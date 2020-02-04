جمال الغندور: مصر ستكون أول دولة إفريقية تطبق الـVAR

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ ص

جمال الغندور: مصر ستكون أول دولة إفريقية تطبق الـVAR

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، وجود دافع لتكون مصر أول دولة أفريقية تطبق تقنية الـ"VAR"، مؤكدًا أنه سيتم الاعتماد عليها في جميع مباريات الدوري الممتاز خلال الوقت المناسب، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار". وقال رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة: "بدأنا التدريب على الفار منذ 25 يوما، لدى الحكام والمسؤولين دافع كبير ويعملون أكثر من 12 ساعة يوميا حتى تكون مصر أول دولة أفريقية تطبق تقنية الفيديو".

وأضاف جمال الغندور: "مندوب الفيفا تواجد معنا حتى يتأكد من جاهزية الملعب وقدرة الحكام على تطبيق تقنية الفيديو، وأوضح أن التجربة كانت ناجحة جدًا، وهو مَن سيحدد موعد تطبيق تقنية الفار في مصر".وأكمل رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة: "أنهينا كافة الموافقات اللازمة لاعتماد تقنية الفار في مصر، لكن لا نريد أي

وأضاف جمال الغندور: "مندوب الفيفا تواجد معنا حتى يتأكد من جاهزية الملعب وقدرة الحكام على تطبيق تقنية الفيديو، وأوضح أن التجربة كانت ناجحة جدًا، وهو مَن سيحدد موعد تطبيق تقنية الفار في مصر".



وأكمل رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة: "أنهينا كافة الموافقات اللازمة لاعتماد تقنية الفار في مصر، لكن لا نريد أي وسيلة ضغط على اتحاد الكرة، لسان حال الجميع الآن هل سيطبق الفار في الدور الثاني للدوري المصري أم لا".



وأتم قائلا جمال الغندور: "سيظهر الفار في الدوري خلال الوقت الذي نكون فيه على استعداد لتطبيقه وحين نحصل من الاتحاد الدولي لكرة القدم على القدر الكافي من رخص الحكام، سواء حكم الساحة أو حكم الفار أو حكم الفار المساعد".



