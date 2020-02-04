رياضة

بيراميدز يقرر عدم إذاعة لقاء الأهلي

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٦ ص
بيراميدز - الأهلي
بيراميدز - الأهلي
أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، عن قراره بعدم إذاعة مباراة الفريق أمام الأهلي يوم الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وبرر بيراميدز موقفه في بيان: "ويأتي قرار النادي بسبب عدم التزام الشركة الراعية، بريزنتيشن سبورت، بتوقيع عقود البث الفضائي مع بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، على الرغم من إرسال الشركة في وقت سابق لعرض مع بداية الموسم من أجل التفاوض حول الحقوق الخاصة ببث مباريات الفريق في البطولات المحلية".
وأضاف: "بيراميدز لم يحصل على مستحقاته المالية الخاصة ببث مباريات الموسم الماضي، على الرغم من أن اتحاد الكرة يشترط الحصول على نسبته من حقوق البث المنصوص عليها في العقود مع بداية الموسم ليوافق على فتح باب القيد، وهو ما اضطر النادي لسداد تلك القيمة المالية لقيد لاعبيه دون أن يحصل على أي مقابل مادي من الشركة
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باتريس كارتيرون

مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ـ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، مضن مواجهات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وشهدت القائمة، استبعاد المهاجم مصطفى محمد "البلدوزر" للإيقاف، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، والتونسي فرجاني ساسي ومحمد عبد السلام وأحمد عيد ومحمد صبحي ومحمود عبد الرحيم "جنش" لأسباب فنية.
شريف-اكرامى

أحمد شوبير: شريف إكرامي غاضب بسبب التجديد

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، بالبيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، للتعليق على الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء. وقال نائب رئيس اتحاد الكرة السابق: "بيان ذكي للغاية من جانب إدارة الأهلي، وذلك من أجل الحفاظ على العلاقة التاريخية بين مصر والسودان وبين الناديين، ورغم وجود حالة من الانقسام على السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض، لكن قرار مجلس الأهلي مميز للغاية من أجل ضرب المحرضين".
استاد-القاهرة‎ (5)

اتحاد الكرة: لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عدم إبلاغه بإغلاق ملعب استاد القاهرة، مشيرًا إلى عدم وجود نية لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد". وقال العطار: "لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة للإصلاح أو نقل مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية لبرج العرب، وسمعت عن الأمر فقط عبر المواقع لكن لم يصلنا أي إخطار رسمي، ولن نتحدث عن البدائل أو الحلول إذا تم إغلاق استاد القاهرة للصيانة، لكل مقام مقال".
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الاهلي-والمقاولون العرب (5)

شاهد.. كيف أنهى أحمد فتحي وكهربا خلافهما؟

حرص أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الإشارة لانتهاء أزمته مع زميله محمود عبد المنعم "كهربا"، عقب المشادة الكلامية التي نشبت بين الثنائي، مساء أمس الأحد، في مباراة المقاولون العرب، ببطولة الدوري الممتاز. ونشبت مشادة كلامية بين الثنائي في اللقاء، حيث انفعل فتحي على كهربا في إحدى الكرات، ولكن الوافد الجديد طالب فتحي بعدم الحديث معه بهذه الطريقة، قبل أن يتدخل وليد سليمان صانع الألعاب لينهي الأمر سريعا، وتوجه كهربا لتقبيل رأس فتحي بعد أن طالبه وليد سليمان ومحمد الشناوي حارس المرمى بإنهاء المشادة.
الاهلي- والنجم (4)

رسميًا.. تأجيل موقعة الأهلي والنجم الساحلي 48 ساعة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، 48 ساعة وذلك بناءا على طلب الجهات الأمنية المصرية. وابلغت الجهات الأمنية اتحاد الكرة بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير كما هو كان مقرر لها وطلب تأجيلها بعد يوم 25 يناير، بدوره أخطر اتحاد الكرة فاكسا رسميا بصعوبة إقامة المباراةيوم 24 يناير، ووافق الكاف على تأجيلها 48 ساعة لتقام يوم 26 من الشهر ذاته.
الأهلى -واف -سي -مصر (6)

مروان محسن يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام طنطا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة طنطا مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. ويخوض الأهلي هذه المباراة ويطمح في مواصلة سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية ليصل للفوز رقم 11 على التوالي حيث خاض المارد الأحمر 10 مباريات فاز في جميعهم، سجل 28 هدفًا وتلقت شباكه هدفين فقط، متصدرًا جدول ترتيب الدوري العام برصيد 30 نقطة.
الأهلي- يفوز -على -إف- سي -مصر (4)

الأهلي يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات أمام طنطا

يستضيف النادي الأهلي، نظيره طنطا مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز. ويخوض الأهلي هذه المباراة ويطمح في مواصلة سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية ليصل للفوز رقم 11 على التوالي حيث خاض المارد الأحمر 10 مباريات فاز في جميعهم، سجل 28 هدفًا وتلقت شباكه هدفين فقط، متصدرًا جدول ترتيب الدوري العام برصيد 30 نقطة. ويأمل الأهلي لمصالحة جماهيره خاصة بعد أن تعادل المارد الأحمر أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بهدفا لكلا منهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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