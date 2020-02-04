الصحة العالمية: السرطان سيزداد بنسبة 81% في 2040

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٤ ص

السرطان - صورة تعبيرية

توقعت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، أصدرته اليوم الثلاثاء، ازدياد حالات السرطان بنسبة 81% بحلول العام 2040 وذلك في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، بسبب عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية، محذرة من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن العالم سيشهد زيادة عالمية بنسبة 60% في حالات السرطان على مدى العقدين المقبلين. ووفق موقع "سكاي نيوز" في العام 2018، سجلت منظمة الصحة العالمية 18.1 مليون حالة سرطان جديدة في جميع أنحاء العالم.

وتتوقع المنظمة أن يصل الرقم إلى ما بين 29 و37 مليون حالة بحلول عام 2040، وسيزداد عدد الإصابات الجديدة بالسرطان بشكل أكبر في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل (+81% بحسب التقديرات).وأشارت المنظمة إلى أن السبب الأساسي في ذلك؛ أن هذه البلدان لم تخصص سوى موارد صحية محدودة لمكافحة الأمراض المعدية، وتحسين صحة