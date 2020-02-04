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تفاصيل لقاء الساعتين بين «البرهان ونتنياهو» بأوغندا

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٣ ص
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، لمدة ساعتين، في العاصمة الأوغندية كمبالا، برعاية الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والذي اللقاء قبل عقده بأسبوع. وكان نتنياهو قد قال قبل توجهه للقاء البرهان في أوغندا، إن إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإن القارة تعود إلى أحضان إسرائيل. وتناول اللقاء الأول من نوعه بين المسؤولين، البدء في تطبيع العلاقات بين البلدين وإقامة مصالح مشتركة، من ضمنها تحليق طيران العال الإسرائيلي عبر الأجواء السودانية، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
وأمس تلقى البرهان دعوة رسمية لزيارة واشنطن، ووعد بتلبية الدعوة في القريب العاجل. وتعد دعوة البرهان لزيارة واشنطن الأولى لمسؤول سوداني رفيع المستوى منذ ما يقارب 30 عاما، شهدت خلالها العلاقات بين البلدين تدهورا كبيرا. وتأمل الحكومة الانتقالية بأن ترفع الإدارة الأمريكية اسم السودان من قائمة الإرهاب المدرج
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فيروس-كورونا (2)

كورونا: ارتفاع إصابات ألمانيا.. وأول حالة في بلجيكا

أعلن مسئولو الصحة في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 12 حالة مؤكدة، وذلك عقب تسجيل حالتي إصابة جديدتين، وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن 10 حالات كانت في ولاية "بافاريا" الألمانية، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. فيما أعلنت السلطات البلجيكية، في نبأ عاجل أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم، عن أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدة إصابة شخص بفيروس "كورونا" من بين 9 أشخاص عادوا من مدينة "ووهان" الصينية.
كينيا (2)

وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانيال أراب موي

أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، في إعلان رئاسي مكتوب، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الرئيس الأسبق دانيال أراب موي الذي قاد البلاد لـ24 عاما بين عامي 1978 و2002 بعد وفاة الرئيس جومو كينياتا حيث كان نائبا للرئيس آنذاك، عن عمر يناهز 95 عاما، قائلا: "أعلن بحزن عميق وفاة رجل دولة إفريقي كبير، دانيال تورويتيش اراب موي، ثاني رئيس لكينيا". وأمر الرئيس الكيني بـ"حداد وطني" في البلاد حتى تشييع أراب موي في "جنازة دولة" سيحدد موعدها في وقت لاحق، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".
فيروس-كورونا (1)

426 وفاة بسبب كورونا بينهم أول حالة في هونج كونج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 426 وفاة بينهم أول حالة فى هونج كونج و20 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا" في شتى أنحاء البلاد، موضحة أنها تلقت تقارير بـ3235 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و64 حالة وفاة جديدة، أمس الإثنين، بالإضافة إلى حالة وفاة أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عنها، اليوم، لشاب يبلغ من العمر 39 عاما، ما رفع عدد الوفيات الجديدة إلى 65 حالة، مشيرة إلى أن جميع حالات الوفاة في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين باستثناء تلك المسجلة في هونج كونج.
انهيار-فصل-في-كينيا

مقتل وإصابة 53 طفلًا دهسًا بالأقدام في مدرسة كينية

أعلنت الشرطة المحلية بمدينة كاكاميجا غربي كينيا، أن 13 طفلاً لقوا حتفهم في حادث تدافع، وأصيب أكثر من 40 آخرين لأسباب غير معروفة في مدرسة ابتدائية بالمدينة. وقال ديفيد كابينا قائد شرطة المدينة من موقع الحادث - وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين: "لقد فقدنا 13 طفلاً في هذا التدافع، وآخرون في المستشفى بسبب الإصابات". وتابع: "فتحنا تحقيقًا لتحديد ما حدث بالضبط"، وقع الحادث عندما غادر الطلاب المدرسة، ثم حدثت حالة من الذعر لأسباب غير معروفة حاليا".
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عبدالفتاح-البرهان

مسؤول: نتنياهو والبرهان يتفقان على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الإثنين، إن إسرائيل والسودان اتفقا على بدء تطبيع العلاقات وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني خلال زيارتهما لأوغندا.
محمود-عباس

عباس: على إسرائيل تحمل مسؤولياتها كدولة احتلال

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات له، خلال ترؤسه جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الإثنين، أن بلاده قطعت العلاقات مع إسرائيل، داعيا إياها إلى تحمل مسؤولياتها كدولة احتلال إذا استمرت في نهجها، قائلا: "لن نقبل بأي صفقة تنتقص من حقوق شعبنا، العرب وقفوا معنا وقفة رجل واحد ضد صفقة القرن، لم يتم أي تعديل على المشروع الذي قدمه للجامعة العربية بشأن رفض الخطة الأمريكية، وأمريكا لا تقف معنا ولذلك رفضنا أن تكون وسيطا للسلام، وفلسطين سوف ترفض خطة السلام الأمريكية أمام مجلس الأمن الدولي".
إطلاق-صواريخ-تجاه-تل-أبيب

بعد صفقة القرن.. إطلاق أول صواريخ من غزة على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عن أول إطلاق صواريخ من قطاع غزة، بعد الإعلان عن مشروع أمريكي للشرق الأوسط يعارضه الفلسطينيون ويرحب به الإسرائيليون، إذ قال الجيش في بيان له: «قبل دقائق أطلق صاروخ منذ قطاع غزة على إسرائيل»، وذلك بعيد إعلانه تعزيز وجوده في الضفة الغربية المحتلة وقرب قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته العربية. ? كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد كشف، أمس الثلاثاء، عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل «بدولتين».
ترامب

ترامب: كل التقارير عن تفاصيل «صفقة القرن» مجرد تكهنات

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحة ما تداولته التقارير الإعلامية من تفاصيل عن "صفقة القرن" بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن كل ما تم نشره مجرد "تكهنات"، وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"": "تتطلع الولايات المتحدة إلى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أبيض-أزرق، بيني جانتس، في البيت الأبيض الأسبوع المقبل"، مشددا على أن "التقارير حول تفاصيل خطتنا للسلام، التي نبقيها طي الكتمان، وتوقيت الإعلان عنها ليست إلا مجرد تكهنات".
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