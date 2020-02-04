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«كورونا» يتحول لأزمة سياسية.. وواشنطن في قفص الاتهام

عزلة الصين المتزايدة تهدد بتحول كورونا إلى صراع جيوسياسي، مما يزيد من حدة التوترات القائمة بالفعل بين الصين والولايات المتحدة، وربما يكون له آثار على الاقتصاد العالمي
تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
فيروس كورونا يعزل الصين
فيروس كورونا يعزل الصين
يبدو أن فيروس "كورونا" القاتل في الصين تحول من كارثة إنسانية إلى أزمة سياسية وتسبب الفيروس منذ ظهوره أواخر العام الماضي في وفاة 361 شخصا في الصين حتى الآن، كما أنه تسبب في قلق واسع النطاق حول العالم. فمع تدهور الأوضاع في ووهان، المدينة المصدر لـ"كورونا"، دخل الفيروس إلى حيز السياسة الدولية، إذ انتقدت الصين، الإثنين، رد فعل حكومة الولايات المتحدة على انتشار فيروس كورونا، متهمة واشنطن بالمبالغة في ذلك وتشجيع الهلع الجماعي حول العالم. واتهمت بكين واشنطن بـ"إثارة الذعر" من الفيروس بعد فرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى الولايات المتحدة.
اتهامات لواشنطن ووجهت الحكومة الصينية إصبع اتهام إلى الولايات المتحدة قائلة "إنها عملت على بث ونشر الخوف بدلا من تقديم أي عون".  وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج إن الولايات المتحدة "لم تقدم مساعدة مهمة" لمواجهة الأزمة، وكانت أول دولة تجلي طاقم قنصليتها في ووهان، فضلا عن حديثها
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كورونا

وسط ضغوط كورونا.. توقعات بنمو اقتصاد الصين بأقل من 2% سنويًا

توقعت مؤسسة "باثيون ماكروإكونوميكس" أن ينمو الاقتصاد الصيني بأقل من 2% على أساس سنوي وسط تفشي فيروس "كورونا" الجديد، الذي كان له أثر كبير منذ بدء انتشاره أواخر عام 2019 على مستويات الإنتاج الصناعي وتوقف الرحلات الجوية. وقالت فريا بيميش، كبيرة اقتصاديي المؤسسة في آسيا، في حوار مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الصين قد تواجه انكماشا على أساس فصلي خلال الربع الأول، عقب تضمين عواقب الإغلاقات والاقتصاد المتباطئ بالفعل في حساب التوقعات، ما قد يقود النمو إلى نطاق الـ3.8% ثم إلى أقل من 2% على أساس سنوي.
علم-الاتحاد-الأوروبي (2)

لهذا السبب.. الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه خطة السلام الأمريكية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفضه الخطة الأمريكية للسلام التي طرحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مُعربًا عن قلقه من إمكانية ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن المحتلين. وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل - في بيان اليوم نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، التزام الاتحاد بحل الدولتين من خلال التفاوض، على أساس حدود 1967، مع إمكانية تبادل الأراضي، على النحو المتفق عليه بين الطرفين.
ترامب

مبعوث روسيا إلى فلسطين: الخطة الأمريكية للسلام غير قابلة للحياة

شدد مبعوث الرئيس الروسي إلى فلسطين ألكسندر لافرنتيف على موقف روسيا الداعم لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأن "الخطة الأمريكية للسلام" التي أعلنتها الإدارة الأمريكية غير قابلة للحياة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوث الرئيس الروسي؛ حيث أطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، عقب إعلان الإدارة الأميركية لخطتها.
علم-الاتحاد-الأوروبي

أوروبا: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 67

رفض منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، اليوم الثلاثاء، أجزاء من خطة السلام الأمريكية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، والتي بموجبها تحتفظ إسرائيل بمستوطناتها فى الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن مقترحات الرئيس دونالد ترامب تنتهك المعايير المتفق عليها دوليا، وإن حكومات الاتحاد الأوروبي ترفض المستوطنات الإسرائيلية على الأرض التي احتلتها إسرائيل منذ حرب عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، مضيفا: "الخطوات نحو الضم، إذا تم تنفيذها، لا يمكن أن تمر دون أي تحد".
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فيروس-كورونا (1)

426 وفاة بسبب كورونا بينهم أول حالة في هونج كونج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 426 وفاة بينهم أول حالة فى هونج كونج و20 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا" في شتى أنحاء البلاد، موضحة أنها تلقت تقارير بـ3235 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و64 حالة وفاة جديدة، أمس الإثنين، بالإضافة إلى حالة وفاة أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عنها، اليوم، لشاب يبلغ من العمر 39 عاما، ما رفع عدد الوفيات الجديدة إلى 65 حالة، مشيرة إلى أن جميع حالات الوفاة في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين باستثناء تلك المسجلة في هونج كونج.
فيروس-كورونا (2)

أمريكا تدرج 260 شخصًا على قائمة المشتبه في إصابتهم بكورونا

أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إدراجها 260 مريضًا تحت الفحص، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (المعروف أيضًا باسم فيروس ووهان)، وذلك في 36 ولاية بدءًا من اليوم الاثنين. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن هذا يمثل زيادة في أعداد المصابين بالفيروس قدرها 19 شخصًا.
فيروس-كورونا (3)

هونج كونج تغلق 10 معابر مع الصين للحد من «كورونا»

أعلنت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم ال‘ثنين، عن إغلاق 10 معابر حدودية من أصل 13 مع البر الرئيسي للصين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، قائلة إنها أمرت بوقف سير العبارات عبر الحدود وخدمات السكك الحديدية عالية السرعة إلى البر الرئيسي، إذ أن إغلاق الحدود بأكملها سيكون غير مناسب وغير عملي وكذلك عنصري" وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وأضرب المئات من العاملين في المجال الطبي في هونج كونج، اليوم، لمطالبة الحكومة بإغلاق الحدود مع الصين القارية لمنع انتشار فيروس كورونا وتخفيف الضغط على قطاع الصحة الممتد.
كورونا 5

مصر توجه طائرة خاصة لإعادة المصريين من ووهان

استجابة لرغبة المصريين الموجودين في ووهان الصينية العودة إلى مصر، تحركت وزارة الطيران المدني بسرعة بتخصيص طائرة إيرباص وتوجيهها لإعادتهم، حيث قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع صباح اليوم بتفقد الطائرة الخاصة من طراز إيرباص A330/200 التابعة لشركة سياف، إحدى شركات وزارة الطيران المدني، والتي تتسع لـ297 راكبًا، وأقلعت صباح اليوم من مطار القاهرة الدولي متوجهة مباشرة إلى مطار ووهان بالصين لنقل المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.
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