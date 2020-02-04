«كورونا» يتحول لأزمة سياسية.. وواشنطن في قفص الاتهام

عزلة الصين المتزايدة تهدد بتحول كورونا إلى صراع جيوسياسي، مما يزيد من حدة التوترات القائمة بالفعل بين الصين والولايات المتحدة، وربما يكون له آثار على الاقتصاد العالمي
يبدو أن فيروس "كورونا" القاتل في الصين تحول من كارثة إنسانية إلى أزمة سياسية وتسبب الفيروس منذ ظهوره أواخر العام الماضي في وفاة 361 شخصا في الصين حتى الآن، كما أنه تسبب في قلق واسع النطاق حول العالم.
فمع تدهور الأوضاع في ووهان، المدينة المصدر لـ"كورونا"، دخل الفيروس إلى حيز السياسة الدولية، إذ انتقدت الصين، الإثنين، رد فعل حكومة الولايات المتحدة على انتشار فيروس كورونا، متهمة واشنطن بالمبالغة في ذلك وتشجيع الهلع الجماعي حول العالم.
واتهمت بكين واشنطن بـ"إثارة الذعر" من الفيروس بعد فرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى الولايات المتحدة.
اتهامات لواشنطن
ووجهت الحكومة الصينية إصبع اتهام إلى الولايات المتحدة قائلة "إنها عملت على بث ونشر الخوف بدلا من تقديم أي عون".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج إن الولايات المتحدة "لم تقدم مساعدة مهمة" لمواجهة الأزمة، وكانت أول دولة تجلي طاقم قنصليتها في ووهان، فضلا عن حديثها
اتهامات لواشنطن
ووجهت الحكومة الصينية إصبع اتهام إلى الولايات المتحدة قائلة "إنها عملت على بث ونشر الخوف بدلا من تقديم أي عون".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج إن الولايات المتحدة "لم تقدم مساعدة مهمة" لمواجهة الأزمة، وكانت أول دولة تجلي طاقم قنصليتها في ووهان، فضلا عن حديثها عن سحب جزئي لطاقم السفارة لدى بكين.
وأشارت المتحدثة في إفادة صحفية عبر الإنترنت "كل ما فعلته يمكنه فقط زرع ونشر الخوف، وهو ما يعد مثالا سيئا".
وأضافت: "إن البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة تتمتع بقدرات قوية في الوقاية من الأوبئة، لكنها اتخذت زمام المبادرة في فرض قيود مفرطة تتعارض مع توصيات منظمة الصحة العالمية"، وتابعت أن الصين تأمل أن تصدر الدول أحكامًا وتتصرف بمنطقية وهدوء وتستند إلى العلم.
صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أشارت إلى تحول "كورونا" إلى أزمة سياسية في ضوء إغلاق دولة تلو الأخرى أبوابها أمام معظم المسافرين الصينيين، مع ازدياد عدد القتلى بسبب الإصابة بالفيروس الجديد بدون أي إشارة إلى أنه يمكن احتواء الفيروس قبل أن يصبح أزمة صحة على مستوى الكوكب بأكمله.
وذكرت الصحيفة أن عزلة الصين المتزايدة تهدد بتحول هذا الوباء الجديد إلى صراع جيوسياسي، مما يزيد من حدة التوترات القائمة بالفعل بين الصين والولايات المتحدة، وربما يكون له آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي.
وأشارت إلى سريان حظر واشنطن الذي فرضته على الأجانب الوافدين من الصين في إطار حالة الطوارئ والذي يمنعهم من دخول البلاد، لافتة إلى حالة الاضطراب التي تحيط بالكيفية التي سيتم بها سريان هذه الإجراءات حول المكان الذي سيتم فيه بالضبط فحص المسافرين القادمين من الصين والذين يحتاجون إلى الحجر الصحي وإيواؤهم في المطارات أو بالقرب منها.
ووفقًا للصحيفة، جاءت قيود الولايات المتحدة المفروضة على السفر في أعقاب تقرير صدر أواخر الأسبوع الماضي عن إمكانية انتقال الفيروس من شخص لم تظهر عليه بعد أعراض العدوى إلى آخر.. وفرضت ما لا يقل عن 12 دولة قيودًا على سفر الأشخاص القادمين من الصين، وتشمل هذه القائمة بعض الدول المجاورة التي أغلقت حدودها مع الصين.
وأفادت الصحيفة بأن قيود السفر هذه تتعارض مع توصيات الصحة العامة، وأثارت غضب المسئولين الحكوميين في الصين.
كورونا وهونج كونج
يأتي ذلك في الوقت الذي وصف الرئيس الصيني شي جين بينج الوضع في بلاده بالخطير نتيجة السرعة الكبيرة التي انتشر بها وباء كورونا؛ لدرجة دفعت الحكومة الصينية إلى إغلاق مقاطعة ووهان.
الرئيس الصيني دعا في تصريح حمل الكثير من الجوانب إلى تقوية القيادة في الحزب الشيوعي، والإعلان عن إجراءات طوارئ في هونج كونج، الأمر الذي فسره مراقبون بأنه محاولة من الصين لاستغلال الأزمة لأهداف سياسية، في حين من الممكن أن يفسره آخرون بتأخر ردود الفعل من المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية بالإعلان عن تهديد عالمي دفع الرئيس الصيني للانخراط مباشرة في الأزمة، والتحذير من وضع خطير.
أزمة فيروس كورنا كوباء عالمي -وعلى نحو غير مسبوق- تحمل ملامح أزمة سياسية وعلى نحو غير عادي، فهي أزمة مختلفة عن سابقاتها، إذ سرعان ما اتخذت نكهة سياسية تارة من قبل القوى الدولية كأمريكا وأوروبا، أو بتلميح الأطراف المتنافسة في الساحة الدولية إلى إمكانية استغلال الصين للأزمة للقاء على حراك هونج كونج.