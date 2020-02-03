سحابة صيف.. السفير السوداني يشيد ببيان الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٢ م

الاهلي

هنأ خالد الشيخ القائم بأعمال السفير السوداني بالقاهرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تأهله إلى دور ربع نهائي دوري الأبطال معربًا عن أمله في تتويج الأهلي باللقب. وأكد السفير أن بيان النادي الأهلي الصادر اليوم لا يصدر إلا من نادي كبير وعظيم بحجم الأهلي نادي القرن في إفريقيا وكبير الأندية العربية، مشددا أن البيان يعبر عن المحبة الكبيرة التي يكنها الشعب المصري للشعب السوداني خصوصا أنه صادر من النادي الأهلي الذي يعد خير سفير للرياضة المصرية والذي وضع في الاعتبار أن تصبح الرياضة رسالة محبة في المقام الأول.

وأضاف السفير أن بيان الأهلي كان له مردود طيب في جموع الشعب السوداني فور صدوره وتأكيد على ما ذكره الكابتن الخطيب في وقت سابق باعتزازه بشعب السودان والكرة السودانية والذكريات الطيبة له هناك. ووجه السفير السوداني الشكر إلى الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي قدر الظروف التي تمر بها السودان في الوقت الراهن. وشدد