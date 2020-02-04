أحمد شوبير: شريف إكرامي غاضب بسبب التجديد

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص

شريف إكرامي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، بالبيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، للتعليق على الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء. وقال نائب رئيس اتحاد الكرة السابق: "بيان ذكي للغاية من جانب إدارة الأهلي، وذلك من أجل الحفاظ على العلاقة التاريخية بين مصر والسودان وبين الناديين، ورغم وجود حالة من الانقسام على السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض، لكن قرار مجلس الأهلي مميز للغاية من أجل ضرب المحرضين".

وتابع أحمد شوبير: "أتوقع أن يتم اعتماد نتيجة لقاء الأهلي والهلال، وقد يتم فرض عقوبات على الفريق السوداني منها اللعب خارج أرضه، وفي هذه الحالة قد يطلب الهلال اللعب في مصر".وتحدث شوبير عن تفاصيل عدد من الجلسات التي عقدها أمس خلال وجوده في الأهلي، قائلا: "عقدت جلسة مع رينيه فايلر، واستفسرت منه عن سبب عدم

وتابع أحمد شوبير: "أتوقع أن يتم اعتماد نتيجة لقاء الأهلي والهلال، وقد يتم فرض عقوبات على الفريق السوداني منها اللعب خارج أرضه، وفي هذه الحالة قد يطلب الهلال اللعب في مصر".



وتحدث شوبير عن تفاصيل عدد من الجلسات التي عقدها أمس خلال وجوده في الأهلي، قائلا: "عقدت جلسة مع رينيه فايلر، واستفسرت منه عن سبب عدم مشاركة علي معلول أمام الهلال، وقال لي (ظروف وأجواء اللقاء كانت تحتاج إلى أيمن أشرف)، وبالفعل قدم اللاعب مباراة مميزة".



وأتم شوبير: "تحدثت أسضا مع شريف إكرامي واستفسرت منه عن سبب عدم مشاركته في مران الأمس، واللاعب طلب عدم المشاركة بسبب تأثره بالرسائل التي وصلت له، تعليقا على قراره برغبته في الرحيل، وإكرامي لديه بعض الحزن والغضب بسبب تجاهل التجديد له، ولكن قد تتغير وجهة نظره في حالة تمسك الأهلي باستمراره في الفترة المقبلة".