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توقعات بارتفاع أسعار السيارات الصيني والموبايلات بسبب كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م
صناعة السيارات
صناعة السيارات
توقعت الجمعية الصينية لسيارات الركاب، وهي هيئة صناعية، تراجع مبيعات السيارات في البلاد بنسبة تتراوح بين 25% و30% لشهري يناير وفبراير، بسبب تداعيات فيروس "كورونا". وتوقع الأمين العام للجمعية، كوي دونجشو، أن تشهد المبيعات نموا خلال الفترة من مارس حتى ديسمبر العام الجاري، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء. ويتوقع أن تسجل مبيعات السيارات الصينية لعام 2020 نحو 25 مليون وحدة. ?وأفاد تقرير حديث أصدره معهد أبحاث السوق "استراتيجى أنالتيكس" أنه من المتوقع أن تنخفض الشحنات العالمية من الهواتف الذكية بنسبة 2% عما كان متوقعا هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن انتشار فيروس كورونا الجديد قد يؤدى إلى إعاقة العرض والتصنيع العالميين للهواتف الذكية، وفقا لوكالة يونهاب. وذكر التقرير أن تفشى وباء كورونا سيضرب الصين والاقتصاد العالمى، مما سيؤثر بدوره سلبا على شحنات الهواتف الذكية العالمية، وعزى التقرير الانخفاض المتوقع فى الشحنات إلى تباطؤ الاقتصاد
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خالد بشارة - أوراسكوم للتنمية

أوراسكوم تعين عضوين منتدبين مؤقتين خلفًا لخالد بشارة

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر تعيين عضوين منتدبين تنفيذيين بشكل مؤقت خلفًا لخالد بشارة، والذي توفي أثر حادث سير يوم الجمعة الماضية. وقال بيان للشركة اليوم، الثلاثاء، أرسل للبورصة إن مجلس إدارة الشركة انعقد اليوم وقرر تعيين عبد الحميد أبو يوسف، عضوًا منتدبًا تنفيذيًّا مؤقتًا للشركة. ويشغل أبو يوسف في الوقت الحالي منصب عضو في الإدارة التنفيذية لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية. وكان خالد بشارة يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أوراسكوم للتنمية.
الذهب (2)

تراجع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 691 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بمستوياتها أمس. وسجل جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 691 جنيها مقابل 695 جنيها أمس. وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 592 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 789 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5528 جنيها. وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم انخفاض بنحو 7.2 دولارات بنسبة 0.46% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1,569 دولارا للأوقية في الساعة الواحدة و30 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.
وزارة-المالية

بنك الاستثمار الأوربي: مصر نجحت في تجربتها الوطنية للاصلاح الاقتصادي

أكدت فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، أن الحكومة المصرية نجحت في تجربتها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، وقد انعكس على العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي كان لها بالغ الأثر في تحسين جودة حياة المواطن. وتعهدت فلافيا مدير عمليات التمويل لدول الجوار بتقديم كل سبل الدعم للجانب المصري، بما يعزز علاقات الشراكة التنموية خاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم والطاقة والحماية الاجتماعية.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

توسيع استثمارات جهاز الخدمة الوطنية بالتعاون مع صندوق مصر السيادي

أعلن اليوم صندوق مصر السيادي عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للاستعانة بخبرات كوادر الصندوق فى تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها تماشيا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وقد وقع الاتفاق كل من أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، واللواء نادر ذكي مدير الادارة المالية والتجارية برئاسة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بحضور معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشئون المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، واللواء مصطفى أمين على مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
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