بيراميدز يقرر عدم إذاعة لقاء الأهلي

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٦ ص

بيراميدز - الأهلي

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، عن قراره بعدم إذاعة مباراة الفريق أمام الأهلي يوم الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وبرر بيراميدز موقفه في بيان: "ويأتي قرار النادي بسبب عدم التزام الشركة الراعية، بريزنتيشن سبورت، بتوقيع عقود البث الفضائي مع بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، على الرغم من إرسال الشركة في وقت سابق لعرض مع بداية الموسم من أجل التفاوض حول الحقوق الخاصة ببث مباريات الفريق في البطولات المحلية".

وأضاف: "بيراميدز لم يحصل على مستحقاته المالية الخاصة ببث مباريات الموسم الماضي، على الرغم من أن اتحاد الكرة يشترط الحصول على نسبته من حقوق البث المنصوص عليها في العقود مع بداية الموسم ليوافق على فتح باب القيد، وهو ما اضطر النادي لسداد تلك القيمة المالية لقيد لاعبيه دون أن يحصل على أي مقابل مادي من الشركة

وأضاف: "بيراميدز لم يحصل على مستحقاته المالية الخاصة ببث مباريات الموسم الماضي، على الرغم من أن اتحاد الكرة يشترط الحصول على نسبته من حقوق البث المنصوص عليها في العقود مع بداية الموسم ليوافق على فتح باب القيد، وهو ما اضطر النادي لسداد تلك القيمة المالية لقيد لاعبيه دون أن يحصل على أي مقابل مادي من الشركة الراعية".



وأتم: "بيراميدز تعامل مع الشركة بحسن نية ومن منطلق مسئوليته الوطنية تجاه كرة القدم المصرية ومتابعيها منذ انطلاق الموسم ووافق على بث مبارياته لحين توقيع العقود، إلا أن الشركة لم تقابل ذلك بالمثل، ولم تهتم بتسديد المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضي، ولم تصل لأي اتفاق رسمي أو شفهي، ولم تسعى الشركة لتوقيع العقود حتى الآن، وبالتالي قرر النادي إيقاف تعامله مع الشركة لحين تغيير الوضع القائم، وعدم إذاعة مبارياته بداية من لقاء الأهلي".

