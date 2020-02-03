تفوق اورانج مصر في خدمات نقل البيانات للمرة السادسة

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعمل قياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.
حصدت "اورنچ مصر" الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، الصدارة متفوقة على جميع منافسيها في مصر كأفضل الشركات من حيث سرعة تحميل البيانات على الإنترنت وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشهر ديسمبر.
ومنذ بداية إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتقرير الشهري عن جودة خدمات شبكات الاتصالات في مصر، هيمنت "اورنچ مصر" بشكل دائم على الصدارة في سرعة نقل البيانات والإنترنت على مدار الأشهر الستة التي صدر فيها التقرير.
ويعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مركز مراقبة جودة الخدمات التابع له من أجل إعداد تقرير شهري عن جودة خدمات شركات الاتصالات وبدأ المركز إصدار أول تقاريره منذ عدة أشهر.
ووفقا للتقرير، تفوقت "اورنچ مصر" على جميع شبكات المحمول الأخرى في سرعة تحميل البيانات بجميع مناطق القاهرة الكبرى والتي تشمل محافظات
ويعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مركز مراقبة جودة الخدمات التابع له من أجل إعداد تقرير شهري عن جودة خدمات شركات الاتصالات وبدأ المركز إصدار أول تقاريره منذ عدة أشهر.
ووفقا للتقرير، تفوقت "اورنچ مصر" على جميع شبكات المحمول الأخرى في سرعة تحميل البيانات بجميع مناطق القاهرة الكبرى والتي تشمل محافظات القاهرة والجيزة وكذلك ما تتضمنه من التجمعات العمرانية الجديدة بمنطقة شرق القاهرة التي تضم القاهرة الجديدة والرحاب، والعبور، والشروق.
وواصلت "اورنچ مصر" أدائها المتميز للغاية في عموم الجمهورية، وفقا لتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث كانت شبكة المحمول الأفضل في اغلب محافظات الدلتا والصعيد ومناطق الأسكندرية من حيث خدمات الإنترنت وما يتضمنه من سرعة تحميل البيانات كما كانت اورنج هي الشركه الوحيده التي التزمت بكافه معايير جوده خدمات نقل البيانات ولم تسجل اي مخالفه.
ولم تكتفي اورنچ بتقوقها في خدمات الإنترنت بل امتد إلى بعض الخدمات الصوتية وخاصة فيما يتعلق باستمرار المكالمات وعدم انقطاعها حيث كانت اورنچ هي الافضل قي اغلب مناطق القاهره الكبري ومحافظات الدلتا والصعيد من حيث نسبه استمرار.
وتثبت التقارير المتوالية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التفوق الملحوظ لاورنچ مصر على منافسيها من حيث جودة الخدمات المقدمة للعملاء، حيث تستثمر الشركة بشكل دائم من أجل تطوير وتحديث شبكاتها وبينتها التحتية.
ويعد تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أهم التقارير الصادرة عن جودة خدمة شبكات المحمول التي تصدر من الجهات المصرية، حيث يعتمد على آلاف الاختبارات التي يجريها مركز مراقبة جودة الخدمات التابع لع والذي تم تأسيسه للتخصص في رصد جودة خدمات شركات المحمول.
وتمتلك اورنچ سنوات خبرة طويلة في السوق المصرية عالية التنافسية، مدعومة بخبرات عالمية من خلال عملها في عدة أسواق حول العالم، وقد استفادت من هذه الخبرات لتعزيز خدمات اتصالات الموبايل وخدمات إنترنت المحمول.
وأصدر المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تقريره لنتائج القياسات لشهر ديسمبر لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر؛ وذلك فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين. وتم اجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحى.
ولقد تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات، ومعدل انقطاع المكالمات، وجودة الصوت؛ فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.
يوضح الجدول المرفق المدن والأحياء التى لا تزال تعانى من مشاكل معايير جودة الخدمات الصوتية وكذلك المناطق التي ظهر فيها تحسن ويوضح الجدول ما يلى: