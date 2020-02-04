غني بالألياف والبروتين.. الأرز البني صحي عن الأبيض

عندما يتعلق الأمر بالألياف الغذائية، فالأرز البني لديه الأولوية، حيث يحتوي على كميات أكبر من الألياف الغذائية، إضافة إلى ذلك، يتميز بمعدلات عالية من المعادن والفيتامينات

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

أنواع الأرز

توجد في كل بلد عربي أطباق رئيسة تميزه، على سبيل المثال "الكشري" من أكثر الوجبات التي تميز مصر، وبالنسبة للسعودية، فالكبسة والأرز الماندي في مقدمة قائمة الطعام، وليس ذلك فقط، بل تعتبر التبولة من المكونات الأساسية في لبنان، وعند الحديث عن الأرز، ستجد أنه ركن أساسي في جميع البلاد حول العالم، ويوجد منه نوعان: الأرز الأبيض والبني، لا يعرف العديد من الأشخاص أيهما أكثر صحة، ويحتوي على معدلات عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وذلك نقلا عن "boldsky".

يشكل الأرز جزءًا كبيرًا من طعامنا اليومي، ومن المحتمل أن يكون له تأثير واضح على صحتنا، على سبيل المثال يقول البعض إنه يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير، وذلك لأنه غني بالكربوهيدرات، كما يوجد نوعان منه: الأرز الأبيض والبني، ولكن أي منهما أكثر صحة؟ يعتبر الأرز الأبيض من الأنواع الشائعة أي يتم استهلاكه أكثر