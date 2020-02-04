نجم فرنسا السابق: مبابي مدلل وفاسد

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٢ ص

كيليان مبابي

شن الفرنسي كريستوف دوجاري، نجم برشلونة وميلان السابق، هجومًا عنيفًا على مواطنه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد واقعته الأخيرة مع مدربه الألماني توماس توخيل، حيث اعترض مبابي على استبداله خلال مباراة مونبلييه الأخيرة بشكل غير لائق، وحاول الابتعاد عن توخيل، عندما فضل المدرب التحدث معه لتهدئته. وقال دوجاري: "بصراحة، انهرت عندما رأيت مبابي يفعل ذلك، قلت لنفسي إنني من المستحيل أن أفعل شيئًا كهذا، ورغم صغر سنة، لكنه نضج في وقت لا يصدق، إلا أن القيام بتلك الأشياء يجعله فتى مدلل وفاسد".

وتابع نجم فرنسا السابق في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أحب هذا اللاعب، إنه بارز وآمل أن أراه دائمًا، لكن من المؤلم حقًا رؤيته هكذا، لم يحترم توخيل، وكذلك زملاءه كافاني وإيكاردي".وواصل كريستوف دوجاري: "إيدنسون كافاني سجل 200 هدف مع باريس سان جيرمان، ويلعب في النادي منذ 10 سنوات،