رياضة

نجم فرنسا السابق: مبابي مدلل وفاسد

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٢ ص
كيليان مبابي
كيليان مبابي
شن الفرنسي كريستوف دوجاري، نجم برشلونة وميلان السابق، هجومًا عنيفًا على مواطنه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد واقعته الأخيرة مع مدربه الألماني توماس توخيل، حيث اعترض مبابي على استبداله خلال مباراة مونبلييه الأخيرة بشكل غير لائق، وحاول الابتعاد عن توخيل، عندما فضل المدرب التحدث معه لتهدئته. وقال دوجاري: "بصراحة، انهرت عندما رأيت مبابي يفعل ذلك، قلت لنفسي إنني من المستحيل أن أفعل شيئًا كهذا، ورغم صغر سنة، لكنه نضج في وقت لا يصدق، إلا أن القيام بتلك الأشياء يجعله فتى مدلل وفاسد".
وتابع نجم فرنسا السابق في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أحب هذا اللاعب، إنه بارز وآمل أن أراه دائمًا، لكن من المؤلم حقًا رؤيته هكذا، لم يحترم توخيل، وكذلك زملاءه كافاني وإيكاردي".وواصل كريستوف دوجاري: "إيدنسون كافاني سجل 200 هدف مع باريس سان جيرمان، ويلعب في النادي منذ 10 سنوات،
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استاد-القاهرة‎ (5)

اتحاد الكرة: لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عدم إبلاغه بإغلاق ملعب استاد القاهرة، مشيرًا إلى عدم وجود نية لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد". وقال العطار: "لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة للإصلاح أو نقل مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية لبرج العرب، وسمعت عن الأمر فقط عبر المواقع لكن لم يصلنا أي إخطار رسمي، ولن نتحدث عن البدائل أو الحلول إذا تم إغلاق استاد القاهرة للصيانة، لكل مقام مقال".
حوار- جمال -الغندور (8)

جمال الغندور: مصر ستكون أول دولة إفريقية تطبق الـVAR

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، وجود دافع لتكون مصر أول دولة أفريقية تطبق تقنية الـ"VAR"، مؤكدًا أنه سيتم الاعتماد عليها في جميع مباريات الدوري الممتاز خلال الوقت المناسب، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار". وقال رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة: "بدأنا التدريب على الفار منذ 25 يوما، لدى الحكام والمسؤولين دافع كبير ويعملون أكثر من 12 ساعة يوميا حتى تكون مصر أول دولة أفريقية تطبق تقنية الفيديو".
الاهلي-والهلال-السوداني (4)

سحابة صيف.. السفير السوداني يشيد ببيان الأهلي

هنأ خالد الشيخ القائم بأعمال السفير السوداني بالقاهرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تأهله إلى دور ربع نهائي دوري الأبطال معربًا عن أمله في تتويج الأهلي باللقب. وأكد السفير أن بيان النادي الأهلي الصادر اليوم لا يصدر إلا من نادي كبير وعظيم بحجم الأهلي نادي القرن في إفريقيا وكبير الأندية العربية، مشددا أن البيان يعبر عن المحبة الكبيرة التي يكنها الشعب المصري للشعب السوداني خصوصا أنه صادر من النادي الأهلي الذي يعد خير سفير للرياضة المصرية والذي وضع في الاعتبار أن تصبح الرياضة رسالة محبة في المقام الأول.
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كيليان مبابي

مبابي: أصبحت نجم بفضل باريس سان جيرمان

تحدث الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، عن أمنياته في 2020، وموقفه من الانضمام إلى ريال مدريد إلى جانب وصفه لفريق ليفربول بـ"الآلة"، وذلك خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وقال مبابي: "ما يفعله ليفربول حتى هذه اللحظة أمر مدهش، وإنهم مثل الآلة، لديهم رغبة في لعب المباريات بشكل متواصل لتحقيق الفوز، ولم يخسروا أي مباراة حتى الآن في بطولة الدوري، عندما ترى ذلك تعتقد أن الأمر سهل لكنه ليس كذلك، إنهم فريق جيد جدًا ولديهم مدرب رائع، والمشكلة الآن، أن الجميع يتابع ليفربول ويراقبهم لذلك عليهم أن يواصلوا إظهار قوتهم".
تياجو-سيلفا

سيلفا: كافاني استثنائي.. ونيمار لم يتغير

أشاد الدولي البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بزميليه في الفريق البرازيلي نيمار جونيور والأوروجوياني إدينسون كافاني، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية. وقال سيلفا: "نيمار بحالة جيدة، فهو لاعب حماسي، ولكنه مثل مبابي وإيكاردي ودي ماريا، يبذل أقصى جهد، وحتى إذا لم يسجل الأهداف، فهو يقدم كل ما لديه للفريق، ويقدم عملًا كبيرًا، ونحن خلفه في خط الدفاع نبذل جهدا في استخلاص الكرة، لكن الضغط الذي ينفذه رباعي الهجوم على دفاع المنافسين يجعل مهمتنا أسهل".
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (2)

توخيل ينتقد جدولة مباريات باريس سان جيرمان

أعرب توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، عن استيائه الشديد من أجندة مباريات فريقه المزدحمة باللقاءات التي سيخوضها خارج ملعبه الفترة المقبلة، حيث من المنتظر أن يخوض الفريق الباريسي 4 مباريات بعيدًا عن العاصمة الفرنسية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرحل فيه باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء لمواجهة موناكو في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي، ويسافر بعدها لمواجهة لوريان، في دور الـ32 لكأس فرنسا، ثم ريمس في نصف نهائي لكأس الرابطة، قبل ملاقاة ليل ضمن الجولة الـ21 من الدوري، وذلك أيام 19 و22 و26 يناير الجاري.
كافاني

توخيل يتغنى بكافاني بعد هدفيه في مونتليري

أعرب توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي قدمه مهاجم الفريق إدينسون كافاني، في الفوز الذي حققه الفريق العاصمي أمس الأحد على مونتليري بسداسية نظيفة في كأس فرنسا، وقال توخيل في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "تعاملنا مع اللقاء بجدية وتواضع، ونستحق الفوز، ولم تكن مباراة سهلة، لأن المنافس أدى بقوة"، وأضاف المدرب الألماني: "كما قدمنا مباراة جماعية مميزة، وتعد بداية جيدة لعام 2020، لقد سجل كافاني هدفين، وهذا ما ننتظره منه، فالأهداف تمنحه ثقة، وهذا أفضل شيء".
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