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لقاء تاريخي بين نتنياهو والبرهان والعقوبات كلمة السر

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أدان لقاء البرهان ونتنياهو، واصفا إياه بأنه طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وخروج عن مبادرة السلام العربية.
تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٨ ص
البرهان ونتنياهو
البرهان ونتنياهو
أثار اللقاء المفاجئ الذي جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمس الإثنين في أوغندا، الكثير من الجدل داخل السودان وخارجها. كشف عن هذا اللقاء مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين، وأعلن المكتب أن نتنياهو ناقش "تطبيع" العلاقات خلال لقائه سياسيين سودانيين كباراً في أوغندا، وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء الاحتلال، التقى نتنياهو رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الذي وافق على بدء التعاون لتطبيع العلاقات بين البلدين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أيضا عبر تغريدة على "تويتر"، عن لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في أوغندا. الحكومة تتبرأ وسرعان ما خرجت الحكومة السودانية لتتبرأ من هذا اللقاء، حيث أعلن فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية بالسودان
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مجلس السيادة بالسودان

اجتماع طارئ لحكومة السودان ردا على لقاء نتنياهو

تعقد الحكومة السودانية، اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، وذلك حسبما أفادت الوكالات الإخبارية في نبأ عاجل لها. والتقى البرهان ونتنياهو، أمس الإثنين، لمدة ساعتين، في العاصمة الأوغندية كمبالا، برعاية الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والذي اللقاء قبل عقده بأسبوع. وكان نتنياهو قد قال قبل توجهه للقاء البرهان في أوغندا، إن إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإن القارة تعود إلى أحضان إسرائيل.
المسماري

المسماري: تركيا أنشأت شركة أمنية تحولت لذراع الإخوان

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الالتزام بوقف اطلاق النار لإعطاء فرصة للحل السلمي، مشيرا إلى أن الالتزام بوقف إطلاق النار فضح أردوغان أمام المجتمع الدولي في دعمه للإرهاب، مشددا على أن الجيش الليبي سيرد بقوة على أى خرق أمني.
فيروس-كورونا (3)

السودان بصدد إجلاء رعاياه من الصين بسبب «كورونا»

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن الدولة بصدد إجلاء رعاياها من الصين. وقالت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، إن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين ، التقى مع سفير الصين لدى الخرطوم، ما شين مين، وأبلغه أنه بتكليف من الحكومة، بصدد تجهيز طائرة لإجلاء المواطنين السودانيين من جمهورية الصين، معربا عن أمله في أن تجد هذه الخطوة التعاون من الجانب الصيني لتسهيل العملية.
محمد توفيق علاوي

لماذا يرفض الشارع العراقي رئاسة علاوي للحكومة؟

"علاوي هو مرشح الميليشيات الإيرانية وليس الشعب"، بهذه الكلمات أعرب الشارع العراقي عن رفضه تكليف محمد توفيق علاوي رسمياً برئاسة مجلس الوزراء. جاء الإعلان بعد أن فشلت الكتل السياسية العراقية في التوافق على شخصية لتكليفها بمهمة تشكيل حكومة عراقية، وكان الرئيس برهم صالح قد أمهل يوم الخميس الماضي الكتل السياسية، حتى نهار السبت الأول من فبراير لاختيار رئيس حكومة جديد، يكون مقبولاً من الشارع، أو سيقوم بتسمية رئيس حكومة مؤقتاً، حسبما ينص عليه الدستور وهو ما قام به فعلاً وهو تكليف علاوي.
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مجلس السيادة بالسودان

اجتماع طارئ لحكومة السودان ردا على لقاء نتنياهو

تعقد الحكومة السودانية، اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، وذلك حسبما أفادت الوكالات الإخبارية في نبأ عاجل لها. والتقى البرهان ونتنياهو، أمس الإثنين، لمدة ساعتين، في العاصمة الأوغندية كمبالا، برعاية الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والذي اللقاء قبل عقده بأسبوع. وكان نتنياهو قد قال قبل توجهه للقاء البرهان في أوغندا، إن إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإن القارة تعود إلى أحضان إسرائيل.
رئيس-المجلس-الانتقالي-السوداني-عبد-الفتاح-البرهان

تفاصيل لقاء الساعتين بين «البرهان ونتنياهو» بأوغندا

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، لمدة ساعتين، في العاصمة الأوغندية كمبالا، برعاية الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والذي اللقاء قبل عقده بأسبوع. وكان نتنياهو قد قال قبل توجهه للقاء البرهان في أوغندا، إن إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإن القارة تعود إلى أحضان إسرائيل. وتناول اللقاء الأول من نوعه بين المسؤولين، البدء في تطبيع العلاقات بين البلدين وإقامة مصالح مشتركة، من ضمنها تحليق طيران العال الإسرائيلي عبر الأجواء السودانية، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
عبدالفتاح-البرهان

مسؤول: نتنياهو والبرهان يتفقان على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الإثنين، إن إسرائيل والسودان اتفقا على بدء تطبيع العلاقات وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني خلال زيارتهما لأوغندا.
إطلاق-صواريخ-تجاه-تل-أبيب

بعد صفقة القرن.. إطلاق أول صواريخ من غزة على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عن أول إطلاق صواريخ من قطاع غزة، بعد الإعلان عن مشروع أمريكي للشرق الأوسط يعارضه الفلسطينيون ويرحب به الإسرائيليون، إذ قال الجيش في بيان له: «قبل دقائق أطلق صاروخ منذ قطاع غزة على إسرائيل»، وذلك بعيد إعلانه تعزيز وجوده في الضفة الغربية المحتلة وقرب قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته العربية. ? كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد كشف، أمس الثلاثاء، عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل «بدولتين».
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