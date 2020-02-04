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اجتماع طارئ لحكومة السودان ردا على لقاء نتنياهو

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٩ ص
المجلس السيادي بالسودان - صورة أرشيفية
المجلس السيادي بالسودان - صورة أرشيفية
تعقد الحكومة السودانية، اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، وذلك حسبما أفادت الوكالات الإخبارية في نبأ عاجل لها. والتقى البرهان ونتنياهو، أمس الإثنين، لمدة ساعتين، في العاصمة الأوغندية كمبالا، برعاية الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والذي اللقاء قبل عقده بأسبوع. وكان نتنياهو قد قال قبل توجهه للقاء البرهان في أوغندا، إن إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإن القارة تعود إلى أحضان إسرائيل.
وتناول اللقاء الأول من نوعه بين المسؤولين، البدء في تطبيع العلاقات بين البلدين وإقامة مصالح مشتركة، من ضمنها تحليق طيران العال الإسرائيلي عبر الأجواء السودانية، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".وأمس تلقى البرهان دعوة رسمية لزيارة واشنطن، ووعد بتلبية الدعوة في القريب العاجل. وتعد دعوة البرهان لزيارة
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البرهان ونتنياهو

لقاء تاريخي بين نتنياهو والبرهان والعقوبات كلمة السر

أثار اللقاء المفاجئ الذي جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمس الإثنين في أوغندا، الكثير من الجدل داخل السودان وخارجها. كشف عن هذا اللقاء مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين، وأعلن المكتب أن نتنياهو ناقش "تطبيع" العلاقات خلال لقائه سياسيين سودانيين كباراً في أوغندا، وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء الاحتلال، التقى نتنياهو رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الذي وافق على بدء التعاون لتطبيع العلاقات بين البلدين.
المسماري

المسماري: تركيا أنشأت شركة أمنية تحولت لذراع الإخوان

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الالتزام بوقف اطلاق النار لإعطاء فرصة للحل السلمي، مشيرا إلى أن الالتزام بوقف إطلاق النار فضح أردوغان أمام المجتمع الدولي في دعمه للإرهاب، مشددا على أن الجيش الليبي سيرد بقوة على أى خرق أمني.
فيروس-كورونا (3)

السودان بصدد إجلاء رعاياه من الصين بسبب «كورونا»

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن الدولة بصدد إجلاء رعاياها من الصين. وقالت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، إن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين ، التقى مع سفير الصين لدى الخرطوم، ما شين مين، وأبلغه أنه بتكليف من الحكومة، بصدد تجهيز طائرة لإجلاء المواطنين السودانيين من جمهورية الصين، معربا عن أمله في أن تجد هذه الخطوة التعاون من الجانب الصيني لتسهيل العملية.
محمد توفيق علاوي

لماذا يرفض الشارع العراقي رئاسة علاوي للحكومة؟

"علاوي هو مرشح الميليشيات الإيرانية وليس الشعب"، بهذه الكلمات أعرب الشارع العراقي عن رفضه تكليف محمد توفيق علاوي رسمياً برئاسة مجلس الوزراء. جاء الإعلان بعد أن فشلت الكتل السياسية العراقية في التوافق على شخصية لتكليفها بمهمة تشكيل حكومة عراقية، وكان الرئيس برهم صالح قد أمهل يوم الخميس الماضي الكتل السياسية، حتى نهار السبت الأول من فبراير لاختيار رئيس حكومة جديد، يكون مقبولاً من الشارع، أو سيقوم بتسمية رئيس حكومة مؤقتاً، حسبما ينص عليه الدستور وهو ما قام به فعلاً وهو تكليف علاوي.
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عبدالفتاح-البرهان

مسؤول: نتنياهو والبرهان يتفقان على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الإثنين، إن إسرائيل والسودان اتفقا على بدء تطبيع العلاقات وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني خلال زيارتهما لأوغندا.
سد النهضة

مصر وإثيوبيا والسودان يتفقون على جدول ملء سد النهضة

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم، بيانًا وضحت فيه توصل وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة البنك الدولي، بشأن المفاوضات المضنية والشاقة، آخرها جولة المفاوضات التي عقدت في واشنطن وامتدت لأربعة أيام كاملة خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2020، إذ أشار البيان إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول الموضوعات التالية: جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، وكذلك الآلية التي تتضمن الاجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.
الفريق-جمال-عبد-المجيد

تعيين مديرًا جديدًا لجهاز المخابرات العامة بالسودان

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السوداني، اليوم الخميس، قبول استقالة الفريق أول أبوبكر دمبلاب، من منصب المدير العام لجهاز المخابرات العامة، وتعيين الفريق جمال عبد المجيد خلفا له، بعد احتواء الجيش والدعم السريع لحركة تمرد قام بها عناصر في الجهاز، إذ قال المجلس، إنه اتخذ القرار خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري بعد قبول استقالة الفريق أول أبو بكر مصطفى دمبلاب كمدير للجهاز بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز رفضا لخطة لاعادة هيكلته، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.
البرهان-يؤدى-اليمين-الدستورية (2)

البرهان: استقالة مدير المخابرات السودانية قيد النظر

أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم، أن أبوبكر دمبلاب، مدير المخابرات العامة، تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز، رفضا لخطة لإعادة هيكلته، إذ قال البرهان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «لقد اتصل (دمبلاب) تلفونيا للإبلاغ باستقالته، وطلبنا منه أن يأتي بها مكتوبة، وهي الآن قيد النظر». وكان البرهان قد قال، فجر اليوم: «قدرت القيادة اقتحام المواقع بأقل قوة لإزالة هذا التمرد، الأمور عادت إلى نصابها وجميع المقرات تحت سيطرة القوات المسلحة، احتسبنا شهيدين وأربعة جرحى بينهم ضابطان».
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