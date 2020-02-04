اتحاد الكرة: لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص

استاد القاهرة

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عدم إبلاغه بإغلاق ملعب استاد القاهرة، مشيرًا إلى عدم وجود نية لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد". وقال العطار: "لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة للإصلاح أو نقل مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية لبرج العرب، وسمعت عن الأمر فقط عبر المواقع لكن لم يصلنا أي إخطار رسمي، ولن نتحدث عن البدائل أو الحلول إذا تم إغلاق استاد القاهرة للصيانة، لكل مقام مقال".

كما نفى المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ما تردد بشأن إمكانية تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، والتي تأتي بعد أربعة أيام فقط من لقاء الفريقين في السوبر المصري بالإمارات، المقرر له في 20 فبراير.وكان علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، أكد في تصريحات تلفزيونية لقناة "القاهرة والناس" أنه سيتم إجراء

كما نفى المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ما تردد بشأن إمكانية تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، والتي تأتي بعد أربعة أيام فقط من لقاء الفريقين في السوبر المصري بالإمارات، المقرر له في 20 فبراير.



وكان علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، أكد في تصريحات تلفزيونية لقناة "القاهرة والناس" أنه سيتم إجراء صيانة على أرضية الملعب لمدة 3 أشهر بداية من شهر أبريل المقبل.



يذكر أن الأهلي والزمالك تأهلا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وستقام مباريات الذهاب لهذا الدور يومي 28 و29 فبراير الجاري، على أن يخوض قطبا الكرة المصرية لقاء العودة خارج مصر يومي 6 و7 مارس.

