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المسماري: تركيا أنشأت شركة أمنية تحولت لذراع الإخوان

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٢ م
المسماري
المسماري
أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الالتزام بوقف اطلاق النار لإعطاء فرصة للحل السلمي، مشيرا إلى أن الالتزام بوقف إطلاق النار فضح أردوغان أمام المجتمع الدولي في دعمه للإرهاب، مشددا على أن الجيش الليبي سيرد بقوة على أى خرق أمني.
وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الإثنين، إن تركيا أرسلت نحو 6 آلاف مقاتل سوري إلى ليبيا، كما نقلت نحو 1500 عنصر من جبهة النصرة عبر مطار معيتيقة الذي تحول - على حد قوله - إلى قاعدة تركية بشكل شبه كامل، مشيرا إلى أن شخصا يدعى عقيد غازي يقود عناصر المرتزقة السوريين
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فيروس-كورونا (3)

السودان بصدد إجلاء رعاياه من الصين بسبب «كورونا»

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن الدولة بصدد إجلاء رعاياها من الصين. وقالت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، إن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين ، التقى مع سفير الصين لدى الخرطوم، ما شين مين، وأبلغه أنه بتكليف من الحكومة، بصدد تجهيز طائرة لإجلاء المواطنين السودانيين من جمهورية الصين، معربا عن أمله في أن تجد هذه الخطوة التعاون من الجانب الصيني لتسهيل العملية.
منظمة التعاون الاسلامي.jpg2

منظمة التعاون الإسلامي ترفض «صفقة القرن» بالإجماع

أقرت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، بالإجماع رفض "صفقة القرن"، مؤكدة موقفها المبدئي الداعم للفلسطينيين في نضالهم العادل لإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت المنظمة في البيان الختامي، خلال اجتماعها على مستوى وزراء الخارجية في مقرها بمدينة جدة السعودية، كافة الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع الخطة الأمريكية. وحمل البيان إسرائيل المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض، مؤكدا أن الخطة الأمريكية تقوض قواعد القانون والأعراف الدولية وتخالف مرجعيات عملية السلام.
محمود-عباس

عباس: على إسرائيل تحمل مسؤولياتها كدولة احتلال

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات له، خلال ترؤسه جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الإثنين، أن بلاده قطعت العلاقات مع إسرائيل، داعيا إياها إلى تحمل مسؤولياتها كدولة احتلال إذا استمرت في نهجها، قائلا: "لن نقبل بأي صفقة تنتقص من حقوق شعبنا، العرب وقفوا معنا وقفة رجل واحد ضد صفقة القرن، لم يتم أي تعديل على المشروع الذي قدمه للجامعة العربية بشأن رفض الخطة الأمريكية، وأمريكا لا تقف معنا ولذلك رفضنا أن تكون وسيطا للسلام، وفلسطين سوف ترفض خطة السلام الأمريكية أمام مجلس الأمن الدولي".
نفتالي-بينيت-وزير-التعليم-الإسرائيلي

إسرائيل توقف استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية

أوقفت إسرائيل بدءا من صباح اليوم الأحد استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية، بحسب "د ب أ". وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم على حسابه على موقع تويتر:"كما وجهت أمس الأول الجمعة، اعتبارا من الساعة السادسة من صباح اليوم، تم إيقاف الواردات الزراعية من الأراضي الفلسطينية". وأرجعت إسرائيل القرار إلى استمرار الفلسطينيين في مقاطعة المواشي الإسرائيلية، وهو الأمر الذي تقول إسرائيل إنه تسبب في إلحاق أضرار بمئات المزارعين الإسرائيليين.
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دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: فتاوى الإخوان ضد الدولة تاريخ دموي ولا يزال

أكد المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في الداخل والخارج لا تزال مستمرة في نشر دعاواها الخبيثة لإحداث الفوضى والتحريض على التظاهر والاحتجاجات ضد الدولة المصرية، وذلك عبر تقديم الدعم المادي والبشري لمجموعة من الفئات المأجورة لتنفيذ مخططاتها المسمومة.
احمد -موسى

أحمد موسى: العناصر الإرهابية في الداخل تحت المتابعة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عطوة كنانة، وصف العناصر الإرهابية بالسباع، وطالبهم بمتابعة صفحات الجوكر لتلقي الأوامر، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية كل أعمالها قائمة على السلاح والعنف. وقال «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك مخطط للجماعة لكسر جهاز الشرطة في ذكرى 25 يناير، من خلال محادثات مسربة لعناصر الإخوان على جروب ما يسمى «الحركة الشعبية الإرهابية»، مشيرا إلى أن عناصر الإخوان الإرهابية يقومون باتباع أوامر الجوكر وهو عطوة كنانة.
احمد-المسماري (2)

الجيش الليبي: أردوغان المسؤول عن الإرهاب في أوروبا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن قاعدة معيتيقة أصبحت قوة عسكرية تركية خالصة،مضيفًا في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، «أن تركيا لم تكن عبر التاريخ ممر سلام لليبيا، فالسلام يمر عبر القضاء على التواجد التركي في ليبيا»، مؤكدًا أن أكثر من 2000 إرهابي تم نقلهم إلى ليبيا من تركمان سوريا وميليشيات لواء سمرقند وسلطان مراد ونور الدين زنكي وعناصر إرهابية أخرى تمول من قطر، عن طريق مطاري معيتيقة ومصراته، متابعًا أن قوات حكومة السراج مكونة من مجموعة مليشيات مدرجة على لائحة مجلس الأمن مثل البيدجا والعمو.
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