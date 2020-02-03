تفوق اورانج مصر في خدمات نقل البيانات للمرة السادسة

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعمل قياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

تحرير:التحرير ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م

أورانج مصر

حصدت "اورنچ مصر" الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، الصدارة متفوقة على جميع منافسيها في مصر كأفضل الشركات من حيث سرعة تحميل البيانات على الإنترنت وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشهر ديسمبر. ومنذ بداية إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتقرير الشهري عن جودة خدمات شبكات الاتصالات في مصر، هيمنت "اورنچ مصر" بشكل دائم على الصدارة في سرعة نقل البيانات والإنترنت على مدار الأشهر الستة التي صدر فيها التقرير.

ويعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مركز مراقبة جودة الخدمات التابع له من أجل إعداد تقرير شهري عن جودة خدمات شركات الاتصالات وبدأ المركز إصدار أول تقاريره منذ عدة أشهر. ووفقا للتقرير، تفوقت "اورنچ مصر" على جميع شبكات المحمول الأخرى في سرعة تحميل البيانات بجميع مناطق القاهرة الكبرى والتي تشمل محافظات