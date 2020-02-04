كورونا: ارتفاع إصابات ألمانيا.. وأول حالة في بلجيكا

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ ص

فيروس كورونا - صورة أرشيفية

أعلن مسئولو الصحة في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 12 حالة مؤكدة، وذلك عقب تسجيل حالتي إصابة جديدتين، وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن 10 حالات كانت في ولاية "بافاريا" الألمانية، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. فيما أعلنت السلطات البلجيكية، في نبأ عاجل أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم، عن أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدة إصابة شخص بفيروس "كورونا" من بين 9 أشخاص عادوا من مدينة "ووهان" الصينية.

وأيضا أكدت سلطات الصحة فى ماليزيا، اليوم، أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بين مواطنينها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 10حالات. وقالت السلطات إن المصاب رجل ماليزى يبلغ من العمر 41 عاما كان قد سافر إلى سنغافورة لحضور اجتماع الشهر الماضى مع زملاء من الصين، أحدهم من

وأيضا أكدت سلطات الصحة فى ماليزيا، اليوم، أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بين مواطنينها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 10حالات. وقالت السلطات إن المصاب رجل ماليزى يبلغ من العمر 41 عاما كان قد سافر إلى سنغافورة لحضور اجتماع الشهر الماضى مع زملاء من الصين، أحدهم من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشى الوباء. ولم تظهر أعراض الإصابة على الرجل الماليزى إلا يوم 29 يناير أى بعد قرابة أسبوع من عودته إلى ماليزيا.



وذكر وزير الصحة الماليزى ذو الكفل أحمد، أن نتائج فحوص طبية بتاريخ 3 فبراير أكدت أن المصاب ورجلا آخر من ووهان يبلغ من العمر 63 عاما وكان تحت الملاحظة أصيبا بالفيروس.



