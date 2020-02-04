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"ليليان".. محاربة صغيرة انتصرت على ورم بالمخ

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٦ ص
محاربة السرطان
محاربة السرطان
يوافق اليوم الرابع من فبراير، وهو اليوم العالمي للسرطان، ينتشر المرض بشكل كبير، وربما تتزايد ضحاياه كل يوم، ولكن يولد معه الأمل والتشبث بالحياة، استطاع العديد من الأشخاص التغلب على هذا المرض اللعين، توجد قصص بطولات صغيرة وكبيرة، بعضها مرئي، والبعض الآخر خلف الشاشات ينتظر الوقت المناسب للإعلان عن الانتصار، على سبيل المثال الطفل زين أو "باتمان الصغير"، الذي انتصر على المرض أربع مرات، ولكن ليس زين فقط، بل يوجد طفلة رضيعة تسمى "ليليان"، استطاعت أيضًا هزيمة سرطان المخ، وذلك نقلا عن timesofindia".
من أكثر الأشياء المؤلمة رؤية طفلة رضيعة تمر بتجربة السرطان، فكيف يمكن لهذا الجسد الصغير، أن يحطم الخلايا السرطانية، ويتمسك بأبواب الحياة مرة أخرى، ولكن في النهاية البطولات تُصنع من قبل البطلات الصغيرات. "ليليان"، طفلة صغيرة تبلغ من العمر أربعة شهور فقط، وهي أحدث محاربة تصدت للسرطان، بالنسبة للأسرة،
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80 جنيها غرامة إطعام الدجاج في بريطانيا

هددت السلطات المحلية في مدينة "ديس" بمقاطعة نورفولك البريطانية، بفرض غرامة مالية تبلغ 80 جنيهاً استرلينياً على كل من يطعم مجموعات من الدجاج تعيش طليقة فى شوارع المدينة. ووفقا لموقع صحيفة الرؤية الإماراتى، انقسم سكان المدينة التى تشهد انتشار أكثر من 200 دجاجة فى شوارعها، بعدما تركها أصحابها دون رعاية، حول قرار المجلس المحلى الذى برر الخطوة بشكوى بعض السكان من الإزعاج والأوساخ التى يسببها الدجاج. ويرى عشاق الحيوانات أنهم لا يرتكبون أي خطأ حينما يطعمون الدجاج، رافضين ترك الطيور الطليقة تعاني من الجوع، وهو ما دفع بعضهم لتمزيق اللافتات التي تحمل التحذير بفرض غرامة مالية على من ينشر حبوب الطعام للدجاج.
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كشف ينتظره العالم.. قبر الإسكندر الأكبر بين سيوة والإسكندرية

قبل أن ينقضي العام الفائت ومع أواخر ديسمبر، كانت شركة "نتفليكس" الأمريكية، الشهيرة بإنتاجها لأفلام تتجاوز مهمتها الدراما والتسلية، وتقفز إلى حدود مشاغبة القضايا الفكرية المثيرة للجدل، مثل فيلم الملاك، والبابوان، ومسلسل المسيح، كانت تعلن عن عزمها إنتاج فيلم عن الإسكندر الأكبر، سيجري تصويره في واحة سيوة في الغرب من القاهرة، من بطولة النجم البريطاني الشهير بن ويشا.
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دراسة: ركوب الدراجات الهوائية يطيل العمر

اكتشف علماء جامعة أوتاجو في نيوزيلندا، أن ركوب الدراجات الهوائية بصورة دورية منتظمة في التنقل بين البيت والعمل يخفض جدا من الموت بسبب الأمراض، بحسب "روسيا اليوم". وتفيد مجلة "International Journal of Epidemiology"، بأن الخبراء أجروا دراسة استمرت 15 سنة شملت نحو 80% من سكان نيوزيلندا القادرين على العمل.
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