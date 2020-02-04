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غدا طقس شديد البرودة ليلا.. ورياح مثيرة للأتربة

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٣ م
طقس بارد - صورة أرشيفية
طقس بارد - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر و40 سم إلى مترين و10 سم، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 12 22شبين الكوم 11 21طنطا 11 21دمنهور 13 22الإسكندرية 12 22بلطيم 12 22مطروح 11 20السلوم 10 20سيوة 09 21بورسعيد 13 22دمياط 12 21الزقازيق 09 20الإسماعيلية 08 23السويس 07 23العريش 08 22رفح 08 21رأس سدر 10 21نخل 05 21نويبع 15 23طابا 08 19كاترين 03
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ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة قبل بيعها للمواطنين بسوهاج5

التموين تشن حملات مكبرة على أسواق الإسكندرية

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملة مكبرة على أسواق الإسكندرية، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط مسؤول عن مصنع لتعبئة السكر، كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك، لإدارته المصنع بدون ترخيص وتعبئته داخل عبوات ناقصة الوزن عن المدون عليها وعُثر بداخل المصنع على 460 عبوة سكر وزنها كيلو جرام ناقصة الوزن بمقدار 50 جرام في وزن العبوة، 1,350 طن سكر من مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وكمية كبيرة من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة.
انقطاع-مياه

غدا.. انقطاع المياه 12 ساعة عن 5 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة،، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع المياه عن مناطق (عين شمس الشرقية، منطقة عرب الجسر، شارع عزيز المصرى ومتفرعاتة، منطقة عزبة النخل الشرقية، منطقة الهايكستب)، نظرا لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 م3 بشارع فريد سميكة ضمن أعمال تطوير كبارى مصر الجديدة، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم، وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
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قناة السويس: تدابير احترازية مشددة بسبب «كورونا»

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لما يتردد من شائعات بشأن تأكد إصابة حالات بفيروس كورونا بمستشفيات الهيئة، مؤكدا على اتخاذ الهيئة لحزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وأن مستشفى نمرة 6 استقبلت سيدة تعاني من بعض الأعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وذلك بعد عودتها من أداء مناسك العمرة، وعزل الأطباء المختصين الحالة وتك سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة ووضعها تحت الملاحظة لحين وصول نتائج التحاليل.
هالة- زايد

لماذا لم ترتدي وزيرة الصحة الكمامة بشكل صحيح؟

علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، على الصور المتداولة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى ترتدى كمامة بشكل خاطئ، قائلا: إن صور الوزيرة خلال تفقد المهبط والإجراءات الوقائية قبل وصول طائرة العائدين من الصين، مؤكدا أنه تم اتباع الإجراءات الوقائية بحسم فور وصول الطائرة.
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طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة في الصباح في الوجه البحري.. وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى، والرياح معتدلة. وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يكون الطقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا مع وجود شبورة في الصباح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة. أما جنوب سيناء والغردقة فيكون الطقس مائلًا للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.
طقس-بارد

برودة وغيوم وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا على الوجه البحري والقاهرة، معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب البلاد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء. وحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.4 متر إلى 1.9 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة لمضطربة وارتفاع الموج من 1.8 متر إلى 2.3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-برد-الشتاء (2)

الأرصاد: طقس شديد البرودة غدا.. والقاهرة 17 درجة

.يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة وغائمة أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح تكون معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على جنوب سيناء والغردقة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
القيادة والشبورة

شبورة صباحا وبرودة شديدة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك،
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