رياضة

أحمد شوبير: شريف إكرامي غاضب بسبب التجديد

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
أشاد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، بالبيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، للتعليق على الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء. وقال نائب رئيس اتحاد الكرة السابق: "بيان ذكي للغاية من جانب إدارة الأهلي، وذلك من أجل الحفاظ على العلاقة التاريخية بين مصر والسودان وبين الناديين، ورغم وجود حالة من الانقسام على السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض، لكن قرار مجلس الأهلي مميز للغاية من أجل ضرب المحرضين".
وتابع أحمد شوبير: "أتوقع أن يتم اعتماد نتيجة لقاء الأهلي والهلال، وقد يتم فرض عقوبات على الفريق السوداني منها اللعب خارج أرضه، وفي هذه الحالة قد يطلب الهلال اللعب في مصر".وتحدث شوبير عن تفاصيل عدد من الجلسات التي عقدها أمس خلال وجوده في الأهلي، قائلا: "عقدت جلسة مع رينيه فايلر، واستفسرت منه عن سبب عدم
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باتريس كارتيرون

مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ـ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، مضن مواجهات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وشهدت القائمة، استبعاد المهاجم مصطفى محمد "البلدوزر" للإيقاف، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، والتونسي فرجاني ساسي ومحمد عبد السلام وأحمد عيد ومحمد صبحي ومحمود عبد الرحيم "جنش" لأسباب فنية.
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بيراميدز يقرر عدم إذاعة لقاء الأهلي

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، عن قراره بعدم إذاعة مباراة الفريق أمام الأهلي يوم الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وبرر بيراميدز موقفه في بيان: "ويأتي قرار النادي بسبب عدم التزام الشركة الراعية، بريزنتيشن سبورت، بتوقيع عقود البث الفضائي مع بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، على الرغم من إرسال الشركة في وقت سابق لعرض مع بداية الموسم من أجل التفاوض حول الحقوق الخاصة ببث مباريات الفريق في البطولات المحلية".
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اتحاد الكرة: لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عدم إبلاغه بإغلاق ملعب استاد القاهرة، مشيرًا إلى عدم وجود نية لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد". وقال العطار: "لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة للإصلاح أو نقل مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية لبرج العرب، وسمعت عن الأمر فقط عبر المواقع لكن لم يصلنا أي إخطار رسمي، ولن نتحدث عن البدائل أو الحلول إذا تم إغلاق استاد القاهرة للصيانة، لكل مقام مقال".
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الأهلي يوضح سبب عدم شكوى الهلال السوداني للكاف

كشف مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن أسباب عدم تقديم شكوى إلى «كاف» بخصوص الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها بعثة فريق الكرة في السودان، إبان مباراة الهلال في ختام دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقية. وجاءت الأسباب في بيان رسمي من القلعة الحمراء ونصه الآتي: يأسف مجلس إدارة النادي الأهلي لما تعرضت له بعثة الفريق الأول لكرة القدم في مبارة الهلال السوداني الشقيق في دوري أبطال إفريقيا، التي جرت مساء السبت الماضي بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان.
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جاريدو يقترب من الرحيل عن النجم الساحلي

كشفت تقايرير صحفية تونسية أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي قريب من الرحيل عن الفريق التونسي. وتأهل النجم الساحلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر مجموعته التي ضمت إلى جانبه الأهلي، إلا أن الصحافة التونسية أشارت إلى اقتراب المدرب الإسباني من ترك النجم الساحلي. وأكدت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية على اقتراب جاريدو من الرحيل بسبب دخوله في صدام مع إدارة نادي النجم، وأشارت إلى أن جماهير النجم الساحلي غاضبة أيضا من جاريدو بعد تصريحات المدرب الإسباني ضدهم.
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بعد قيد شوبير في قائمة الأهلي الإفريقية.. كيف جرت الأمور كما خطط لها؟

تفجرت حالة من الجدل الشديد عقب إعلان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قيد مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الشباب في القائمة الإفريقية للنادي، بسبب أن الحارس الشاب هو نجل أحمد شوبير الإعلامي ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق. وما لا يعرفه الكثيرون أن الجدل المثار في الساعات الماضية كان سيحدث لو أي حارس مرمى آخر تم قيده في القائمة الإفريقية، لكن الأمر تصاعد لأكثر من سبب بعدما تسبب في نوبة غضب شديدة لدى عدد من اللاعبين سواء المقيدين في فريق الشباب بالنادي أو بعض لاعبي الفريق الأول مثل كريم نيدفيد.
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تعرف على حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أبلغ ناديه بحكم مباراته أمام نظيره الهلال السوداني، المقرر إقامتها في الأول من شهر فبراير، في السودان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة ناديه، قائلا: "كاف أبلغنا في خطاب رسمي بإسناد اللقاء للحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري مساء الأحد في إياب دور الثمانية للبطولة العربية".
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