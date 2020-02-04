«كورونا» يتحول لأزمة سياسية.. وواشنطن في قفص الاتهام

عزلة الصين المتزايدة تهدد بتحول كورونا إلى صراع جيوسياسي، مما يزيد من حدة التوترات القائمة بالفعل بين الصين والولايات المتحدة، وربما يكون له آثار على الاقتصاد العالمي

تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

فيروس كورونا يعزل الصين

يبدو أن فيروس "كورونا" القاتل في الصين تحول من كارثة إنسانية إلى أزمة سياسية وتسبب الفيروس منذ ظهوره أواخر العام الماضي في وفاة 361 شخصا في الصين حتى الآن، كما أنه تسبب في قلق واسع النطاق حول العالم. فمع تدهور الأوضاع في ووهان، المدينة المصدر لـ"كورونا"، دخل الفيروس إلى حيز السياسة الدولية، إذ انتقدت الصين، الإثنين، رد فعل حكومة الولايات المتحدة على انتشار فيروس كورونا، متهمة واشنطن بالمبالغة في ذلك وتشجيع الهلع الجماعي حول العالم. واتهمت بكين واشنطن بـ"إثارة الذعر" من الفيروس بعد فرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى الولايات المتحدة.

اتهامات لواشنطن ووجهت الحكومة الصينية إصبع اتهام إلى الولايات المتحدة قائلة "إنها عملت على بث ونشر الخوف بدلا من تقديم أي عون". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج إن الولايات المتحدة "لم تقدم مساعدة مهمة" لمواجهة الأزمة، وكانت أول دولة تجلي طاقم قنصليتها في ووهان، فضلا عن حديثها