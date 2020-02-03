المسماري: تركيا أنشأت شركة أمنية تحولت لذراع الإخوان

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الالتزام بوقف اطلاق النار لإعطاء فرصة للحل السلمي، مشيرا إلى أن الالتزام بوقف إطلاق النار فضح أردوغان أمام المجتمع الدولي في دعمه للإرهاب، مشددا على أن الجيش الليبي سيرد بقوة على أى خرق أمني.
وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الإثنين، إن تركيا أرسلت نحو 6 آلاف مقاتل سوري إلى ليبيا، كما نقلت نحو 1500 عنصر من جبهة النصرة عبر مطار معيتيقة الذي تحول - على حد قوله - إلى قاعدة تركية بشكل شبه كامل، مشيرا إلى أن شخصا يدعى عقيد غازي يقود عناصر المرتزقة السوريين
وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الإثنين، إن تركيا أرسلت نحو 6 آلاف مقاتل سوري إلى ليبيا، كما نقلت نحو 1500 عنصر من جبهة النصرة عبر مطار معيتيقة الذي تحول - على حد قوله - إلى قاعدة تركية بشكل شبه كامل، مشيرا إلى أن شخصا يدعى عقيد غازي يقود عناصر المرتزقة السوريين في ليبيا.
ولفت المسماري، إلى أن حكومة الوفاق أهدت مبلغ مليون دولار لكل قائد فصيل سوري مقاتل في ليبيا، وأن أغلب المقاتلين السوريين في ليبيا يرغبون بالخروج نحو أوروبا، محذرا المجتمع الدولي بوصول المرتزقة إلى أوروبا في حالة عدم تدخلهم.
وأضاف: "أن تركيا أنشأت شركة أمنية تحولت لذراع لتنظيم الإخوان الإرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية، وأن الرئيس التركي أردوغان يدير شبكة إرهابية دولية من خلال الشركة الأمنية التي أنشأها.
وعرض المسماري، أدلة على تورط أردوغان في دعم الإرهاب بليبيا، مؤكدا أن سياسته أصبحت واضحة في دعم الإرهاب من خلال دعم وإنشاء مجموعات إرهابية وشركات أمنية.
وأوضح المسماري، أن الجيش الليبي لم يستهدف السفن التركية التي رست مؤخرا في موانئ ليبية والمحملة بالمعدات العسكرية من أجل استدراجها ومن ثم استنزافها في أرض المعارك.