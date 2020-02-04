اجتماع طارئ لحكومة السودان ردا على لقاء نتنياهو

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٩ ص

المجلس السيادي بالسودان - صورة أرشيفية

تعقد الحكومة السودانية، اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، وذلك حسبما أفادت الوكالات الإخبارية في نبأ عاجل لها. والتقى البرهان ونتنياهو، أمس الإثنين، لمدة ساعتين، في العاصمة الأوغندية كمبالا، برعاية الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والذي اللقاء قبل عقده بأسبوع. وكان نتنياهو قد قال قبل توجهه للقاء البرهان في أوغندا، إن إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإن القارة تعود إلى أحضان إسرائيل.

وتناول اللقاء الأول من نوعه بين المسؤولين، البدء في تطبيع العلاقات بين البلدين وإقامة مصالح مشتركة، من ضمنها تحليق طيران العال الإسرائيلي عبر الأجواء السودانية، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".وأمس تلقى البرهان دعوة رسمية لزيارة واشنطن، ووعد بتلبية الدعوة في القريب العاجل. وتعد دعوة البرهان لزيارة