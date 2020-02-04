غدا طقس شديد البرودة ليلا.. ورياح مثيرة للأتربة

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٣ م

طقس بارد - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر و40 سم إلى مترين و10 سم، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 12 22شبين الكوم 11 21طنطا 11 21دمنهور 13 22الإسكندرية 12 22بلطيم 12 22مطروح 11 20السلوم 10 20سيوة 09 21بورسعيد 13 22دمياط 12 21الزقازيق 09 20الإسماعيلية 08 23السويس 07 23العريش 08 22رفح 08 21رأس سدر 10 21نخل 05 21نويبع 15 23طابا 08 19كاترين 03