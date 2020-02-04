"ليليان".. محاربة صغيرة انتصرت على ورم بالمخ

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٦ ص

محاربة السرطان

يوافق اليوم الرابع من فبراير، وهو اليوم العالمي للسرطان، ينتشر المرض بشكل كبير، وربما تتزايد ضحاياه كل يوم، ولكن يولد معه الأمل والتشبث بالحياة، استطاع العديد من الأشخاص التغلب على هذا المرض اللعين، توجد قصص بطولات صغيرة وكبيرة، بعضها مرئي، والبعض الآخر خلف الشاشات ينتظر الوقت المناسب للإعلان عن الانتصار، على سبيل المثال الطفل زين أو "باتمان الصغير"، الذي انتصر على المرض أربع مرات، ولكن ليس زين فقط، بل يوجد طفلة رضيعة تسمى "ليليان"، استطاعت أيضًا هزيمة سرطان المخ، وذلك نقلا عن timesofindia".

من أكثر الأشياء المؤلمة رؤية طفلة رضيعة تمر بتجربة السرطان، فكيف يمكن لهذا الجسد الصغير، أن يحطم الخلايا السرطانية، ويتمسك بأبواب الحياة مرة أخرى، ولكن في النهاية البطولات تُصنع من قبل البطلات الصغيرات. "ليليان"، طفلة صغيرة تبلغ من العمر أربعة شهور فقط، وهي أحدث محاربة تصدت للسرطان، بالنسبة للأسرة،