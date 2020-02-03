وزير خارجية النمسا: أردوغان يستغل قضية اللاجئين لابتزاز أوروبا

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥١ م

أردوغان

أكد وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، أن بلاده لن تقبل بأي ابتزاز من جانب تركيا بشأن ملف اللاجئين. ورفض شالينبرج في تصريحات اليوم الإثنين، التهديدات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يمكن أن يرسل ملايين اللاجئين في اتجاه أوروبا إذا استمرت بلاده في التعامل مع أزمة اللاجئين بمفردها، على حد زعمه . واعتبر وزير الخارجية النمسا، مزاعم تركيا بأن الاتحاد الأوروبي لا يقدم أي دعم في مشكلة اللاجئين بأنها اتهامات جوفاء الغرض منها ابتزاز أوروبا ماليا.