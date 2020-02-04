غني بالألياف والبروتين.. الأرز البني صحي عن الأبيض

عندما يتعلق الأمر بالألياف الغذائية، فالأرز البني لديه الأولوية، حيث يحتوي على كميات أكبر من الألياف الغذائية، إضافة إلى ذلك، يتميز بمعدلات عالية من المعادن والفيتامينات
توجد في كل بلد عربي أطباق رئيسة تميزه، على سبيل المثال "الكشري" من أكثر الوجبات التي تميز مصر، وبالنسبة للسعودية، فالكبسة والأرز الماندي في مقدمة قائمة الطعام، وليس ذلك فقط، بل تعتبر التبولة من المكونات الأساسية في لبنان، وعند الحديث عن الأرز، ستجد أنه ركن أساسي في جميع البلاد حول العالم، ويوجد منه نوعان: الأرز الأبيض والبني، لا يعرف العديد من الأشخاص أيهما أكثر صحة، ويحتوي على معدلات عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وذلك نقلا عن "boldsky".
يشكل الأرز جزءًا كبيرًا من طعامنا اليومي، ومن المحتمل أن يكون له تأثير واضح على صحتنا، على سبيل المثال يقول البعض إنه يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير، وذلك لأنه غني بالكربوهيدرات، كما يوجد نوعان منه: الأرز الأبيض والبني، ولكن أي منهما أكثر صحة؟ يعتبر الأرز الأبيض من الأنواع الشائعة أي يتم استهلاكه أكثر
يشكل الأرز جزءًا كبيرًا من طعامنا اليومي، ومن المحتمل أن يكون له تأثير واضح على صحتنا، على سبيل المثال يقول البعض إنه يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير، وذلك لأنه غني بالكربوهيدرات، كما يوجد نوعان منه: الأرز الأبيض والبني، ولكن أي منهما أكثر صحة؟ يعتبر الأرز الأبيض من الأنواع الشائعة أي يتم استهلاكه أكثر من البني، ولكن وفقًا لما قالته الدراسات، يعتبر الأرز البني من الخيارات الصحية أكثر من أي نوع آخر.
هل يوجد فرق بين الأرز الأبيض والبني؟
كل منهما مصدر جيد للنشا، وبالرغم من نفس الفوائد التي يتمتع بها كل منهما، يتميز الأرز البني بفوائد أكثر من الأبيض، وللتعرف على الفوائد والفرق بينهما، قرر الباحثون عمل مقارنة بين العناصر الغذائية التي توجد في كل منهما، فـ100 جرام من الأرز البني، يمد الجسم بـ82 سعرًا حراريًّا، و1.83 جرام من البروتين و0.65 دهون و17.05 جرام من الكربوهيدرات، إضافة إلى 1.1 جرام من الألياف الغذائية و0.16 جرام من السكر و2 ميليجرام من الكالسيوم و0.37 جرام من الحديد 3 ميليجرام من الصوديوم، كما أنه خالٍ من الكوليسترول.
أما بالنسبة لـ100 جرام من الأرز الأبيض، فتمد الجسم بـ68 سعرًا حراريًّا و1.42 جرام من البروتين و0.15 جرام من الدهون و14.84 جرام من الكربوهيدرات و0.2 جرام من الألياف الغذائية و0.03 جرام من السكر و5 ميليجرام من الكالسيوم و0.63 ميليجرام من الحديد وميليجرام من الصوديوم وخالٍ أيضًا من الكوليسترول.
من خلال العرض السابق للعناصر الغذائية لكل منهما، يعتبر الأرز البني أحد أنواع الحبوب الكاملة، كما أنه غني بعناصر غذائية أكثر من الأرز الأبيض، وعلى عكس الأرز الأبيض، يتم الاحتفاظ بالنخالة، وبالتالي يعد مصدرا غنيًّا بالفيتامينات والمعادن، ولتفهم ذلك بشكل أوضح، ما يلي مقارنة أخرى من حيث الفوائد التي يقدمها للجسم:
1- مؤشر نسبة السكر بالدم
يعتبر من الآليات التي تميز الطعام الغني بكميات عالية من السكر أو الطعام الذي يحتوي على كميات قليلة، وبالتالي تناول أطعمة تحتوي على نسبة منخفضة من السكر يساعد في فقدان الوزن، والتخلص من رغبة الإفراط في تناول الطعام، إضافة إلى الوقاية من أمراض القلب، فوفقًا للتقارير، يقال إن الأرز الأبيض لديه مؤشر عالٍ من السكر، مقارنة بالأرز البني.
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2- السعرات الحرارية المتناولة
محتوى السعرات الحرارية لأي طعام هي ثاني مكون يساعد في معرفة فوائد الطعام الذي يدخل جسمك، وبالنسبة للأرز البني، فهو الخيار الأمثل، لأنه يحتوي على معدلات منخفضة من السعرات الحرارية، فوفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، كوب من الأرز البني المطهي يزود الجسم بـ218 سعرًا حراريًّا، بينما الأرز الأبيض المطهي يحتوي على 242 سعرًا حراريًّا لكل كوب، لذا إذا كنت تحاول تقليل السعرات الحرارية المستهلكة، يعتبر الأرز البني خيارًا مثاليًّا.
3- محتوى الألياف الغذائية
عندما يتعلق الأمر بالألياف الغذائية الصحية، فالأرز البني لديه الأولوية، حيث يحتوي على كميات أكبر من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، إضافة إلى ذلك، يتميز بمعدلات عالية من المعادن والفيتامينات، فـ100 جرام من الأرز البني المطهي يزود الجسم بـ1.8 جرام من الألياف الغذائية، بينما 100 جرام من الأرز الأبيض، يزود الجسم بـ0.4 جرام من الألياف الغذائية فقط.
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