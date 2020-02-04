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الصحة العالمية: السرطان سيزداد بنسبة 81% في 2040

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٤ ص
السرطان - صورة تعبيرية
السرطان - صورة تعبيرية
توقعت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، أصدرته اليوم الثلاثاء، ازدياد حالات السرطان بنسبة 81% بحلول العام 2040 وذلك في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، بسبب عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية، محذرة من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن العالم سيشهد زيادة عالمية بنسبة 60% في حالات السرطان على مدى العقدين المقبلين. ووفق موقع "سكاي نيوز" في العام 2018، سجلت منظمة الصحة العالمية 18.1 مليون حالة سرطان جديدة في جميع أنحاء العالم.
وتتوقع المنظمة أن يصل الرقم إلى ما بين 29 و37 مليون حالة بحلول عام 2040، وسيزداد عدد الإصابات الجديدة بالسرطان بشكل أكبر في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل (+81% بحسب التقديرات).وأشارت المنظمة إلى أن السبب الأساسي في ذلك؛ أن هذه البلدان لم تخصص سوى موارد صحية محدودة لمكافحة الأمراض المعدية، وتحسين صحة
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نظام نباتي

تناول أطعمة نباتية تجنبك التهاب المسالك البولية

من أكثر العادات الصحية اتباع نظام نباتي صحي غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، كما يساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، والحفاظ على الجسم من الأمراض، وخاصة مرض السمنة والسكري، لذا ينصح بتناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، إضافة إلى البقوليات والحبوب الكاملة والبذور والمكسرات والتوابل والأعشاب كالريحان والفلفل الأسود والروزماري، وأخر ما جاءت به الدراسات أن النظام الغذائي النباتي يحمي من عدوى الجهاز البولي على المدى البعيد، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
نزلات البرد

متى يجب الذهاب للعمل بعد تعرضك لنزلة برد؟

نزلات البرد والأنفلونزا أكثر انتشارًا في ليال الشتاء الباردة، لذا تَناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي من الأشياء الهامة، لأن كل منهما غني بفيتامين C، الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة، مع أخذ قسط من الراحة، لعدم حدوث مضاعفات طبية، تصل إلى الالتهاب الرئوي أو النزلة الشعبية، كما يجب عدم الذهاب للعمل، تقول الدراسات أنه يجب الابتعاد عن بيئة العمل، للتعافي تمامًا من نزلات البرد، وحتى لا تتسبب في عدوى للزملاء، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
الحمل-والسرطان

دراستان جديدتان: الفحص والتطعيم يُجنبان ثلث وفيات سرطان عنق الرحم

تنبأت دراستان جديدتان نشرتا في مجلة "لانسيت" الطبية، بأن الفحص والتطعيم في الوقت المناسب مرة أو مرتين في حياة المرأة، من الممكن أن يحدان من وفيات سرطان عنق الرحم بمقدار الثلث بحلول عام 2030، كما أنهما سيساعدان في تجنب حدوث 74 مليون حالة إصابة و62 مليون حالة وفاة بسبب المرض على مدار القرن المقبل.
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تناول البروتينات

دراسة: الإفراط في تناول البروتين يؤدي إلى السرطان!

يحتاج الجسم إلى المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة، على سبيل المثال البروتين من أكثر العناصر التي يتطلبها الجسم، حيث تعمل على تكوين إنزيمات الجسم وبناء الأنسجة بشكل صحي، كما أن تناقص معدلاتها يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، مثل الشعور الدائم بالتوتو، إضافة إلى ظهور مشكلات بالنمو والكبد، على الجانب الآخر، أثبتت الدراسات أن الإفراط في تناول البروتين يؤدي إلى الإصابة بأشكال متنوعة للسرطان، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
ماذا-يحدث-عند-ممارسة-الرياضة

دراسة: الرياضة تقلل خطر الإصابة بـ7 أنواع من السرطان

من المؤكد أن التمرينات الرياضية أصبحت جزء من حياتنا، تمنحك العديد من الفوائد، وتجعلك قادرًا على القيام بأعمالك اليومية مهما تقدم العمر، كما أنها تقيك من عدة أمراض خطيرة مثل السرطان والسمنة، إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، على سبيل المثال المشي والركض وحمل الأوزان الثقيلة من أكثر الأنواع المشهورة، على الجانب الآخر، مازال توجد فئة تفضل الكسل والنوم لساعات أكثر من المعدل الطبيعي، لذا يجب النظر فيما قاله الأطباء، وذلك نقلأ عن موقع "timesofindia".
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