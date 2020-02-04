كورونا يصيب 4 أشخاص بسنغافورة لم يسبق لهم زيارة الصين

٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

كورونا - صورة أرشيفية

سجلت سنغافورة أول حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد لأشخاص لم يسبق لهم زيارة الصين. وأفادت صحيفة "سترايتس تايمز"، اليوم الثلاثاء، بأن الحالات تعود لأربع سيدات، اثنتان كانتا تعملان في متجر يقوم ببيع منتجات صينية، ويستقبل سائحين صينيين، والحالة الثالثة لخادمة لإحدى السيدتين العاملتين بالمتجر، والرابعة لمرشدة سياحية كانت تصطحب المجموعات السياحية لنفس المتجر. وأعلنت سنغافورة اليوم تسجيل حالتي إصابة جديدتين مؤكدتين بالفيروس، وبذلك تبلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس في سنغافورة 24 حالة.

من ناحية أخرى، منعت السلطات الصينية خروج المواطنين من منازلهم أو تجمعهم في أي مقهى وحظر لعب "الماجونج" ذات الشعبية الكبيرة في الصين خارج المنازل، وانتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، ظهر فيه مجموعة من الأشخاص في إحدى قرى مدينة تشنجدو الجنوبية الغربية يلعبون "الماجونج"، وعندما رصدهم