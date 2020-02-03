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لماذا لم ترتدي وزيرة الصحة الكمامة بشكل صحيح؟

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، على الصور المتداولة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى ترتدى كمامة بشكل خاطئ، قائلا: إن صور الوزيرة خلال تفقد المهبط والإجراءات الوقائية قبل وصول طائرة العائدين من الصين، مؤكدا أنه تم اتباع الإجراءات الوقائية بحسم فور وصول الطائرة.
وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلته هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، تفاصيل عودة عدد من المصريين المقيمين في الصين على خلفية انتشار فيروس كورونا.وتابع مجاهد، أن الطائرة هبطت فى مطار العلمين اليوم الإثنين، حيث استقبلت وزيرة الصحة العائدين برفقة فريق من
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السيسي (5)

الحفاظ على التراث وأرصدة الصناديق.. السيسي يصدق على 5 قوانين

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، بعد أن قرره مجلس النواب. كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 4 لسنة 2020 ، بتعديل بعض أحكام قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، بعد أن قرره مجلس النواب. وصدق السيسي على القانون رقم 5 لسنة 2020 ، بأيلوية نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، بعد أن قرره مجلس النواب.
السيسي (3)

السيسي يوجه بحل المشكلات أمام الكيانات الاقتصادية المتعثرة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة في الصباح في الوجه البحري.. وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى، والرياح معتدلة. وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يكون الطقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا مع وجود شبورة في الصباح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة. أما جنوب سيناء والغردقة فيكون الطقس مائلًا للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.
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وزيرة الصحة للوافدين من الصين: الدولة قادرة على حماية أبنائها

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، للمصريين الوافدين من الصين بمطار العلمين، أن الدولة قادرة على حماية أبنائها وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع دخول أي أمراض وبائية أو معدية للبلاد. جاء ذلك خلال متابعتها وصول المصريين الوافدين من الصين للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حسب اللوائح الصحية الدولية وإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس "كورونا" المستجد بها.
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزيرة الصحة للوافدين من الصين: الدولة قادرة على حماية أبنائها

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، للمصريين الوافدين من الصين بمطار العلمين، أن الدولة قادرة على حماية أبنائها وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع دخول أي أمراض وبائية أو معدية للبلاد. جاء ذلك خلال متابعتها وصول المصريين الوافدين من الصين للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حسب اللوائح الصحية الدولية وإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس "كورونا" المستجد بها.
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صحة النواب تناقش أزمة المستلزمات الطبية المحجوزة بالجمارك

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري، مناقشات ساخنة، خلال نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي مرشد، بشأن أجهزة ومستلزمات طبية محجوزة بجمارك مصر المختلفة، بمليارات الجنيهات وتم تحويلها إلى مهملات بسبب خلافات جمركية في الإفراج والجمارك، إذ قال مرشد، إن ذلك يتسبب في أن يضيع على وزارة الصحة وعلى مصر مبالغ طائلة وأجهزة طبية ومستلزمات المريض المصري في أمس الحاجة إليها.
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بسبب كورونا.. فرنسا توقف الرحلات السياحية إلى الصين

أعلنت نقابة وكالات السفر الفرنسية، اليوم الإثنين، عن إيقاف الرحلات السياحية إلى دولة الصين حتى 21 فبراير المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا، إذ ذكرت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، أن نقابة وكالات السفر دعت في بيان، أمس إلى إيقاف بيع تذاكر الرحلات إلى الصين وتعليق تنفيذ الرحلات المبرمجة، ولم تقترح النقابة أي إجراءات للسياح الفرنسيين الموجودين حاليا في الصين، واكتفت بدعوتهم إلى الالتزام بالاجراءت، التي أعلنتها السلطات الصينية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا

«بسبب كورونا».. 5 ملايين شخص يغادرون ووهان الصينية

كشف، تشو شيان وانج، عمدة مدينة ووهان، بؤرة ظهور فيروس كورونا الجديد، عن مغادرة 5 ملايين من السكان قبل بدء تفعيل قرار عزل المدينة بسبب المرض المميت، بالتزامن مع عطلة الربيع وفي ظل مخاوف من قدرته على الانتشار، إذ قال تشو، إن 9 ملايين شخص ما زالوا داخل المدينة بعد تفعيل العزل، ومن بين 2700 شخص يخضعون للمراقبة حاليًا في ووهان، من المحتمل تأكيد إصابة ألف شخص، بعد التبين من 533 إصابة مؤكدة.. وأعلنت الصين اليوم، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد.
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