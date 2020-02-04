426 وفاة بسبب كورونا بينهم أول حالة في هونج كونج

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٧ ص

فيروس كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 426 وفاة بينهم أول حالة فى هونج كونج و20 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا" في شتى أنحاء البلاد، موضحة أنها تلقت تقارير بـ3235 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و64 حالة وفاة جديدة، أمس الإثنين، بالإضافة إلى حالة وفاة أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عنها، اليوم، لشاب يبلغ من العمر 39 عاما، ما رفع عدد الوفيات الجديدة إلى 65 حالة، مشيرة إلى أن جميع حالات الوفاة في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين باستثناء تلك المسجلة في هونج كونج.

وأضافت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن 2788 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما يشتبه بإصابة 23 ألفا و214 شخصا بالفيروس، فيما خرج 632 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم، متابعة أنه تم تعقب 221 ألفا و15 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 12 ألفا و755 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية، أمس. وسجلت منطقة هونج