أعلنت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم ال‘ثنين، عن إغلاق 10 معابر حدودية من أصل 13 مع البر الرئيسي للصين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، قائلة إنها أمرت بوقف سير العبارات عبر الحدود وخدمات السكك الحديدية عالية السرعة إلى البر الرئيسي، إذ أن إغلاق الحدود بأكملها سيكون غير مناسب وغير عملي وكذلك عنصري" وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وأضرب المئات من العاملين في المجال الطبي في هونج كونج، اليوم، لمطالبة الحكومة بإغلاق الحدود مع الصين القارية لمنع انتشار فيروس كورونا وتخفيف الضغط على قطاع الصحة الممتد.
كورونا 5

شفاء مصاب ثان بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية

تدرس حكومة كوريا الجنوبية إخراج مصاب ثان بفيروس "كورونا" الجديد من المستشفى بعد أن تماثل للشفاء التام من الفيروس الذي أودى بحياة 361 شخصا في الصين حتى الآن. وقال مسؤول في السلطات الصحية، اليوم الإثنين، إن علامات شفاء تام من الالتهاب الرئوي ظهرت على المصاب الثاني بالمرض، وجاءت نتائج اختبارات الفيروس سلبية. ويمكن رفع إجراءات الحجر الصحي عن المريض في حال جاءت نتائج اختبارات الفيروس له سلبية مرتين خلال فحوص تجرى خلال 24 ساعة، غير أنه لا يتم إخراجه من المستشفى على الفور، ويقرر الفريق الطبي ذلك نظرا لأوضاع مختلفة مثل الحالة الصحية وغيرها.
كورونا

الصين: نحتاج أقنعة واقية عاجلا بسبب تفشي كورونا

قالت الصين، اليوم الإثنين، إنها بحاجة ملحة لأقنعة طبية واقية، وذلك بعد وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 362، وارتفاع إجمالي عدد المصابين به في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17 ألفا و238 مصابا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيانج، في إيجاز صحفي: "ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات ونظارات وقاية"، وذلك حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". وانتقدت بكين، في وقت سابق اليوم، واشنطن لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا، واتهمت الولايات المتحدة بـ"إثارة الذعر ونشره".
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