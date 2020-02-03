المسماري: تركيا أنشأت شركة أمنية تحولت لذراع الإخوان

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٢ م

المسماري

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الالتزام بوقف اطلاق النار لإعطاء فرصة للحل السلمي، مشيرا إلى أن الالتزام بوقف إطلاق النار فضح أردوغان أمام المجتمع الدولي في دعمه للإرهاب، مشددا على أن الجيش الليبي سيرد بقوة على أى خرق أمني.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الإثنين، إن تركيا أرسلت نحو 6 آلاف مقاتل سوري إلى ليبيا، كما نقلت نحو 1500 عنصر من جبهة النصرة عبر مطار معيتيقة الذي تحول - على حد قوله - إلى قاعدة تركية بشكل شبه كامل، مشيرا إلى أن شخصا يدعى عقيد غازي يقود عناصر المرتزقة السوريين