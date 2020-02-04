توقعات بارتفاع أسعار السيارات الصيني والموبايلات بسبب كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م

صناعة السيارات

توقعت الجمعية الصينية لسيارات الركاب، وهي هيئة صناعية، تراجع مبيعات السيارات في البلاد بنسبة تتراوح بين 25% و30% لشهري يناير وفبراير، بسبب تداعيات فيروس "كورونا". وتوقع الأمين العام للجمعية، كوي دونجشو، أن تشهد المبيعات نموا خلال الفترة من مارس حتى ديسمبر العام الجاري، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء. ويتوقع أن تسجل مبيعات السيارات الصينية لعام 2020 نحو 25 مليون وحدة. ?وأفاد تقرير حديث أصدره معهد أبحاث السوق "استراتيجى أنالتيكس" أنه من المتوقع أن تنخفض الشحنات العالمية من الهواتف الذكية بنسبة 2% عما كان متوقعا هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن انتشار فيروس كورونا الجديد قد يؤدى إلى إعاقة العرض والتصنيع العالميين للهواتف الذكية، وفقا لوكالة يونهاب. وذكر التقرير أن تفشى وباء كورونا سيضرب الصين والاقتصاد العالمى، مما سيؤثر بدوره سلبا على شحنات الهواتف الذكية العالمية، وعزى التقرير الانخفاض المتوقع فى الشحنات إلى تباطؤ الاقتصاد