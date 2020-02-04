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غني بالألياف والبروتين.. الأرز البني صحي عن الأبيض

عندما يتعلق الأمر بالألياف الغذائية، فالأرز البني لديه الأولوية، حيث يحتوي على كميات أكبر من الألياف الغذائية، إضافة إلى ذلك، يتميز بمعدلات عالية من المعادن والفيتامينات
تحرير:إسراء سليمان ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
أنواع الأرز
أنواع الأرز
توجد في كل بلد عربي أطباق رئيسة تميزه، على سبيل المثال "الكشري" من أكثر الوجبات التي تميز مصر، وبالنسبة للسعودية، فالكبسة والأرز الماندي في مقدمة قائمة الطعام، وليس ذلك فقط، بل تعتبر التبولة من المكونات الأساسية في لبنان، وعند الحديث عن الأرز، ستجد أنه ركن أساسي في جميع البلاد حول العالم، ويوجد منه نوعان: الأرز الأبيض والبني، لا يعرف العديد من الأشخاص أيهما أكثر صحة، ويحتوي على معدلات عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وذلك نقلا عن "boldsky".
يشكل الأرز جزءًا كبيرًا من طعامنا اليومي، ومن المحتمل أن يكون له تأثير واضح على صحتنا، على سبيل المثال يقول البعض إنه يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير، وذلك لأنه غني بالكربوهيدرات، كما يوجد نوعان منه: الأرز الأبيض والبني، ولكن أي منهما أكثر صحة؟ يعتبر الأرز الأبيض من الأنواع الشائعة أي يتم استهلاكه أكثر
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المرأة الحامل

سبانخ وسلمون| أطعمة تناوليها في الربع الأول من الحمل

تحتاج المرأة الحامل إلى اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر الغذائية الهامة وخاصة في الشهور الأولى، للحفاظ على صحة الجنين، وتوفير حماية من التعرض للتشوهات، وبالتالي يجب تناول أطعمة مثل البقوليات (الفاصوليا وفول الصويا والحمص والعدس)، كما أن السبانخ والسلمون من الخيارات الصحية، و تلعب المنتجات واللحوم الحيوانية دور كبير في نمو الأجهزة العصبية، لاحتوائها على فيتامين B12 الذي يساعد في نمو النخاع، فتحتاج الحامل ما يقرب من 50 ميكروجرام يوميًا، نقلًا عن "boldsky".
مشروبات الزنجبيل

لو بتعاني من عسر الهضم.. تناول عصير القرع بالزنجبيل

نحرص دائمًا على تناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية، التي يحتاجها الجسم، وخاصة في وجبة الإفطار، لذا ينصح باستهلاك الفواكه والخضراوات الطازجة، بجانب عصير طازج غني بالمعادن والفيتامينات الهامة، ولكن هل تعلم أن عصير القرع بالزنجبيل من أفضل الخيارات الصحية التي يجب إدراجها في الصباح؟ كلًا منهما غني بالمغذيات الهامة، ويعملان على التقليل من حرارة الجسم، والمساعدة في فقدان الوزن، إضافة إلى معالجة عسر الهضم، وضغط الدم المرتفع، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
قلق-وتوتر (2)

لو بتعاني من الإجهاد.. تناولي هذه الأطعمة

تزداد ضغوط الحياة كل يوم بشكل كبير، وبالتالي تزداد فرص الإصابة بالاكتئاب والتوتر والقلق، لا نستطيع التعايش بشكل جيد، مما يؤدي إلى اضطرابات النوم، وعدم القدرة على التركيز، وبالتالي يقل إنتاجنا، ويلاحقنا الإحباط دائمًا، ولكن توجد بعض الطرق البسيطة، التي تساعدك في التخلص من التوتر والإجهاد، وهي اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الضرورية التي يتطلبها الجسم، وتخفف من الشعور بالاكتئاب، على سبيل المثال الأفوكادو والألياف الغذائية وشاي الأعشاب، وذلك نقلًا عن "boldsky".
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فصيلة الدم

لماذا يتعرض البعض للإغماء عند رؤية الدم؟

الخوف أو الشعور بالقلق يعتبر شعور طبيعي، أي جزء من الإنسانية، ولكن عندما يتواجد الخوف مع الأشياء العادية فهناك مشكلة، على سبيل المثال بعض الأشخاص لا يستطيعون النظر إلى ألوان محددة، نتيجة الاستجابة العصبية، والبعض الآخر لا يحب رؤية الحشرات، كما توجد مجموعة من الأشخاص الذين يشعرون بالاختناق في الأماكن الضيقة، كل هذه الأشياء لها مبررات علمية، وُضحت من قبل العديد من الأبحاث والدراسات، ولكن لماذا يحدث إغماء عند رؤية الدم؟، ذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
زيت-التامانو

دراسة: زيت فول الصويا يؤدي إلى تغيرات جينية في المخ

ما زالت الزيوت الحيوية تحتل مكانة كبيرة من حيث الفوائد الصحية والعلاجية وعالم التجميل، فزيت جوز الهند يساعد في الحفاظ على بشرة نضرة خالية من الحبوب، كما أن زيت اللوز يتميز بمكانة كبيرة في التخلص من الهالات السوداء، وبالنسبة للطهي فزيت الزيتون يحتل مكانة كبيرة، لأنه خالي من الدهون الثلاثية، ويحافظ على صحة الجسم، وليس ذلك فقط بل زيت الصويا أيضًا يعمل على خفض مستويات الكوليسترول، وتحسين مقاومة الأنسولين، ولكن قد يسبب لك تغيير بجينات المخ!، نقلًا عن "timesofindia".
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دراسة: المشروم سناك صحي لمرضى السكري

يحتاج مرضى السكري إلى نظام غذائي يحتوي على بعض من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، مع تجنب الأطعمة الغنية بمعدلات عالية من السكريات المضافة، حتى لا تحدث مضاعفات، ولكن هل يعتبر المشروم صحي لمرضى السكري؟ يعتبر من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكن ادراجها في الروتين الغذائي، لأنه غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على معدل منخفض من السكر، بجانب ذلك غني بالسكريات الصحية، ومنخفض من حيث الكربوهيدرات، نقلًا عن موقع "boldsky".
عصير البرتقال

بسبب التوتر.. لماذا يشتهي الجسم عصير البرتقال؟

يتحول هوس بعض الأطعمة إلى رغبة ملحة لابد من تلبيتها، للشعور بالسعادة والوصول إلى معدلات عالية من الشبع، ولكن هل تعرف أن الجسم يطلب أنواعًا محددة من الأطعمة والمشروبات، تقول بعض الدراسات والأبحاث إن عصير البرتقال من المشروبات المهمة التي تجد نفسك دائمًا ترغب في تناولها، وذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها أنه يحتوي على معدلات منخفضة من الجلوكوز، أو ربما زيادة التوتر والضغط، مما يؤدي إلى الحاجة للشعور بالاسترخاء من خلال تناول عصائر طازجة، نقلا عن "boldsky".
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