كورونا: الصين تحظر «الماجونج».. وأول حالة بسنغافورة

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠١ م

فيروس كورونا - صورة أرشيفية

منعت السلطات الصينية خروج المواطنين من منازلهم أو تجمعهم في أي مقهى وحظر لعب "الماجونج" ذات الشعبية الكبيرة في الصين خارج المنازل، وانتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، ظهر فيه مجموعة من الأشخاص في إحدى قرى مدينة تشنجدو الجنوبية الغربية يلعبون "الماجونج"، وعندما رصدهم أحد المسؤولين بواسطة طائرة بدون طيار، طلب منهم من خلال مكبر صوت مغادرة المقهى على الفور، منوها بأن لعب "الماجونج" خارج المنزل محظور بسبب الوباء المنتشر حاليا، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي ذات السياق، أعلنت دولة سنغافورة، اليوم الثلاثاء، عن أول إصابة بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.فيما أعلن مسئولو الصحة في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 12 حالة مؤكدة، وذلك عقب تسجيل حالتي إصابة جديدتين،