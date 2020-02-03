لماذا لم ترتدي وزيرة الصحة الكمامة بشكل صحيح؟

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ م

وزيرة الصحة

علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، على الصور المتداولة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى ترتدى كمامة بشكل خاطئ، قائلا: إن صور الوزيرة خلال تفقد المهبط والإجراءات الوقائية قبل وصول طائرة العائدين من الصين، مؤكدا أنه تم اتباع الإجراءات الوقائية بحسم فور وصول الطائرة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلته هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، تفاصيل عودة عدد من المصريين المقيمين في الصين على خلفية انتشار فيروس كورونا.وتابع مجاهد، أن الطائرة هبطت فى مطار العلمين اليوم الإثنين، حيث استقبلت وزيرة الصحة العائدين برفقة فريق من