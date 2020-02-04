وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانيال أراب موي

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٧ ص

كينيا - صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، في إعلان رئاسي مكتوب، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الرئيس الأسبق دانيال أراب موي الذي قاد البلاد لـ24 عاما بين عامي 1978 و2002 بعد وفاة الرئيس جومو كينياتا حيث كان نائبا للرئيس آنذاك، عن عمر يناهز 95 عاما، قائلا: "أعلن بحزن عميق وفاة رجل دولة إفريقي كبير، دانيال تورويتيش اراب موي، ثاني رئيس لكينيا". وأمر الرئيس الكيني بـ"حداد وطني" في البلاد حتى تشييع أراب موي في "جنازة دولة" سيحدد موعدها في وقت لاحق، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وأوضح كينياتا أن الرئيس الأسبق توفي "في الساعات الأولى من صباح الرابع من فبراير 2020 في مستشفى نيروبي بحضور عائلته"، بينما ذكر أحد أفراد العائلة لـ"فرانس برس" أن أراب موي توفي في منزل العائلة في كاباراك بغرب كينيا.وكان دانيال آراب موي مدرسا وتولى الرئاسة خلفا لأبي الاستقلال جومو كينياتا عند وفاته في