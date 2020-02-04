رياضة

جمال الغندور: مصر ستكون أول دولة إفريقية تطبق الـVAR

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ ص
جمال الغندور: مصر ستكون أول دولة إفريقية تطبق الـVAR
جمال الغندور: مصر ستكون أول دولة إفريقية تطبق الـVAR
أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، وجود دافع لتكون مصر أول دولة أفريقية تطبق تقنية الـ"VAR"، مؤكدًا أنه سيتم الاعتماد عليها في جميع مباريات الدوري الممتاز خلال الوقت المناسب، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار". وقال رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة: "بدأنا التدريب على الفار منذ 25 يوما، لدى الحكام والمسؤولين دافع كبير ويعملون أكثر من 12 ساعة يوميا حتى تكون مصر أول دولة أفريقية تطبق تقنية الفيديو".
وأضاف جمال الغندور: "مندوب الفيفا تواجد معنا حتى يتأكد من جاهزية الملعب وقدرة الحكام على تطبيق تقنية الفيديو، وأوضح أن التجربة كانت ناجحة جدًا، وهو مَن سيحدد موعد تطبيق تقنية الفار في مصر".وأكمل رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة: "أنهينا كافة الموافقات اللازمة لاعتماد تقنية الفار في مصر، لكن لا نريد أي
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استاد-القاهرة‎ (5)

اتحاد الكرة: لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عدم إبلاغه بإغلاق ملعب استاد القاهرة، مشيرًا إلى عدم وجود نية لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد". وقال العطار: "لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة للإصلاح أو نقل مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية لبرج العرب، وسمعت عن الأمر فقط عبر المواقع لكن لم يصلنا أي إخطار رسمي، ولن نتحدث عن البدائل أو الحلول إذا تم إغلاق استاد القاهرة للصيانة، لكل مقام مقال".
باريس سان جيرمان - مبابي

نجم فرنسا السابق: مبابي مدلل وفاسد

شن الفرنسي كريستوف دوجاري، نجم برشلونة وميلان السابق، هجومًا عنيفًا على مواطنه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد واقعته الأخيرة مع مدربه الألماني توماس توخيل، حيث اعترض مبابي على استبداله خلال مباراة مونبلييه الأخيرة بشكل غير لائق، وحاول الابتعاد عن توخيل، عندما فضل المدرب التحدث معه لتهدئته. وقال دوجاري: "بصراحة، انهرت عندما رأيت مبابي يفعل ذلك، قلت لنفسي إنني من المستحيل أن أفعل شيئًا كهذا، ورغم صغر سنة، لكنه نضج في وقت لا يصدق، إلا أن القيام بتلك الأشياء يجعله فتى مدلل وفاسد".
الاهلي-والهلال-السوداني (4)

سحابة صيف.. السفير السوداني يشيد ببيان الأهلي

هنأ خالد الشيخ القائم بأعمال السفير السوداني بالقاهرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تأهله إلى دور ربع نهائي دوري الأبطال معربًا عن أمله في تتويج الأهلي باللقب. وأكد السفير أن بيان النادي الأهلي الصادر اليوم لا يصدر إلا من نادي كبير وعظيم بحجم الأهلي نادي القرن في إفريقيا وكبير الأندية العربية، مشددا أن البيان يعبر عن المحبة الكبيرة التي يكنها الشعب المصري للشعب السوداني خصوصا أنه صادر من النادي الأهلي الذي يعد خير سفير للرياضة المصرية والذي وضع في الاعتبار أن تصبح الرياضة رسالة محبة في المقام الأول.
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تقنية-الفيديو‎

تكثيف برنامج تدريب الحكام على الـ«VAR»

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى، اتفقت مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والجهة التابعة له المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو "VAR" والمعرفة بـ"IFAP"، على تكثيف وضغط البرنامج التدريبى للحكام المصريين على أجهزة الـ"VAR"، بحيث ينتهى خلال 4 أسابيع وتحديدا يوم 8 فبراير المقبل بدلا من 8 أشهر، مضيفًا أن كل يوم يمر من عمر البرنامج التدريبى يحصل الحكام على "تأكيد" بتخطى عدد الساعات الخاصة بهذا اليوم، حتى يكمل جميع الحكام المشاركين على عدد الساعات المطلوبة للحصول على الرخصة الدولية.
حوار- جمال -الغندور (7)

جمال الغندور: لن أرحل.. وراضي عن قرارات التحكيم

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، أنه لن يرحل عن منصبه إلا في حالة واحدة وهو عدم تنفيذ ما تفق عليه مع اللجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية حاليًا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت". وقال رئيس لجنة الحكام: "أنا مقاتل، أثق في عملي جيدًا والحالة الوحيدة التي تجعلني أرحل عن منصبي هو عدم تنفيذ ما اتفق عليه مع المسئولين". وعن الإعلان عن قرارات الإيقاف بالنسبة للحكام، قال :"فيفا يمنع ذلك، الإعلان عن إيقاف الحكام لا تعلن لكن يحدث عقوبات داخلية من بينها الإيقاف لفترة أو إدارة مباريات في أقسام أقل من الدوري".
الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

اتحاد الكرة: «لا أحد يأخذ القرارات بالنيابة عنا»

تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن تعديل عقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المتوج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وذلك حسبما أفاد في حوار مطول لقناة On Sport. وتحدث عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة قائلا: "الرجل قام بإنجاز ومن حقه الاستثناء، واللجنة متفقة معه على تعديل عقده وعقود جهازه وهذا حقهم، ولا أحد يأخذ القرارات بالنيابة عن اللجنة الخماسية". وكان قد أكد مدرب المنتخب الأولمبي، فخره بالتكريم الذي حظي به من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه وعد الرئيس بتحقيق إنجاز في طوكيو.
الزناتي - أحمد عبد الله - محمد فضل

فضل يتحدث عن اعتذار جلال وتطورات تطبيق الـ(VAR)

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن كواليس جديدة بشأن ملف تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني، الذي يقوده حاليا حسام البدري، وذلك حسبما أفاد في حوار مطول لقناة On Sport. وقال عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة: "إيهاب جلال اعتذر في اللحظات الأخيرة عن عدم تدريب منتخب مصر بعد أن اتفق مع الاتحاد على كل التفاصيل". وأضاف محمد فضل: "لقد كان المرشح الأول ولكنه اعتذر دون مقدمات ولم يبلغني بذلك رغم أنني كنت من يفاوضه، وبعد رفض جلال، عدنا للتحليل الكامل الذي عقدناه لكل المدربين وتم اختيار حسام البدري".
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