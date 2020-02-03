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تفوق اورانج مصر في خدمات نقل البيانات للمرة السادسة

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعمل قياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.
تحرير:التحرير ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م
أورانج مصر
أورانج مصر
حصدت "اورنچ مصر" الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، الصدارة متفوقة على جميع منافسيها في مصر كأفضل الشركات من حيث سرعة تحميل البيانات على الإنترنت وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشهر ديسمبر. ومنذ بداية إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتقرير الشهري عن جودة خدمات شبكات الاتصالات في مصر، هيمنت "اورنچ مصر" بشكل دائم على الصدارة في سرعة نقل البيانات والإنترنت على مدار الأشهر الستة التي صدر فيها التقرير.
ويعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مركز مراقبة جودة الخدمات التابع له من أجل إعداد تقرير شهري عن جودة خدمات شركات الاتصالات وبدأ المركز إصدار أول تقاريره منذ عدة أشهر. ووفقا للتقرير، تفوقت "اورنچ مصر" على جميع شبكات المحمول الأخرى في سرعة تحميل البيانات بجميع مناطق القاهرة الكبرى والتي تشمل محافظات
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خالد بشارة - أوراسكوم للتنمية

أوراسكوم تعين عضوين منتدبين مؤقتين خلفًا لخالد بشارة

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر تعيين عضوين منتدبين تنفيذيين بشكل مؤقت خلفًا لخالد بشارة، والذي توفي أثر حادث سير يوم الجمعة الماضية. وقال بيان للشركة اليوم، الثلاثاء، أرسل للبورصة إن مجلس إدارة الشركة انعقد اليوم وقرر تعيين عبد الحميد أبو يوسف، عضوًا منتدبًا تنفيذيًّا مؤقتًا للشركة. ويشغل أبو يوسف في الوقت الحالي منصب عضو في الإدارة التنفيذية لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية. وكان خالد بشارة يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أوراسكوم للتنمية.
الذهب (2)

تراجع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 691 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بمستوياتها أمس. وسجل جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 691 جنيها مقابل 695 جنيها أمس. وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 592 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 789 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5528 جنيها. وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم انخفاض بنحو 7.2 دولارات بنسبة 0.46% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1,569 دولارا للأوقية في الساعة الواحدة و30 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.
وزارة-المالية

بنك الاستثمار الأوربي: مصر نجحت في تجربتها الوطنية للاصلاح الاقتصادي

أكدت فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، أن الحكومة المصرية نجحت في تجربتها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، وقد انعكس على العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي كان لها بالغ الأثر في تحسين جودة حياة المواطن. وتعهدت فلافيا مدير عمليات التمويل لدول الجوار بتقديم كل سبل الدعم للجانب المصري، بما يعزز علاقات الشراكة التنموية خاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم والطاقة والحماية الاجتماعية.
صناعة-السيارات-في-ألمانيا

توقعات بارتفاع أسعار السيارات الصيني والموبايلات بسبب كورونا

توقعت الجمعية الصينية لسيارات الركاب، وهي هيئة صناعية، تراجع مبيعات السيارات في البلاد بنسبة تتراوح بين 25% و30% لشهري يناير وفبراير، بسبب تداعيات فيروس "كورونا". وتوقع الأمين العام للجمعية، كوي دونجشو، أن تشهد المبيعات نموا خلال الفترة من مارس حتى ديسمبر العام الجاري، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء. ويتوقع أن تسجل مبيعات السيارات الصينية لعام 2020 نحو 25 مليون وحدة. ?وأفاد تقرير حديث أصدره معهد أبحاث السوق "استراتيجى أنالتيكس" أنه من المتوقع أن تنخفض الشحنات العالمية من الهواتف الذكية بنسبة 2% عما كان متوقعا هذا العام.
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وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

إنهاء التشابكات بين «المالية» وجهاز تنظيم الاتصالات

تم الاتفاق بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إنهاء التشابكات المالية المتراكمة، وإرساء قواعد مؤسسية للمعاملات المالية بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزارة المالية؛ بما يسهم فى ترسيخ التعاون المشترك فى مشروعات التحول الرقمى، خاصة فى ظل خطة تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية والجمركية، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى. وفي نوفمبر الماضي وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم بين وزارة المالية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
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